«Работнички» «Парме» не сопернички Стартовал баскетбольный сезон 2017/18

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Пермские болельщики в прошлом сезоне не были избалованы домашними победами. Честно говоря, их вообще не было: «Парма» дебютировала в Лиге ВТБ, соперники с новичками особо не церемонились, и понятно было, что перемены команде необходимы. Что ж, летнее межсезонье не прошло даром — у «Пармы» новый тренер (латыш Николайс Мазурс) и новые игроки, в основном иностранцы. Ставка на «своих» в современном российском баскетболе, похоже, не работает, поэтому начинаем знакомиться с новыми, «завезёнными» «пермяками».

Хотя сначала попрощаемся с прошлогодними легионерами, которые уехали все, подчистую. Кого-то, как, например, «забивного» Данило Анджушича, болельщики долго ещё будут вспоминать. Кого-то, как невнятного Джордана Кэллахэна, быстро забудут.

Лучше всех провёл лето словенец Саша Загорац — взял да и выиграл в составе своей национальной команды чемпионат Европы! Тут бы нам слегка и загордиться, да поздно — ещё до турнира «Парма» объявила о его уходе.

Что ж, как говорится, всем спасибо, все свободны, и на скамейке «Пармы» появились совершенно новые лица. В первую очередь это трое американских парней: Фрэнк Гейнс, Коди Миллер-МакИнтайер и Трэ Маклин. Все трое по баскетбольным меркам — в самом расцвете, точно не из разряда «приехали попылить перед пенсией».

Ещё один новичок — из Латвии, очевидно, хорошо знакомый новому тренеру Андрейс Гражулис.

Дальше — больше: впервые в «Парме» будет игрок из Африки (а конкретно из Анголы) Яник Морейра, «засветившийся», между прочим, в фарм-команде «Торонто Рэпторс». Ну, и дополнительно усилили состав два возрастных россиянина: Артём Яковенко и Алексей Вздыхалкин.

Словом, в новом сезоне у нас очень обновлённая «Парма». Конечно, болельщикам хочется верить, что и победы будут, тем более предсезонное турне по Прибалтике внушало оптимизм. «Парма» уверенно обыгрывала достаточно сильные коллективы, тренерский штаб рапортовал о внутрикомандном взаимопонимании, игроки выкладывали в социальные сети свои фото в новенькой форме.

Но всё это благодушие давайте оставим в закончившемся межсезонье. Теперь — официальные игры, а их будет больше, чем в прошлом году, потому что кроме Лиги ВТБ «Парма» заявилась ещё и на участие в Кубке Европы FIBA. Турнир этот достаточно странный, участвуют в нём далеко не самые грозные клубы — как раз то, что нужно, чтобы в Перми вспомнили о европейском баскетболе. Как далеко пройдёт «Парма», посмотрим, пока же речь шла о квалификационных играх и в соперники пермякам попалась македонская команда с весёлым названием «Работнички».

Всех новичков увидеть, что называется, в деле пока не удалось. Но те парни, что вышли в четверг на паркет в «Молоте», зрителям, безусловно, понравились. С первой же четверти «Парма» вышла вперёд, в основном усилиями Фрэнка Гейнса и Коди Миллера-МакИнтайра.

Впрочем, нельзя сказать, что прошлогодние лидеры пермяков отбывали номер — Сергей Чернов, Иван Ухов и Александр Винник уверенно набирали очки, и разница в счёте постепенно увеличивалась.

А что же «Работнички»? О них, пожалуй, можно сказать, что они хорошо бросали трёхочковые. Особенно досаждал нам болгарский легионер Чавдар Костов — он выделялся не только лохматой бородой, но и отменной результативностью. Но после большого перерыва силы у македонцев закончились, тем более что полноценной ротации у «Работничков» не было. Скорость атак у гостей непозволительно снизилась, а в концовке их лидеры, набрав по пять фолов, уселись на лавку и оттуда с грустью наблюдали, как растёт разница в счёте. У «Пармы» же проходили весёлые атаки, которые уверенно завершал разыгравшийся Артём Яковенко.

В итоге лучшим бомбардиром «Пармы» стал Гейнс (23 очка), Яковенко и Миллер-МакИнтайр набрали по 16 очков. Итоговый счёт встречи 88:63 в пользу «Пармы».

Квалификационный раунд Кубка Европы FIBA предполагает выход в следующий круг по результатам двух игр, поэтому так важна была разница в счёте. Что ж, +25 позволяет лететь на ответную игру в Скопье с хорошими шансами.

Ну, а если с «Работничками» всё завершится благополучно, нас ждут игры с французской командой «Ле-Портель». Не слышали про такой город? Это где-то на берегу Ла-Манша. Вот пусть «Парма» съездит и познакомится.