Вглубь платяного шкафа, над радугой Пермский ТЮЗ представил первую премьеру нового сезона

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Пермские театры давно и активно сотрудничают с британским режиссёром Майклом Хантом. Началось всё с совместного проекта Театра оперы и балета и музея «Пермь-36» — постановки оперы Бетховена «Фиделио» на территории бывшей исправительно-трудовой колонии. Результат вызвал противоречивые отклики, но Майкл Хант уже утвердился в Перми: в Театре-Театре он поставил спектакль с заковыристым названием «Мигрировала соль на Сицилию регистрировать фамилию» по пьесе Тома Стоппарда, а в ТЮЗе — «Питера Пэна» Джеймса Барри.

Фото: Александр Медведев

Последняя постановка пользуется огромной популярностью у «целевой аудитории» ТЮЗа, то есть у детей, поэтому неудивительно, что театр вновь призвал английского режиссёра к сотрудничеству, чтобы перенести на свою сцену ещё одну сказочную книгу британского писателя из тех, что принято называть «культовыми», — «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. Премьера спектакля «Лев, колдунья и платяной шкаф» по первой части «Хроник...» открыла в ТЮЗе театральный сезон.

Спектакль предназначен школьникам среднего возраста, и в этом есть резон: некоторые детали, связанные с реалиями Второй мировой войны, могут быть для младших детей непонятными, а кое-что может и напугать. Впрочем, это решать родителям.

Хант и его сопостановщики — художник Патрик Коннеллан и хореограф Мария Корепас (оба — соотечественники режиссёра) — создали историю о фантазии, о детской игре, которая на фоне лишений военного времени спасает детей от суровой реальности. В спектакле волшебная страна Нарния — это «инкарнация» дома профессора Кёрка, а жители Нарнии — сказочные «дублёры» обитателей дома, ставшего приютом малышам Питеру, Люси, Сьюзан и Эдмунду Певенси, эвакуированным из-под бомбёжек Лондона. У Льюиса всё не так: там Нарния реальна и нет никаких прямых аналогий между персонажами и событиями «там» и «здесь». Аналогичный подход Хант использует в «Питере Пэне»: там у него тоже дети не попадают в сказку, а играют в неё.

Фото: Александр Медведев

Казалось бы, вполне оправданный приём, который можно активно обыгрывать в театре, но, к сожалению, в этой постановке волшебная Нарния просто исчезла, растворилась в пространстве профессорского дома. Разочаровывает отсутствие ярких красок, волшебных пейзажей, впечатляющих сказочных существ... Оригинально придумано превращение скелета льва — учебного пособия в кабинете профессора — в героя-спасителя Аслана. Скелет надевается на двух артистов и начинает двигаться с помощью сложной системы шарниров, но при этом... остаётся ходячим скелетом, а не живым львом. Выглядит жутковато.

Среди «волшебных» режиссёрских приёмов особо удачный — схватка чёрных и белых птиц, которая происходит прямо над зрительским партером, так что ребята в креслах пытаются схватить птиц, которые ловко от них уворачиваются. Получилось почти по-бродвейски.

Конечно, не стоит надеяться найти в этом спектакле размышления по поводу философии Клайва Льюиса, в сказках которого есть и религиозная подоплёка (как и его друг Джон Рональд Руэл Толкин, Льюис был очень верующим человеком), и отсылки к любимой писателем античности (главное произведение Льюиса для взрослых, повесть «Пока мы лиц не обрели», — парафраз легенды о Психее). Однако крепкая литературная основа в спектакле чувствуется. Пермский драматург Ксения Гашева, автор инсценировки, подарила героям не только живые и энергичные диалоги, но и множество остроумных стихов, часть из которых пермский композитор Дмитрий Батин положил на оригинальную музыку, дополнившую ставшую лейтмотивом спектакля песню Over the Rainbow из фильма «Волшебник из страны Оз». Именно просмотр знаменитого фильма с Джуди Гарленд в главной роли, согласно сценической версии, пробуждает фантазии детей из семьи Певенси. В спектакле активно используется оригинальное видео, над созданием которого потрудился ещё один пермяк — кинорежиссёр Андрей Вилисов.

Что же касается актёрских работ, то их хотелось бы видеть более тонкими, более остроумными. Жаль, что актёры так активно пользуются махровыми «тюзовскими» штампами, традиционно применяющимися взрослыми, которые изображают детей.

На этом сотрудничество пермских театров с Майклом Хантом не завершается: на очереди рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» в Театре-Театре.

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