«Ходить босиком — это далеко не всегда весело и классно» Интервью со всемирно известным музыкантом из Германии, которому нравится бывать в Перми

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Клаус Бургер — всемирно известный музыкант. Когда-то его называли «золотой тубой мира». Впервые в Перми этот виртуоз оказался в 2007 году, когда пермский композитор Валерий Грунер задумал и провёл «Грунер-фестиваль». Бургер приехал для исполнения произведений немецкого однофамильца Грунера. Слух о нём тут же облетел город. «Представляешь, сходит с трапа самолёта лохматый чёрт, и — босиком!» — рассказывали друзьям очевидцы. На сцену тубист тоже вышел босиком... С тех пор высокий немец с седыми дредами, презирающий обувь, бывает в Перми постоянно. У него нет здесь дел и проектов. Ему просто нравится здесь бывать.

Фото: Константин Долгановский

— Что произошло после того, как вы побывали на «Грунер-фестивале»?

— Я влюбился в Пермь, в Урал. В те годы в Перми складывалась очень хорошая ситуация в культуре, у меня появились здесь образовательные проекты, и я побывал здесь ещё много-много раз в 2010, 2011, 2012 годах. С каждым разом я всё больше влюблялся в Россию, в Пермь. У меня много друзей в Перми, и становится всё больше. Два года назад один из них взял меня на сплав по Усьве и Чусовой. Это был очень важный момент в моей жизни. В то время из-за проблем со здоровьем мне пришлось перестать играть на тубе. Мой последний концерт прошёл в Буэнос-Айресе, в театре Колон, я играл с Лондонским симфоническим оркестром... Это было моё прощание с жизнью концертирующего музыканта.

— Как это грустно!

— Да. Но это хорошее упражнение для того, чтобы научиться прощаться с чем-то и начинать новые важные дела. Я начал писать музыку. Я и раньше этим занимался — писал для документальных фильмов по заказу германского телевидения, но сейчас это совершенно другой уровень — это камерная и симфоническая музыка для классического оркестра в сочетании с электроникой, этническими инструментами...

Моя музыка в Германии быстро стала известной, я получил несколько стипендий от государства, от министерства культуры. Кроме того, я занимаюсь организацией концертов в Баден-Бадене, где живу, и часто привожу туда русских музыкантов из разных российских городов. Дважды я привозил пермского музыканта, играющего на диджериду, и мы устраивали там концерты-медитации.

Когда я сплавлялся по Чусовой, узнал много об этих краях, об их грустном прошлом, о людях, которые испытали на себе репрессивное воздействие государства... И я начал сочинять музыку, которая через два года напряжённой концентрации стала симфонической сюитой «Чусовая». Это очень сложная партитура. Её первое исполнение состоялось в октябре прошлого года в Баден-Бадене. Играл большой симфонический оркестр, соло на тубе исполнял Фёдор Шагов из Москвы — очень, очень талантливый молодой исполнитель, а электронная музыка была так исполнена, что она как будто окружала публику.

Моя мечта — чтобы на эту музыку был поставлен балет.

— Почему премьера была в Баден-Бадене, а не в Перми? Это нечестно!

— Мне бы очень хотелось, чтобы «Чусовая» была исполнена в Перми. Но пока это не получается.

— В Театре-Театре как-то анонсировали исполнение «Чусовой», но премьера так и не состоялась. Почему?

— Потому что не удалось собрать нужный состав исполнителей. Я договорился с Фёдором Шаговым. Он приехал в Пермь вместе со своей женой — пианисткой, и они играли мою музыку, но у нас не было электронщика, а без электроники «Чусовую» не исполнить.

— Если пермяки не могут послушать вашу сюиту, может быть, вы расскажете о ней?

— Первая часть «Чусовой» называется «Плюс» — она красивая и светлая и завершается посвящением Чайковскому: там звучит мелодия из второй части его Пятой симфонии. Вторая часть называется «Минус» — она о плохом. Прежде чем начать писать «Чусовую», я сочинил музыку к нескольким документальным фильмам о Второй мировой войне и много думал о том, какие ужасные вещи люди могут делать с другими людьми. В этой части туба звучит как голос человека, которого убивают. А в третьей части человек отправляется в ад. Эта часть называется «Ноль». Четвёртая часть называется «Один». Она о диалоге с Богом. В пятой части туба и электронная музыка рассказывают о создании собственного пространства, новой вселенной.

Фото: Константин Долгановский

— Стало быть, это хеппи-энд?

— Да. Но в этом сюжете много грусти.

— Вы читали книги Алексея Иванова — писателя, который стал известен, когда жил в Перми? Он много написал о Чусовой.

— Нет. Я не читаю. Вообще. Я не смотрю телевизор, не хожу в кино. Больше — нет. Это всё в прошлом.

— Насчёт телевидения я вас понимаю, но книги???

— Никаких книг. Я только общаюсь с природой: гуляю по лесу, ухаживаю за своим садом. Смотрю на солнце.

— Не могу не спросить: почему вы ходите босиком?

— Я должен соприкасаться с матерью-землёй, с матерью-природой...

— Но когда вы ходите по асфальту или по полу в квартире, это никакая не природа.

— Я знаю. Но таковы жизненные обстоятельства. Ходить босиком — это далеко не всегда весело и классно. Это здорово, если гуляешь по пляжу или по лужайке, но в городе это совсем не здорово. Но тем не менее ты чувствуешь через соприкосновение с поверхностью, по которой ходишь, в каком состоянии находится окружающий мир.

— Как произошло, что вы отказались от обуви?

— Это произошло буквально в один момент. Я тогда играл в оркестре немецкого радио, мне хорошо платили, но я не был счастлив. Тогда я отказался от всего: бросил высокооплачиваемую работу, отказался от обуви, стал вегетарианцем. На протяжении двух лет я ночевал под открытым небом: если оставался на ночь у кого-то в гостях, то ложился на балкон, а дома я всегда спал в саду.

— Почему вы так часто приезжаете в Пермь? В чём цель этих визитов?

— Энергия Урала. Я здесь счастлив. Мне кажется, это моё место с точки зрения геомантии.

Фото: Константин Долгановский

— Чем вы здесь занимаетесь?

— Встречаюсь с друзьями, хожу в кафе и рестораны, но в основном я провожу время в одиночестве на даче Бориса Мильграма, с которым мы очень подружились. Гуляю, сочиняю музыку, хожу в церковь в Новых Лядах. Соседи уже меня знают, многим из них я подарил диск с «Чусовой».

Зимой я сочинил ещё одну мелодию, вдохновлённую дачей, снегом и Сылвой.

— Как вам удаётся жить в Перми зимой? Зимой босиком не очень-то погуляешь...

— Борис подарил мне валенки. В них я чувствую себя очень хорошо: они мягкие, не стесняют ногу, и это очень старомодные валенки, без резины или чего-то ещё в этом роде. Только шерсть. С такой обувью у меня нет проблем. После 35 лет жизни босиком это моя первая обувь.

В июле нынешнего года Клаус Бургер обсудил возможность исполнения симфонической сюиты «Чусовая» с главным дирижёром Пермского театра оперы и балета Валерием Платоновым, подарил ему диск с записью этого произведения и оставил партитуру. Платонова эта музыка заинтересовала, но как её исполнить, он не знает: в Перми нет ни специалиста по электронной музыке, ни солиста-тубиста. «Будем думать», — сказал дирижёр.

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