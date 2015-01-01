Простые мелодии Завершился фестиваль документального кино «Флаэртиана-2017»

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Подвёл итоги XVII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Многие зрители заметили, что он прошёл без суеты, несмотря на то что было больше сотни гостей из разных стран и почти 15 тысяч зрителей.

На церемонии открытия «Флаэртианы» ректор ПГНИУ Игорь Макарихин (слева) произвёл председателя жюри фестиваля писателя Леонида Юзефовича (справа) в почётные профессора вуза. После торжественного облачения в профессорскую мантию писатель сказал: «Я прекрасно понимаю, что разница между почётным профессором и просто профессором примерно такая же, как между милостивым государем и просто государем»

Фото: Константин Долгановский

С песней по жизни

Гран-при получила «Калабрия» Пьера-Франсуа Соте (Швейцария) — жизнеутверждающая картина, где сотрудники похоронного бюро перевозят труп из Швейцарии в Италию и по дороге разговаривают о любви, без пафоса радуются настоящему (внезапной клубнике, например) и поют песни.

Музыки вообще было много в фестивальной программе — второй год организаторы включают в неё понятные, «зрительские» фильмы. В прошлый раз ставку сделали на балет — сразу три фильма конкурса рассказывали о буднях танцовщиков («Город-то балетный», — объясняла причины отборщик фестиваля Виктория Белопольская). В последнее время ещё одной важной темой культурной повестки в Перми стала классическая музыка, возможно, поэтому фестиваль открыл фильм «Конкурс» Евгения Ховаева о пианистах — участниках Международного конкурса имени Чайковского, и он же получил приз зрительских симпатий.

Многие ждали, что зрительский приз получит фильм «Взрослые». Подобные призы он брал неоднократно на других фестивалях этого года: на Международном фестивале женского кино в Кретее во Франции и на Fidadocs в Марокко, что совершенно неудивительно — герои фильма, чилийцы с синдромом Дауна, показаны режиссёром с большой симпатией, но без ложной снисходительности — у них есть те же недостатки, что и у любых людей, но они вполне самостоятельны. За исключением одного «но»: по закону Чили они могут связать себя узами брака только в церкви и только с разрешения родственников. При всей внешней зависимости героев от обстоятельств это всё же история о личном выборе человека. В итоге «Взрослые» взяли «Серебряного Нанука» за открытие новых тем и новых героев, хотя так ли они новы?

В этом же фильме были и кадры выборов президента школы для людей с синдромом Дауна, серьёзно разобщившие это небольшое сообщество. Это не единственный фильм на такую тему, и, думается, тоже неспроста — уже второй фестиваль резонирует с выборными процессами. Фильм «Хороший почтальон» поначалу тоже об этом: выборы в болгарской деревушке, избирателей — слегка за сотню человек. Один из кандидатов, тот самый почтальон, предлагает разрешить сирийским беженцам селиться в умирающей деревне. Эта тема, всё время остающаяся на заднем плане, позже выходит на первый из-за большой трагедии где-то рядом: нелегальные перевозчики мигрантов загрузили больше 50 людей в фургон без окон, и все они задохнулись. Это фильм, который тревожит, меняет зрителя, однако он не получил ни одного приза на международном конкурсе.

«Взрослые»

Ещё один «Серебряный Нанук» — за оригинальное художественное решение — ушёл чилийскому режиссёру Георгию Лазаревскому. Он уже побеждал на «Флаэртиане»: «Золотой Нанук» достался ему в 2008 году за фильм «Дом у стены» о палестино-израильском конфликте. Его новая работа «Зона Франка» — тоже проблемная, точнее пытается такой быть, однако невероятные красоты Южной Патагонии — сурового края, граничащего с Огненной Землёй, — перевешивают в картине рассказ о сложностях здешней жизни. Создаётся впечатление, что режиссёр никак не мог решить, где сделать акцент: на фантастических пейзажах или на хронике местной забастовки. Фильм нравится любителям антропологического кино и кинопутешествий: «фирменный» стиль чилийского кино, которое, как никакое другое, умеет красиво показать абсолютно голую пустыню, здесь присутствует в полной мере.

В национальном конкурсе первое место ожидаемо взяла ученица Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова Елизавета Козлова с фильмом «В центре циклона».

Студенческий конкурс, по мнению председателя жюри и вице-президента Гильдии неигрового кино и телевидения Евгения Григорьева, показал, что визуальная культура молодых людей изменилась. В студенческом конкурсе лучшим фильмом стала картина «Достояние республики» о незрячей певице Нафсет, которую власти Адыгеи собрались сделать достоянием малой родины. Специальным упоминанием отметили фильмы «Сестра» и «Красота».

