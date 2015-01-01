Инвентарный номер Главврачей обязали описать имущество больниц

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Государственные медицинские учреждения Пермского края должны до начала октября описать имущество и оборудование больниц, а также составить подробный отчёт об эффективности его использования. Эксперты предполагают, что в результате новой чистки имущественных комплексов порядка 50% медучреждений могут лишиться зданий, котельных и оборудования. Оптимизация коснётся и медперсонала.

Фото: Константин Долгановский

Эффективнее не значит лучше

Как сообщают наши источники, в середине сентября всех главврачей краевых государственных медучреждений обязали проанализировать имеющееся у них имущество, а именно здания, сооружения и оборудование, на предмет эффективности его использования.

По итогам инвентаризации всех главврачей пригласили на заседание специальной комиссии при краевом минздраве для предоставления отчёта о проделанной работе.

Каждый руководитель должен был принести с собой отчёт либо презентацию и рассказать, как используется имущество, сколько тратится на его содержание, налоги и перекрывают ли доходы растущие расходы.

При этом в список неэффективного имущества были включены не только здания больниц, но и гаражи, водонапорные башни, конюшни, склады, огромные земельные участки, а также старые автомобили скорой помощи, аппараты УЗИ, МРТ и многое другое.

В некоторых случаях главврачам просто советовали отказаться от неэффективного имущества, в других — предлагали сдавать в аренду либо вывести на аутсорсинг. На аутсорсинг предлагалось вывести не только прачечные, комбинаты питания, автопарки скорой помощи, которые бюджету минздрава уже давно не по карману, но и лаборатории, в которых «частники» за собственный счёт могли бы не только обновить материально-техническую базу, но и решить проблемы с площадями.

Где густо, а где и пусто

В Министерстве здравоохранения Пермского края информацию о работе комиссии подтвердили, пояснив, что создана она в рамках реализации одного из поручений губернатора Пермского края Максима Решетникова о создании максимально эффективной системы оказания медицинской помощи населению.

«Целью очного заслушивания является выявление приоритетных проблем в лечебных учреждениях. Одним учреждениям не хватает площадей, у других избытки. Логика проста: зачем строить заново, если можно перенести оказание медицинской помощи в имеющиеся нерационально используемые здания? Зачем ремонтировать не соответствующие нормативам здания, которые окончательно рассыплются в ближайшие годы? Почему учреждение должно выполнять непрофильные, несвойственные ему функции, например, содержать котельные, отапливая при этом соседние многоквартирные дома?» — говорится в ответе минздрава.

Как поясняют в министерстве, по итогам работы комиссии в регионе будет сформирован приоритетный перечень объектов и оборудования, в соответствии с которым и будут производиться бюджетные вливания в ремонт, строительство и приобретение зданий. Поэтому медучреждения должны быть заинтересованы в том, чтобы провести инвентаризацию имущества.

Однако конкретные цифры — сколько зданий, сооружений и оборудования в итоге будет возвращено в муниципалитет — сегодня не оглашаются.

Не обнародованы они и в медицинской среде. Главврачи предполагают, что «неэффективного» имущества лишится как минимум половина медучреждений, а возможно, под очередную оптимизацию попадут все больницы. При этом пострадают большие больничные комплексы, которые образовались путём слияния нескольких медучреждений. Может попасть под сокращение и медперсонал.

Напомним, на территории региона ещё пять лет назад насчитывалось 1404 здания, принадлежащих 223 медучреждениям. Из них 553 больничных, 198 самостоятельных поликлиник, 636 ФАПов и др. Среди них аварийными были 120 объектов: 83 ФАПа, девять СВА, 13 ЦРБ, 10 поликлиник и здания шести служб скорой помощи.

Краевые власти при переводе всех зданий и сооружений из муниципальной собственности в краевую поясняли, что намерены построить больше 13 новых зданий: акушерский корпус в Краснокамске (80 млн руб.), госпиталь для ветеранов войн в Перми, пристрой к горбольнице №3 (344 млн руб.), инфекционное отделение в Кунгуре (174 млн руб.), инфекционное отделение в Лысьве (113 млн руб.), лечебный корпус для детей в Перми (296 млн руб.) и др. Тогда же оговаривалось строительство многопрофильной больницы в Камской долине за 9,8 млрд руб. и поликлиники онкодиспансера за 206 млн руб.

На строительство всех запланированных объектов требовалось по меньшей мере 10 млрд руб.

Сейчас, когда планов строительства гораздо меньше, на краевом уровне впервые серьёзно заговорили о возврате неэффективного имущества в собственность муниципалитетов.

При этом муниципалитетам порекомендуют эти здания и сооружения использовать как соцучреждения. Некоторые будут распродаваться или сдаваться в аренду.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться