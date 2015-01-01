Побольше здоровья и «приятных минут» Депутаты краевого парламента обсудили вопросы здравоохранения

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Состоявшееся 21 сентября заседание Законодательного собрания Пермского края было достаточно насыщенным. За это время краевые парламентарии обсудили состояние здоровья пермяков и исполнение бюджета края за 2016 год, вопросы образования и налогов. В ходе заседания депутаты поддержали большинство законопроектов, в том числе приняли поправки в закон об инициативном бюджетировании.

Фото: Константин Долгановский

О рождаемости и смертности

И. о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев заявил, что в Пермском крае в 2016 году достигнут «исторический минимум» младенческой смертности, который составил 5,8 на 1000 родившихся. Дети в основном страдают заболеваниями, связанными со здоровьем их матерей. В связи с этим Матвеев отметил, что необходимо внимательнее относиться к подготовке беременных женщин к родам и осуществлять меднаблюдение.

Показатель заболеваемости трудоспособного населения в Пермском крае за несколько лет стабилизировался, однако частота страдающих расстройствами питания, эндокринной системы и системы кровообращения увеличивается.

«Ежегодно каждый третий житель края умирает в трудоспособном возрасте, и показатель смертности в этом возрасте более чем на 25% превышает среднероссийский уровень. 90% причин смертей дают заболевания кровообращения, внешние причины, новообразования», — продолжает Дмитрий Матвеев.

Чаще всего жители края умирают от болезней системы кровообращения, смертность от онкологических заболеваний занимает второе место в структуре заболеваний. По уровню инвалидизации населения в Прикамье отмечается тенденция к снижению на 7%. В 2016 году количество жителей Прикамья, болеющих туберкулёзом, уменьшилось на 9,6%. Однако сам показатель заболеваемости туберкулёзом, а также ВИЧ в 2,6 раза выше, чем по стране.

«Только постоянное наблюдение за жителями, пожизненный приём базисных препаратов при наличии инфекционного заболевания позволят сохранить здоровье населения. Это требует серьёзных изменений подходов в организации самой системы здравоохранения», — сказал и. о. министра.

Доклад нового и. о. министра здравоохранения вызвал многочисленные вопросы депутатов.

Например, на вопрос депутата Валерия Трапезникова о том, какое количество денег поручено направить на оказание медицинской помощи населению Пермского края, Дмитрий Матвеев ответил, что финансирование по программе госгарантии в 2016 году составило более 34—35 млрд руб. Кроме того, в программе обязательного медстрахования участвуют более 60 частных организаций, объём финансирования которых составляет около 1,5 млрд руб. в год.

«В Прикамье необходимо привести в соответствие материально-техническую базу лечебных учреждений и создать из сети учреждений наиболее эффективную модель, которая будет связана с маршрутизацией пациентов и обеспечением медучреждений кадрами», — прокомментировал Дмитрий Матвеев.

Лидер коммунистов Владимир Корсун напомнил коллегам и новому и. о. министра, что за шесть лет на этой должности сменилось уже пять человек, отсюда и столько вопросов как у депутатов, так и у жителей Прикамья.

«Трудно записаться не только к узким специалистам, но и к терапевтам. Больной идёт узнать диагноз, а затем в интернете ищет способ, как лечиться. Сходите в поликлиники, посмотрите, как работают врачи», — посетовал Владимир Корсун.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих уверен, что книга-путеводитель по Пермскому краю доставит путешественникам немало «приятных минут

Фото: Константин Долгановский

Депутаты отмечают, что больше всего замечаний, жалоб и объективной критики продолжает поступать в части обеспечения доступной медицинской помощью.

Освоение денег для детской поликлиники на ул. Шишкина в Кировском районе затронул Владимир Корсун. Дмитрий Матвеев ответил, что деньги должны быть освоены в этом году. Заявки на два предыдущих конкурса на определение подрядчика по поликлинике были технически неверно оформлены и отклонены комиссией, сейчас аукцион проводится в третий раз.

«Последняя районная больница была построена в Уинском районе полтора года назад компанией «ЛУКОЙЛ». Законодательное собрание принимает документы, но проекты не реализуются. В августе принят перечень объектов здравоохранения. Будут ли они реализованы?» — поддержал тему председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин.

Дмитрий Матвеев сообщил, что сейчас строится детская поликлиника в Соликамске, вскоре в Чердыни подрядчик выйдет на строительство лечебного корпуса.