Растерянные тридцатилетние и дети мигрантов

Непременная черта программы «Флаэртианы» — сильные внеконкурсные показы. Например, «Про рок» того же Евгения Григорьева, фильм-портрет растерянного поколения тридцатилетних, которые пытаются сохранить свои рок-группы, семью и личность, но этому всё время что-то мешает. Такой же путь проходит и сам режиссёр, которому герои несколько лет отправляли видео со словами: «Женя Григорьев, у нас всё хорошо».

«Зона Франка»

Если «Про рок» — бодрый и импульсивный, то «Слепой Гулливер» чешского документалиста и писателя Мартина Рышавы — очень медитативный. В него нужно вглядываться, чтобы понять, что люди всё видят не так, как всё обстоит на самом деле, их взгляд зависит от настройки оптики. Фильм затрагивает события гражданской войны на Украине, но неназойливо и без симпатий к сторонам конфликта. Об этом продюсер фильма Клара Желоудкова говорит так: «Мартин Рышавы много раз был в России и Украине, у него здесь есть друзья. Путешествие Мартина по этим двум странам и картина «Слепой Гулливер», которую он снял в процессе путешествия, очень эмоциональные. Он видит людей, говорит с ними, и всё это складывается в эмоциональную, пёструю картину, в первую очередь его собственных переживаний и впечатлений. Да, конечно, мы все связаны с политической ситуацией наших стран, но люди продолжают жить своей жизнью. Они ничем не отличаются: и там, и там есть семьи, дети, бытовые проблемы и философские вопросы. Люди везде одинаковы и похожи друг на друга, вне зависимости от политических условий».

«В центре циклона»

Отчасти об этом же фильм «Дети мисс Кит» Петры Латастер-Кзиш и Питера Латастера (Нидерланды). Пока зрители наблюдают за тем, как дети из мигрантских семей учатся говорить на чужом языке, выписывать буквенные крючочки и рисовать, юные герои фильма постепенно меняются, учатся жить в новом обществе. Это трогательный, добрый фильм, но при этом линии поведения у детей те же, что и у взрослых, — не всегда заслуживающие одобрения.

Первый пошёл

На «Флаэртиане» не только показывали готовые картины. Свои проекты представляли участники первого международного питчинга в Перми. Хотя на нём не было денежных призов (только некоторые участники выиграли стипендию, покрывающую дорогу и проживание в Перми во время фестиваля), но был качественный пул экспертов из разных стран. Участие в питчинге принимали авторы 29 проектов, включая три пермских. Инициативу поддержала немецкая ассоциация неигрового кино AG DOK, выделив финансирование, проект German Documentaries и Министерство иностранных дел Германии.

«Достояние республики»

До самого питчинга 19 и 20 сентября все участники проходили трёхдневную обучающую программу о том, как привлечь средства на проект и как его выгоднее продать. Например, глава немецкого отделения дистрибьютерской компании Taskovski Films Хелеен Герритсен, компания которой участвовала в продвижении фильма Виталия Манского «В лучах солнца» о Северной Корее, рассказывала, что могут мировые дистрибьюторы сделать для фильма.

Авторы защитили свои проекты и получили от специалистов рекомендации и контакты. В целом многие из них довольны, и организаторы надеются, что мероприятие станет ежегодным. «В России международных питчингов проводится немного, поэтому мы считаем, что такой проект в Перми способствует укреплению международных отношений», — говорила координатор проекта Анастасия Алыпова.

Двойное дно документалистики

В этом году на открытии фестиваля тарелку разбил губернатор Максим Решетников, и было это, прямо скажем, необычно, потому что раньше губернаторы фестиваль не посещали. «Я понимаю, насколько фестиваль заставляет нас всех задуматься. Даже за эти 30 минут с начала мероприятия я всё думал, что такое «питчинг». Буду вечером изучать, может быть, это именно то, чего не хватает Пермскому краю», — шутил Решетников.

Кроме того, впервые Министерство образования Пермского края приняло участие в обсуждении пермской школы медиаобразования.

«Конкурс»

Ложкой дёгтя в этой бочке мёда стал мастер-класс Евгения Григорьева «Будни документалиста», который вызвал споры в последний день фестиваля, прямо перед закрытием. Григорьев утверждал, что отрасль в России достигла дна и сделать доккино делом своей жизни уже невозможно. С ним не соглашалась программный координатор из Германии Ира Корманнсхаус, пермский режиссёр Галина Красноборова не дождалась конца разговора, а слушатели были в недоумении. «Ну, не может же быть всё так плохо», — сказал один из них.

Через пару часов Евгений Григорьев, кажется, сменил настрой, но тем не менее ощущение зыбкости всего происходящего осталось. «Вы не представляете, какие вы счастливчики», — говорил он пермякам. На закрытии фестиваля его президент Павел Печёнкин объявил, что эта «Флаэртиана» стала самой масштабной, а главный координатор Алина Стабровская написала в «Фейсбуке», что эта фестивальная неделя — самая стремительная из всех. И действительно, очень быстро прошли эти дни.