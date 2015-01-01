Цветок осенний Именно так и никак иначе называет Светлана Федотова героиню рубрики «Мастерство» художницу Татьяну Нечеухину

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Татьяна Нечеухина — цветок осенний, последний. Таких уж осталось мало. Кричим: защитите, занесите в Красную книгу! Отвечают: людей не спасаем. Бережём реликтовую рыбу, — так, слегка перефразировав стихи Генриха Сапгира, можно сказать об этом художнике.

Хотя, если честно, она сама кого хочешь спасёт: столько в ней истинно женской силы, которая и движет миром. Повернись жизнь по-другому, Татьяна могла бы континенты двигать. Ладно-ладно, не континенты, но то, что этот художник наделён чем-то большим, чем мастерство и чувство стиля, отмечают все.

«Нечеухина», — произнесли пермские галеристы, искусствоведы и художники в ответ на вопрос, о ком стоит написать. Поменяем вопрос: кто из пермских художников недооценён, но сильный, яркий, неординарный? Ответ опять: «Нечеухина!»

При этом сама она из Кургана, художественное училище окончила в Калинине, ныне Твери, а в Пермь попала случайно, вернее, закономерно: подземные силы Перми выбрали её. Ладно-ладно, не подземные силы. В Перми собирались открыть Уральский филиал Академии художеств, где, предполагалось, будет преподавать сам Евгений Широков. Татьяна Нечеухина знала его работы по иллюстрациям в журналах, особенно ей нравилась картина, где изображены мальчик с собакой. Поэтому когда стало известно, что он будет набирать курс…

«Какое счастье, я попробую!» — решила Татьяна. Тем более что мама отпустила, оставшись нянчиться с двухлетним сыном. И ещё плюс: одна из трёх сестёр Татьяны — Ольга — жила здесь, будучи замужем за знаменитым журналистом Сергеем Тупицыным.

Первый тур проходил в КДЦ. После него первыми номерами стали Максим Каёткин и Мария Стародубцева, но после второго тура, когда нужно было написать портрет, первым номером педагоги поставили Татьяну Нечеухину.

Набор на первый курс нового художественного вуза Перми был совсем маленьким: шесть или семь человек и два вольнослушателя. Не было ничего, даже педагогов, и потому профессор истории Андрей Белавин с утра до вечера читал им лекции об истории края.

«Было очень интересно! — вспоминает Татьяна. — А вот личное знакомство с Евгением Широковым показало: это не мой человек». Когда студентам академии вкрадчиво предложили тут всё бросить и на следующий год продолжить образование уже в институте культуры у Широкова, Татьяна отказалась. Другие тоже. И не только в том дело, что не хотелось год терять.

Академия художеств меж тем набрала высоту, найдя настоящих педагогов: Лев Перевалов стал вести рисунок и живопись, а Тимофей Коваленко заставлял студентов видеть и думать, а ещё занимался тем, чему нигде не учат, — воспитанием души. Делал это по-разному. Татьяне Нечеухиной, например, однажды сказал: «Ты самая бездарная в группе». Наутро он ничего не помнил и хвалил работы Татьяны. Но эти слова, которые, по сути, могли убить, стали тем субстратом, на котором и выросла настоящая Татьяна Нечеухина — гибкая, прекрасная, сильная.

К слову, Тимофей Коваленко потворствовал слухам о том, что Татьяна Нечеухина — его внебрачная дочь. Тем более что отчество у неё Тимофеевна!

Многие до сих пор в это верят: ведь и мастерская ей по наследству от него досталась, и выделял же он её из всех!

«Мой папа — обувщик из Кургана, — объясняется Татьяна. — Он умер, когда я пошла в первый класс. А мама — инженер в сельхозинституте. Она осталась одна с четырьмя детьми, из которых самой младшей была я».

Денег постоянно не хватало, и, когда Татьяна, самостоятельно поступив в художественную школу, принесла оттуда бумагу с реквизитами — куда и сколько нужно заплатить, мама ни слова не сказала, но было видно: не обрадовалась.

Кстати, обе старшие сестры Татьяны делают куклы: как начали в детстве их мастерить, так до сих пор не могут остановиться — одна другой краше.

«У всех дети как дети, а у меня художники», — говорила мама.

Здесь обязательно нужно рассказать об одном провиденциальном случае, который определил судьбу Татьяны. Случилось это, когда Татьяна ходила в детский сад. Воспитательница дала им задание нарисовать жар-птицу, и все дети с этим справились. Но у Татьяны рисунок вышел таким, что восхищённая воспитательница подарила ей баночку с витаминами-драже — такие были раньше жёлтые шарики. С этого времени у неё не было никаких сомнений относительно будущего: она должна рисовать.

Поэтому художественная школа в биографии Татьяны Нечеухиной была логична, художественное училище тоже.

Вместе с Игорем Новиковым, который был её первым мужем, они поехали поступать в художественное училище в Рязань. Приехали, документы сдали, но что-то там им не понравилось: запах какой-то не такой, плакаты дурацкие, и они — вот молодость! — документы забрали и махнули в Калинин. Билетов на поезд не было, они взяли машину. Успели на экзамен, который был на следующий день, и оба поступили.

Примечательно, что Татьяна Нечеухина все учебные заведения окончила с красным дипломом.

Хотя, как ей кажется, она ничего для этого не делала. Более того, она говорит: «Я не соответствую». Она мечтает ещё где-нибудь поучиться. Лучше бы за рубежом. Проблема в языке. Но не только в нём. Пермь — место силы Нечеухиной. Здесь ей хорошо работается. Был у неё в жизни период, когда она жила в Германии. Там мастерскую дали, была возможность работать в полную силу, но вот что-то не то, не складывалось, и всё.

«Я всегда говорила: руки всегда со мной. Меньше не сделаю, чем могу. А вот оказалось, что это не так, — признаётся художник. — Ничего у меня тогда не получилось. Кстати, я не удивляюсь, что Курентзис именно в Перми «выстрелил». Столько лет он в Новосибирске работал, и ничего, а тут пошёл вверх, да как!»

Главным достоинством Перми Татьяна считает то, что здесь есть люди, с которыми можно говорить «по душам», и приводит их длинный список, который начинается с её однокурсника Максима Каёткина, продолжается её дипломниками и студентами, а заканчивается новыми знакомыми из поездок, зрителями выставок, соседями по даче и мастерской.

Студенты Татьяну любят: она стала преподавать в своей alma mater ещё тогда, когда сама училась, — с четвёртого курса. Пройдя все круги ада со своей дипломной работой («одну из фигур переместите вправо на два сантиметра», «ой, раньше лучше было, верните обратно»), она не мучает их мелкими поправками, которые выливаются в крупные переделки.

На какое-то время Татьяна уходила из академии: замучило обилие бумажной работы. Но студенты стали приходить к ней в мастерскую на консультации. Всё как раньше, только бесплатно. И она вернулась.

Мы ещё ни слова не сказали о работах Татьяны Нечеухиной. Их нужно видеть не в иллюстрациях, а воочию. Они удивительны и прекрасны. С ними рядом хорошо жить.

Сегодня Татьяна Нечеухина — первый номер среди художников Пермского края. Ладно-ладно. Не первый. И не второй. Она — единственная в своём роде: цветок осенний, последний. Таких уж осталось мало.

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