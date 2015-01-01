Птицы — рядом В Осинском визит-центре по наблюдению за птицами состоялся первый «звуковой пленэр»

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Хобби с заковыристым иностранным названием «бёрдвотчинг» (не путать со скрапбукингом и другими новомодными рукоделиями) — популярнейшее во всём мире занятие для тех, кто любит природу и длинные прогулки. Бёрдвотчеры — люди, наблюдающие за птицами. Они тратят состояния на длиннофокусные бинокли и телеобъективы для своих камер, на маскирующие палатки и чувствительные звукозаписывающие устройства, а также на поездки в дальние, богатые птицами края.

Натуралистам-любителям Осы и всего Пермского края нет необходимости так тратиться: о них позаботился Осинский краеведческий музей (филиал Пермского краеведческого музея), который нынешним летом на средства гранта Министерства культуры Пермского края открыл в рамках проекта «Птицы высокого полёта. Осинский бёрдвотчинг» визит-центр по наблюдению за птицами. Этот проект выиграл краевой конкурс, направленный на модернизацию музейного дела.

Осинский музей, расположенный на высоком камском берегу, находится в очень выгодном для бёрдвотчеров месте — рядом с природным заказником, где весной и осенью останавливаются на отдых перелётные птицы. Летом эта территория тоже густо населена: здесь гнездятся, например, серые лесные цапли, а пара коршунов, которая считает эту территорию своей, стала хорошими знакомыми работников музея.

Визит-центр включает в себя ознакомительную экспозицию о птицах и помещение для лабораторных занятий в симпатичном резном теремке — отделе природы Осинского музея, а также смотровую площадку, оборудованную подзорными трубами и биноклями, и четырёхкилометровую экологическую тропу, размеченную и оборудованную информационными стендами. Разработаны два маршрута по наблюдению за птицами: первый рассчитан на 40—45 минут и проходит в окрестностях музея, второй — расширенный, с посещением берегов Воткинского водохранилища и окрестностей.

Посетители визит-центра смогут стать бёрдвотчерами и приобрести удивительное хобби на всю жизнь! Здесь можно взять путеводители, определители птиц и бинокли; послушать голоса местных птиц и увидеть птичьи гнёзда; рассмотреть фотографии пролётных, перелётных и гнездящихся птиц, которые обитают в Осинском районе; рассмотреть перья птиц под микроскопом; узнать истории о знаменитых на весь мир орнитологах: Борисе Вепринцеве, Конраде Лоренце, Григории Дементьеве, а также о знаменитом детском писателе-натуралисте Виталии Бианки, который жил в Осе в эвакуации и пополнил список местных птиц научными описаниями, собирая материалы для своих рассказов.

Визит-центр открылся 1 сентября, а 22 сентября здесь состоялся первый «звуковой пленэр» — прогулка по маршруту, на которой можно собирать свою коллекцию голосов птиц. Начиная с этого времени посетители визит-центра смогут принять участие во всероссийских осенних акциях по наблюдению за пернатыми, которые проводит Союз охраны птиц России. Всю весну и лето сотрудники музея вели наблюдения, чтобы уточнить время прилёта и отлёта птиц, места гнездований, и теперь готовы проводить их осенью в тёплые края: некоторые птицы отправятся из Осы зимовать в Африку и Южную Азию.

В холодное время года визит-центр будет работать не только в формате «макронаблюдений» за птицами («звуковые пленэры» и прогулки по маршруту с биноклями и путеводителями, а также зрительными трубами), но и в формате «микронаблюдений» — с этого времени начнёт работу серия занятий с микроскопами, и микромир птиц можно будет изучить вблизи.

Юлия Глазырина, заведующая отделом природы Пермского краеведческого музея:

— Рядом с нами живут сотни птиц — больших и маленьких, шумных и незаметных, гордо парящих в вышине или поющих на рассвете. Наблюдение за ними — бёрдвотчинг — увлечение, которое набирает популярность во всём мире. В Пермском крае можно встретить более 250 видов птиц: оседлых, перелётных, пролётных. Кто они? Где их заметить? Как научиться различать по голосам? Музей располагается в месте, великолепно подходящем для наблюдения за птицами, — на берегу Воткинского водохранилища, которое в этом месте разливается на четыре километра. Неподалёку находится Осинская лесная дача — ключевая орнитологическая территория федерального значения. Орнитологический визит-центр станет отправной точкой маршрутов по наблюдению за птицами. Здесь можно будет узнать, каких птиц наблюдать и где, следить за графиком их прилёта и отлёта, получить бинокли и полевые дневники, вступить в Союз охраны птиц России и участвовать во всероссийских акциях по наблюдению за пернатыми.

В рамках проекта в Осе разместили более 40 птичьих «домов»: скворечников, синичников и горихвосточников.

Наблюдать за птицами можно уже сейчас. Для этого надо только оформить предварительную заявку. Только осторожнее: став бёрдвотчером, вы не избавитесь от этой страсти всю жизнь!