Пенсионный мираж НПФ не в состоянии обеспечить рост пенсионных накоплений: доходность личных счетов ниже инфляции

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Рынок негосударственных пенсионных фондов переживает этап активного развития. Налицо все признаки: усиление конкуренции, слияния и поглощения, увеличение количества клиентов. Консалтинговая компания «Пенсионные и Актуарные Консультации» совместно с ассоциацией «Альянс пенсионных фондов» подготовила информацию о динамике рынка, а также о доходности фондов за несколько последних лет. Специфика рынка такова, что он не имеет региональных границ: всё происходящее в масштабах России имеет прямое отношение к каждому будущему пенсионеру.

Зачистку рынка НПФ в Перми особенно остро почувствовали на себе вкладчики фонда «Стратегия

Фото: Константин Долгановский

Побежали в НПФ

Как указано в исследовании, количество негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России продолжает сокращаться. Фактически на рынке происходит зачистка, не уступающая по масштабу банковской: за последние три года количество НПФ сократилось почти вдвое, за 10 лет — в 3,7 раза. Основные причины такой динамики — постоянное повышение регуляторных требований, которое наиболее чувствительно для небольших фондов, и процесс слияний и поглощений. В настоящее время в России действует 68 НПФ, с обязательным пенсионным страхованием работают 38 из них.

В результате концентрация на рынке растёт. Объём пенсионных накоплений под управлением топ-10 НПФ за год увеличился на 376 млрд руб., или на 23%, а их доля среди всех НПФ возросла на 2,5 процентных пункта — с 81 до 84%. Особенно по итогам 2016 года укрепили свои позиции квазигосударственные пенсионные фонды (то есть имеющие частную форму собственности, но контролируемые государством). В связи с этим Счётная палата даже отметила риски возникновения монопольного положения среди НПФ.

Общее количество клиентов пенсионных фондов тоже постепенно сокращается — из-за моратория на формирование новых пенсионных накоплений. Зато среди тех, кто уже находится в системе, растёт доверие к негосударственному сектору: свои накопления в негосударственные пенсионные фонды перевели более половины россиян 1967 года рождения и младше. В результате клиентская база НПФ даже растёт.

Рост интереса к негосударственному сектору привёл не только к росту количества переводов пенсий из Пенсионного фонда России (ПФР) в НПФ. Увеличилось также и количество переходов из одного НПФ в другой. По данным ПФР, за первые семь месяцев этого года свои пенсии в НПФ перевели 2,5 млн человек — это почти в три раза больше, чем год назад. А заявления на смену НПФ написали почти 2 млн человек, тогда как за тот же период прошлого года — только 729 тыс.

Закономерный вопрос: имеет ли такое движение смысл? Выше ли доходность НПФ, и если да, то насколько? Если же всё-таки оставлять свои пенсионные накопления в ПФР, имеет смысл выбрать для них частную управляющую компанию (УК) или доверить государственной УК?

В борьбе с инфляцией

Если судить по 2016 году, то наибольшая средняя доходность была получена по тем пенсионным накоплениям, которые находились в государственном фонде, но управлялись частными фондами. Она составила 13,84%. Самую низкую среднюю доходность показали НПФ — 9,44%. Впрочем, доходность во всех трёх вариантах, включая самый пассивный (средства находятся в ПФР и управляются государственной УК), преодолела инфляцию: она составила 10,74% при годовой инфляции 5,39%. Всюду речь идёт именно о чистой доходности, начисленной на пенсионные счета.

Но в каждом сегменте разброс доходности колеблется в зависимости от УК или НПФ. Кроме того, доходность за один год малоинформативна, ведь размещение пенсионных накоплений — это долгосрочный проект. Больший интерес представляют собой данные о накопленной доходности за последние пять лет.

И здесь выясняется, что ни один способ управления собственными пенсионными накоплениями не дал дохода. Из-за кризиса последних лет накопленная инфляция оказалась очень высокой — она превысила 50%. Ближе всего к этой отметке приблизилась доходность, которая была получена на пенсионные накопления, оставшиеся в ПФР, но управлявшиеся частными УК, — 49,72%. Если накопления управлялись частной УК, доходность была несколько ниже — 48,29%. Сегмент НПФ вновь показал наименьшую доходность, которая значительно отстала от темпов инфляции, — 42,81%. Только два НПФ имеют накопленную за пять лет доходность, превышающую темпы инфляции.

В то же время среди частных УК таких примеров гораздо больше — примерно половина. А лидеры по доходности за пять лет заработали для владельцев пенсионных накоплений 70—80% от суммы накоплений.

Столь заметная разница в доходности объясняется более консервативной инвестиционной стратегией НПФ по сравнению с УК. Судя по данным, приведённым в исследовании, последние в меньшей степени задействуют депозиты, зато в гораздо большей — фондовые инструменты (федеральные, субфедеральные и негосударственные облигации).