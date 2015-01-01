Медведи-невесты В минувшие выходные в старом кинотеатре, а ныне частной филармонии «Триумф» прошёл Фестиваль медведей и их друзей «Тедди ЕврАзия»

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Авторским куклам в кирпичных стенах исторической кладки было самое место! В общем, старый зал и новорождённый фестиваль нашли друг друга. Было чудно, атмосферно и очень-очень красиво.

Фото: Игорь Катаев

Когда-то Наталья Катаева, создательница фестиваля, главный «теддист» Перми, известный во всём мире, уже проводила фестиваль «МедвеDay», но это было аж в 2011 году и всего один раз, так что нынешний фестиваль действительно новорождённый. Самому медведю Тедди, культовому персонажу кукольного мира, в этом году исполнилось 115 лет, однако тема конкурса, прошедшего на фестивале, совсем не ветеранская — «Подружки невесты». Конкурсантам объявили несколько номинаций и усложнили задачу, подведя под всё это «модно-стилистический базис». Мало было сшить и представить куклу — нужно ещё, чтобы она соответствовала стилю: «Гламур», «Рустикальный», «Ретро»...

Фото: Игорь Катаев

Неудивительно, что некоторые запутались: например, в категории «Рустикальный» выставили куклу в почти царском костюме, хотя и русском... Но жюри не стало занудствовать и придираться к букве стиля, а просто выбирало самых милых авторских кукол.

Фото: Игорь Катаев

Вот чего на фестивале было действительно много, так это всяческой милоты, трогательной красоты, озорства и детской умилительности. Стены фестивального зала украсил фотопроект «Друг детства. Жители Перми и их игрушки» с детскими фотографиями местных знаменитостей. В идеале нужно было найти фото с куклой, ещё лучше — с медведем. Пока готовишься к конкурсу, чего только не передумаешь и не вспомнишь — о себе, о детских игрушках и обо всём светлом и прекрасном. Неудивительно, что мастера-кукольники с удовольствием рассказывают истории о 50-летних дяденьках, которые бродят по выставкам теддистов и, поигрывая ключами от дорогущих авто, выискивают своего Тедди. Не для дочки и не для внука, а именно для себя!

Фото: Игорь Катаев

Медведи Тедди объединяют и дарят радость! В этот раз объединились участники не только из Перми, но и из Москвы, Екатеринбурга и даже из Германии. Светлана Салитан, пермячка, уехавшая в Германию много лет назад, делает кукол, одетых в расписанные ею шелка. Выглядит очень гламурно. Куклы довольно большие, эффектные. А рядом столик совсем молодой кукольницы из Екатеринбурга Лизы Ззи (Салогиной), которая приехала в Пермь со своими «творческими тараканами» — так называются куклы-малышки, очень смешные белые тараканчики, а также с «огурцами-молодцами», с Адамом и Евой, расположившимися в яблоке, как два червячка, и много ещё с чем забавным.

Настроение фестивальных кукол — от щемяще ностальгического до уморительно комического. Весь диапазон человеческих эмоций оживает при взгляде на эти чудеса ручной работы.

«Старые» куклы Натальи Камневой из Новосибирска на самом-то деле никакие не старые, а состаренные. Это сложная техника, благодаря которой игрушки выглядят как много «пожившие», тронутые тленом, найденные в старом сундуке. И это так изысканно!

Фото: Игорь Катаев

Ангелина Островских шьёт своих мишек и зайцев из старых советских плюшевых медведей, найденных на блошиных рынках.

Москвичка Надежда Яковлева создаёт медведей из натурального меха (не медвежьего, нет), причём отнюдь не из старых шуб, а из нового материала. Гималайский мишка с неподражаемо живой мордочкой — копия живущего в московском зоопарке.

Остроумными решениями блистал стенд Ольги Бабичевой: гламурные, в стиле «Великого Гэтсби», мухи с обаятельными личиками, «наполеоновские» таксы (император обожал такс), лягушки, ждущие поцелуя принца.

Портретные куклы Екатерины Шардаковой и Светланы Драницыной поражали сходством, а рядом сидели авторы — в точно таких же платьях.

Конечно, фестиваль не состоял только из выставки-продажи. Кукольникам полагается устраивать мастер-классы, и все желающие могли научиться делать вазы ручной работы, цветы, броши-бабочки, ангелочков из бумаги и прочее. На протяжении всего фестиваля работала «Клиника для плюшевых медведей и их друзей», где можно было починить любимую, но от чего-то пострадавшую игрушку.

Самым торжественным днём фестиваля стала суббота: церемония награждения, почётные гости, вручавшие призы и дипломы, выступление ансамбля «Триголос» с реконструкцией традиционной прикамской свадьбы и квартета «Форте» с классической музыкой, показ коллекции одежды Елены Стариковой превратили мероприятие в нечто весьма светское, что приятно удивило и участников, и публику. Скажем честно: теддисты были польщены. Тут стоить отметить, что в конкурсном судействе фестиваля принял участие Теодор Курентзис, хотя и удалённо. Зато с приветственным словом выступили директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов и генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов.

Фото: Игорь Катаев

Наталья Катаева отдаёт должное стенам, приютившим фестиваль: «Здесь всё очень похоже на выставку в Лондоне — такие же кирпичные стены, только не новой кладки, а настоящие, старинные. Наши медведи, как мне кажется, оживили «Триумф», и они здесь очень хорошо смотрятся. Радостно, что люди подготовились творчески, многие создавали коллекции специально для этого фестиваля».

Есть все основания надеяться на то, что фестиваль будет ежегодным. Тема следующего — «Театр».

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