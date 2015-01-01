Слияние металлов Магнитогорский металлургический комбинат может «поглотить» ЛМЗ

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Новостью №1 в сфере промышленности на минувшей неделе стало сообщение о том, что готовится сделка M&A (слияния и поглощения), в результате которой Магнитогорский металлургический комбинат приобретёт Лысьвенский металлургический завод, пока принадлежащий ГК «Лысьвенская металлургическая компания». На ЛМЗ информацию о предстоящей сделке не оспорили.

Фото: Игорь Катаев

Заместитель управляющего директора ЛМЗ Николай Тимохин отказался комментировать информацию о сделке. «Мы в курсе рассмотрения заявки, остальное без комментариев», — заявил топ-менеджер.

Начальник отдела по общим вопросам Чусовского металлургического завода Константин Адаменко на вопрос, каким образом сделка может сказаться на металлургическом рынке и в целом на ситуации в соседствующих и делящихся металлургическими кадрами «Лысьве» и ЧМЗ, ответить не смог. «У нас разные рынки, разная продукция. Мы, в отличие от ЛМЗ, работаем преимущественно на машиностроение. Не располагаю достаточной информацией, чтобы давать комментарий на эту тему», — заявил представитель ЧМЗ.

В последние годы основной тенденцией на рынке листового проката было снижение цен на российский прокат, связанное с агрессивной демпингующей политикой китайских металлургов. Ситуацию в отрасли усугубили кризисные тенденции, связанные со снижением курса доллара, что вызвало значительное удорожание запланированных в металлургии инвестпроектов. По этой причине был закрыт инвестпроект ЧМЗ.

На этом фоне Лысьвенский металлургический завод выглядел достаточно благополучно. Планировавшийся к реализации инвестпроект строительства листопрокатного комплекса реализовывался в положенные сроки. В 2013 году Лысьвенский металлургический завод приступил к реализации проекта строительства листопрокатного комплекса, предусматривающего строительство прокатных производств с объёмом выпуска готовой продукции 820 тыс. т в год. Как сообщили в ЛМК, полимерные покрытия по этой технологии в России раньше не производились и подобный продукт завозится из Кореи.

Ранее в Пермском крае не было предприятий полного цикла производства, а были представлены лишь предприятия, осуществляющие различные уровни передела металла. В то же время, по словам представителя металлорынка, именно предприятия полного цикла имеют мощные преимущества перед остальными участниками отрасли. «В России есть металлургические предприятия с полным циклом производства — в Череповце, Челябинске, Магнитогорске. Являясь одновременно предприятиями добычи, они обеспечивают себе поставку сырья в срок, имеют гарантированную себестоимость. Однако поднять такой бизнес первоначально очень затратно. Как правило, это предприятия, начавшие свою деятельность ещё в советское время», — отмечает эксперт.

В этом году стало известно, что ЛМК вынужден приостановить реализацию своего инвестпроекта.

Управляющий директор ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» Виктор Родионов прокомментировал сложившуюся ситуацию «Новому компаньону» так: «Действительно, в 2014 году ЛМЗ начал масштабный проект строительства листопрокатного комплекса.

Ровно год назад мы при участии посредством телемоста председателя правительства России Дмитрия Медведева запустили первую его очередь — уникальный агрегат полимерных покрытий по технологии «Принтек». Безусловно, экономическая ситуация, санкции, трудности в организации финансирования — не самые благоприятные условия для реализации инвестпроектов, тем не менее даже в таких жёстких условиях мы реализовали первый этап проекта — построили и запустили новую линию.

Сегодня второй этап — строительство цеха холодного проката — временно приостановлен, мы вынуждены были это сделать по причине отсутствия инвестиционного финансирования, соответственно, пока нет чёткого понимания сроков. Наша главная задача сегодня — стабильная работа предприятия, и мы всё для этого делаем. Завод работает, работает с прибылью, люди получают заработную плату, поддерживаются социальные проекты».

Будет ли реализован проект ЛМЗ после совершения сделки? Как сообщает федеральный «Коммерсантъ», в июле ММК запустила новый цех оцинковки на 360 тыс. т. «Прокат с полимерным покрытием — следующий передел после оцинковки», — сообщает издание.

Можно предположить, что если раньше реализация инвестпроекта ЛМЗ была под большим вопросом, то после приобретения актива компанией, непосредственно заинтересованной в создании новой линии, инвестпроект всё-таки будет продолжен.

Отметим, что председателем ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является миллиардер, доктор технических наук, почётный профессор МИСиС Виктор Рашников. Он считается также эффективным антикризисным менеджером.

Сейчас, по данным федеральных СМИ, сделка находится в стадии процедуры Due Diligence. Так называется процесс всестороннего исследования объекта инвестирования, включающий в себя оценку рисков, комплексную проверку финансового состояния фирмы и её положения на рынке.