Рецепт выращивания счастья В Музее современного искусства PERMM открылась выставка, полностью созданная детьми

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В музее PERMM сейчас работает совершенно невероятная выставка — «Пермское доброе. Из чего вырастает счастье». Она вроде бы детская: всё, что на ней можно увидеть, придумано и сделано детьми. Но она очень, очень серьёзная и важная. Такая, что пропустить её никак нельзя, если, конечно, вы хотите что-то понять о природе детского творчества, желании творить и играть. И ещё о том, откуда берётся счастье.

Фото: Иван Козлов

В музее современного искусства есть целая детская программа «Мама, прости, я стану художником», частью которой и стала эта выставка. «Мы пытаемся выращивать творческое сознание у самых разных аудиторий, у детей в том числе, — говорит арт-директор музея Наиля Аллахвердиева. — Приглашаем команды, которые умеют его поддерживать и развивать».

На этот раз в Пермь пригласили московскую команду «Студия ДЭЗ №5», которая работает достаточно давно — учит детей проектированию. О студии пишут, что она продолжает традиции обучающих практик Баухауса, объединяющих искусство и ремесло. Есть у москвичей и выездные семинары, один из которых прошёл в Перми и закончился выставкой «Пермское доброе». В Пермь студийцы приезжали три раза: сначала, чтобы познакомиться с местным контекстом, узнать, чем мы тут дышим. О нашем «СЧАСТЬЕ», которое «НЕ ЗА ГОРАМИ», они, конечно, слышали. А тут ещё и увидели — и родился замысел. Музей бросил клич, собрались желающие принять участие в новом проекте, и началась работа.

Детям нужно было всерьёз поразмыслить над тем, что такое счастье, откуда оно берётся, как изобразить его. Сначала они рисовали эскизы — сами, только сами! И думали сами, и тексты к своим эскизами писали разъяснительные. Затем ребята мастерили макеты по эскизам, а закончилось всё монтажом больших, иногда прямо очень больших музейных объектов. На этом этапе без помощи взрослых, конечно, не обошлось: детки учились пользоваться монтажной пеной, шуруповёртами, осваивали разные технологии. Иногда это было очень непросто, ведь подготовка выставки — большая, серьёзная и вполне взрослая работа, а не просто воскресный урок творчества.

Фото: Иван Козлов

И вот вам два этажа счастья, «Общего» и «Личного». Ощущения у посетителей выставки самые невероятные: вы словно попали внутрь виртуального мира, состоящего из оживших детских рисунков. Трёхмерные объекты воплощают в себе дух, эстетику детского рисунка, детского мироощущения — абсолютно, концентрированно. Вы ещё ничего не поняли, не прочли надписей, а вам уже радостно и интересно — как в детстве. Вот гигантский «Микроб счастья»; торопитесь подхватить инфекцию: говорят, счастье очень заразительно. Шаурмамэн, сверхновый из племени суперменов, «приносит счастье, раздавая бесплатную шаурму людям».

Есть «Очки равенства», «Солнечный умножитель» и само «Солнце» — вот чего пермякам действительно не хватает для полного или хотя бы половинчатого счастья. Хотя кому-то для счастья нужен дождь, поэтому «Машина счастья» может делать и его. Совершенно невероятный объект «Помогатель счастья» — переведи бабушку через дорогу. Бабушка в натуральный рост и даже интерактивная, на колёсиках: берёте её за руку и переводите. «Когда человек помогает другому человеку, — гласит надпись к объекту, — он сам становится счастливым и делает счастливым другого человека; и счастья в мире становится больше». А как хороши «Птицы на поляне», и кто скажет, что это не настоящее искусство, сотворённое детским воображением?

Некоторые объекты уже совсем философские, как, например, «Мечтательный футляр», сделанный для людей, «…которые потеряли себя. В этой капсуле они могут вспомнить, кем хотели быть. Человек залезает в неё и обретает себя, находясь наедине с собой и своей совестью». Выглядит этот футляр как гигантский стул-трон. Открывается дверца внутри него, а там ещё одно сиденье.

Самые трогательные персонажи расположились на втором этаже, в области счастья личного: котята и собаки, семья за чаепитием, волшебная Свинопять — она дарит и конфеты, и пятёрки. Удивительно, как удалось добиться сходства фактуры с настоящей свиной кожей — по ощущениям. Четырёхкрылый Пегас с мордочкой утконоса — «весёлый и очень толстый… Он как большая муха, только медленно летает… Чтобы он приносил счастье, его надо обнять». Пробовали — работает! Некоторым достаточно просто посмотреть на этого Пегаса, чтобы зарядиться весельем на весь день.

«Эта выставка не только для детей, но и для родителей, — объясняет Наиля Аллахвердиева. — Обычно нам кажется, что всё, что делает ребенок, — это неважно, неправильно, непрофессионально. А тут мы расширяем представления о детском творчестве, поддерживаем и реабилитируем такой тип эстетики. Мы все очень зашорены, стеснены установленными культурными рамками: привыкли смотреть определённым образом на пейзаж, нарисованный на картине, и совершенно не понимаем, что чувствовать, когда идём по городу. У нас атрофировано огромное количество переживаний, мы боимся собственных фантазий, художественного воображения. А дети в этом смысле ещё очень открытые и живые, в них много свободы и теплоты. Наша задача как музея современного искусства — эту энергию сохранить и приумножить и сделать доступной для всех, чтобы все ходили и учились».

Действительно, сегодня, когда в искусстве «всё уже было», академическая система обучения может не столько развить в ребёнке навыки и способности, сколько убить в нём волю к творчеству. Страх перед «неправильным», а по сути, глубоко личным кого-то навсегда отвратит от любых попыток творчества и созидания. Вот почему во всём мире придумывают альтернативные системы обучения, в которых ребёнок не трепещет перед богоподобными, недосягаемыми авторитетами, а ищет свою тропинку к искусству, отталкиваясь от естественного импульса к созиданию, творческой игре. Возможно, в новом времени единственный способ заниматься живописью — это создать её заново. Свою собственную. С полным доверием к тому, что есть у тебя внутри. Учитесь этому, дети и взрослые, на выставке «Пермское доброе».

Очень удобно будет сделать это, приняв участие в межмузейном проекте «На старт, внимание… в музей!». Игра проводится в Пермской художественной галерее, Музее пермских древностей, Музее современного искусства PERMM и в Детском музейном центре. В любом из музеев вам выдадут игровые путеводители — книжечки с картинками и творческими заданиями, а также «Паспорт путешественника», где ставят отметки о прохождении маршрута в каждом музее. В конце маршрута ребята получат небольшие памятные призы и дипломы путешественника. Игра уже началась.

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