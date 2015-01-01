А дальше Пермь Подборка самых интересных фактов из выступления учёного-этнографа Георгия Чагина на парламентском телевидении

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В письменном виде слово «Пермь» живёт уже 921 год. Причём родилось оно совсем не в языке коми-пермяков. Оно принадлежит прибалтийским вепсам. Когда их соседи-славяне из Новгородской республики отправились покорять мир, то, проходя по землям вепсов, спросили: «А что там, дальше?» «Пера ма», — ответили вепсы. То есть «далёкая земля». Новгородцы упростили выражение до «перемь» и отправились с ним на северо-восток. А потом одна буква «е» выпала, и получилась «Пермь». Именно в таком виде это слово впервые появилось в «Повести временных лет» (1096 год). Об этом, а также о том, почему бардымские башкиры говорят на татарском языке и почему коми-пермякам сложно бороться за свою культуру, рассказал во время очередной лекции на парламентском телевидении известный российский учёный-этнограф, профессор Пермского госуниверситета Георгий Чагин.

Чем различаются лекции пермских учёных перед своими студентами в вузе и во время выступления в студии? Правильно, своей увлекательностью. Они не ставят задачей выдать максимум дат и фактов. Всё это при желании можно найти в общем доступе. Они подбирают материал так, чтобы увлечь аудиторию предметом, представив общеизвестные, казалось, события в виде практически литературных историй.

Коми

Самоназвание современных коми-пермяков — просто «коми». Второе слово появилось благодаря тем самым странствующим новгородцам, которые назвали местное население просто пермяками.

По словам Чагина, археологи «точно выводят» коми-пермяков из племён гляденовской культуры (IV век н. э.). В XV веке коми-пермяки вошли в состав русского государства.

Важно, что в истории не зафиксировано ни одного конфликта между русскими и коми-пермяками. «Очевидно, этому способствовала единая религия», — полагает Георгий Николаевич. По мнению учёного, в пользу межэтнической гармонии сыграло то обстоятельство, что русские пришли с более высоким уровнем земледельческой культуры, и коми сразу стали перенимать их навыки.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, сегодня в России проживает около 111 тыс. коми-пермяков. Из них 81 тыс. — в Коми-Пермяцком округе, что составляет 59% населения этой территории. «60% — титульный народ, такого нет ни в одной финно-угорской территории», — подчеркнул Чагин. Ещё 20 тыс. коми-пермяков живут в городах и районах края, а остальные 10 тыс. — за его пределами.

Манси

Ещё один коренной народ Пермского края — это манси, или вогулы. «Они хоть и пришлые, но они давно пришли», — пошутил этнолог.

Манси пришли к нам с Южного Урала и Западного Казахстана ещё 2 тыс. лет назад. Большая часть пошла по Западно-Сибирской низменности и достигла низовьев реки Оби. Именно там, в Ханты-Мансийском АО, сейчас проживает большая часть манси. А другая, меньшая группа двинулась по западному склону Урала. Через реку Белую они вышли на Каму, поднялись по ней вверх и остались жить там, в горной части Пермского края. Речь идёт о территории по берегам Чусовой, а также о верховьях Яйвы, Косьвы и Вишеры. В начале XX века, по данным Чагина, их численность составляла около 2,5 тыс. человек.

Марийцы и удмурты

Появление этих народов в крае тесно связано с завоеванием многонационального Казанского ханства в 1552 году. Их «этническая колыбель» — это Поволжье. Марийцы пришли со Средней Волги, удмурты — из междуречья Камы и Вятки. Сразу после присоединения ханства русские привнесли свою культуру, хозяйственные традиции и религию. В попытке сохранить веру и своё отношение к природным ресурсам эти народы переселяются за Каму.

Сегодня марийцы в крае живут в основном в Суксунском районе и, по словам учёного, «немного в Чернушинском». А удмурты — в Куединском. Здесь есть целые удмуртские сёла. Всего в крае живёт около 3 тыс. марийцев и порядка 30 тыс. удмуртов.

Башкиры и татары

Башкиры пришли с Южного Урала. Одна группа отправилась на север по Каме и, достигнув бассейна реки Тулвы, остановилась. Здесь, в Бардымском районе, обосновалось племя под названием «гайнэ».

Сегодня в крае порядка 30 тыс. башкир. Из них 18 тыс. компактно проживают в Бардымском районе и именуют себя по-старинному — «гайнинцы».

Особенность пермских башкир заключается в том, что говорят они на татарском языке. Ещё в XIX веке образование в школах велось на татарском. А советские образовательные учреждения подхватили эту традицию. И теперь башкиры Бардымского района заявляют: «Мы, конечно, башкиры, но родной язык у нас — татарский».

«Татары в нашей России очень разные», — заметил лектор. Вообще этноним «татары» принадлежит одному из племён на территории Монголии, которое Чингисхан включил в свою великую армию. Но как этническая группа они сформировались в рамках Казанского ханства.

Помимо этого, у казанских татар и башкир с Южного Урала «течёт кровь волжских булгар», причерноморского народа, государство которых — Волжскую Булгарию — в 1236 году завоевал Чингисхан. «Но народ-то остался, — говорит Георгий Чагин. — Поэтому часть булгар ушла к татарам под Казань, а часть — на Южном Урале присоединилась к башкирам».

Русские

В XIII веке к нашей Верхней Каме стали проявлять интерес московские князья. Впервые «Пермь Великая» появляется в летописях в 1324 году, когда брат Ивана Калиты Юрий Данилович пришёл к нам за мехами, чтобы отдать дань Золотой Орде. В летописи описан его поход.

А в 1462 году Пермь крестили (в этом году исполняется 555 лет с момента христианизации), после чего в 1472 году она вошла в состав Московского государства.

Тогда же к нам хлынул поток русского населения, преимущественно северно-русского, потому что первые русские пришли с территории Северо-Двинского бассейна.

83% населения Пермского края сегодня — русские.

Межэтническая коммуникация

Георгий Чагин на отлично оценил национальную политику, проводимую краевыми властями. У нас функционирует порядка 50 национальных общественных объединений, которые проводят семинары и праздники. Представители одних народов приглашают к себе на праздники других, а власти поддерживают эти начинания материально.

«Татары могут поехать в Татарстан и там купить учебники, костюмы, литературу на татарском, — рассуждает Георгий Николаевич. — Башкиры — в Башкирию. И так далее. А коми-пермякам некуда ехать. Поэтому надо поддерживать любой росток — начинающего писателя, начинающего художника, начинающего певца». Коми-пермяки создают культуру с нуля.

По традиции лекция длилась два часа. Её запись выложена на YouTube и есть на сайте Законодательного собрания. Здесь вы также можете узнать, есть ли башкиры в Башкултаево, как коми-пермяцкий богатырь ходил к царю жаловаться на Строгановых, где ещё в России живут коми-пермяки, как так получилось, что многонациональный Пермский край на 83% состоит из русских, а также при чём тут леший.

Парламентское телевидение:

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