«Объекты, которые включены в инвестпрограмму, знаковые: лишнего там ничего нет. Министерство здравоохранения совместно с министерством строительства края создало рабочую группу по отработке технических заданий. Мы хотим, чтобы объекты здравоохранения соответствовали реальной потребности населения, чтобы их не отапливать попусту», — в заключение добавил Дмитрий Матвеев.

Об инициативном бюджетировании

Депутаты краевого парламента утвердили три существенных изменения в закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», внесённые Советом муниципальных образований края.

«Закон был принят в 2016 году. Суть закона в том, чтобы жители принимали прямое, непосредственное участие в определении проблем местного значения, распределении и контроле за частью бюджетных средств», — сказал председатель заксобрания Валерий Сухих, а также отметил, что в этом году уже 89 проектов, инициированных жителями края, получили реальное финансирование. Среди них строительство детских и спортивных площадок, благоустройство скверов и дворов, ремонт домов культуры, систем электроснабжения.

Изменения коснулись расширения прав пользования имуществом (в том числе земельными участками), предназначенным для реализации проектов инициативного бюджетирования.

Фото: Константин Долгановский

«Многие проекты не были допущены к первому конкурсу потому, что практически все муниципальные образования при подготовке могли оперировать в ходе представления проекта лишь имуществом и землёй, находившимися в муниципальной собственности. Теперь закон позволяет кроме имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для реализации проектов инициативного бюджетирования использовать имущество и землю, принадлежащие на праве постоянного пользования земельным участком, на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, находящиеся во временном владении и пользовании или во временном пользовании. То есть если, к примеру, опоры электрического освещения являются собственностью иного хозяйствующего субъекта, не относящегося к муниципалитету, то проект освещения улицы может быть реализован», — прокомментировал заместитель председателя комитета по бюджету Георгий Ткаченко.

«Данный закон за прошедший период полугодия уже оправдал себя во многом, вызвал большой интерес в территориях. Он необходим для повышения конкуренции на всех этапах конкурсных процедур и даёт возможность людям проявлять инициативу и реализовывать на местах», — уверена председатель комитета по бюджету регионального Законодательного собрания Елена Зырянова.

О бюджете

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина сообщила, что за шесть месяцев 2017 года доходная часть краевого бюджета составила 47,8 млрд руб., что больше половины прогнозного плана и на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно доходная часть увеличилась за счёт налога на прибыль, на имущество, НДФЛ и акцизов: на рост сбора налогов повлияло увеличение налоговой ставки на 1,5%.

Расходная часть краевого бюджета за шесть месяцев достигла 50 млрд руб., что составляет 41% от годового уровня. Елена Чугарина пояснила, что расходы в этом году исполняются с такой же динамикой, как и в прошлом: тогда за полгода было потрачено 49 млрд руб. Наибольший объём исполнения наблюдается по программам развития образования и здравоохранения: на образование направлено более 15 млрд руб., на здравоохранение — более 10 млрд руб.

«Если бюджет будет исполняться такими темпами, то к концу года мы вполне можем достигнуть бездефицитности», — отметил заместитель председателя парламента Алексей Золотарёв.

Отмечается, что все социальные обязательства по итогам полугодия выполнены. Так, были проиндексированы зарплаты бюджетников, оказана финансовая поддержка муниципалитетам в виде дотаций в размере 4 млрд руб. На реализацию муниципальных программ в этом году предусмотрено около 1,5 млрд руб. Из дорожного фонда на ремонтные работы потрачено 1,7 млрд руб. На строительство объектов общественной инфраструктуры направлено 2,9 млрд руб., из них освоено 280 млн руб. По состоянию на 1 сентября заключены контракты ещё на 260 млн руб.

Сейчас Пермский край, по словам Чугариной, получил около 2 млрд руб. из федерального бюджета. Ожидается поступление ещё 800 млн руб.

Книга в дар

В перерыв в фойе Органного зала руководитель издательства «Стиль-МГ» Олег Андрияшкин передал в дар парламентской библиотеке экземпляр фотоальбома-путеводителя «Пермь и Пермский край», который был выпущен в этом году. В краевом парламенте издание пополнило коллекцию краеведческих книг. «Само слово «Пермь» как памятник. И живёт оно уже более 900 лет. Думаю, что всем, кто любит путешествовать по родному краю и открывать неизвестные для себя места, книга принесёт приятные минуты», — сказал председатель регионального парламента Валерий Сухих.

Сама книга представляет собой иллюстрированное издание, которое содержит полезные сведения о Пермском крае для путешественников и фотографов. Основная информация фотоальбома «Пермь и Пермский край» переведена на английский язык.