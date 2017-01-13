Свиная отбивная Пермский свинокомплекс вновь оказался на грани банкротства

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За последние несколько месяцев свинокомплекс «Пермский» резко поменял свой статус. Из реконструируемого предприятия, имеющего большие перспективы развития, он вновь превратился в преследуемого кредиторами парию. Вопрос об объявлении ООО «Свинокомплекс Пермский» банкротом вновь будет поднят 20 сентября в арбитражном суде. Далее пути развития два: либо предприятие будет объявлено несостоятельным и вступит в процедуру наблюдения, либо с кредитором будет достигнуто мировое соглашение и договорённость о рассрочке платежей.

В 2013-м году разрушенный свинокомплекс компанию «Космос» не заинтересовал

Напомним, в 2016 году был официально утверждён проект реконструкции свинокомплекса, согласно которому в начале 2018 года должно было начаться возведение современного комплекса на базе устаревшего и, по правде сказать, полуразрушенного предприятия. В итоге реконструкции к 2020 году предполагалось довести объёмы производства мяса до 33 тыс. т в год. Техзадание на строительство нового комплекса было утверждено правительственной комиссией. Возведение современных мощностей свинокомплекса должно было начаться в 2018 году, завершить реконструкцию планировалось в 2019-м, а выйти на плановые показатели — к 2020 году.

До основанья, а затем...

В реконструкцию свинокомплекса ГК «Синергия» планировала вложить 1,4 млрд руб.

Для подготовки к модернизации был остановлен СВК-2, что сопровождалось акциями протеста в посёлке Майском и искренним негодованием работников завода, изначально не веривших в то, что реконструкция будет действительно произведена.

В апреле стало известно, что правительство Пермского края готово рассмотреть вопрос о выделении субсидий на реконструкцию свинокомплекса «Пермский». Был выбран проектировщик работ (ООО «КамаЭксперт»). Параллельно с подготовкой к реконструкции ГК «Синергия» активно занималась развитием фирменной розницы, реализуя продукцию свинокомплекса под брендом «Майские деликатесы». К концу 2017 года планировалось открыть в Пермском крае и Омске порядка 300 торговых точек этой сети.

Всё это время предприятие атаковали кредиторы, но «Синергия» стояла в «глухой обороне», решая проблемы с долгами по мере их поступления. Как сообщал собственник «Синергии» Сергей Головачев в октябре 2016 года: «В настоящее время ведётся работа по согласованию графиков текущих платежей по долгам ресурсоснабжающим организациям и бюджету. Данные обязательства будут погашены до конца 2017 года».

И вот конец 2017 года наступил. Но, как выяснилось, теперь перспективы предстоящей реконструкции настолько туманны, что начинают напоминать историю с Чусовским металлургическим заводом, на котором была «зачищена» под новое производство половина производственной площадки, после чего инвестор решил, что создавать новое производство нерентабельно.

В течение последних месяцев, как отмечают эксперты, знакомые с ситуацией, положение свинокомплекса серьёзно усугубилось. «Кредиторы как-то одновременно активизировались. Тут и газовики, и энергетики, и налоговая инспекция. Тут же активизировалось УФАС, потребовавшее возврата субсидии в размере 200 млн руб. в течение месяца. Почему не в тот же день? Единовременно свинокомплекс должен отдать порядка 500 млн руб. Такое ощущение, что его ведут к банкротству и закрытию либо готовят к приходу нового инвестора», — говорит осведомлённый эксперт, близкий к предприятию.

По неофициальной информации, новым инвестором может стать «Комос Групп». Впрочем, в Минсельхозе Пермского края эту информацию не подтверждают.

В поисках инвестора?

Напомним, в 2013 году, когда пермские власти активно искали инвестора для свинокомплекса, топ-менеджменту «Комос Групп» губернатором Пермского края Виктором Басаргиным было сделано предложение о том, чтобы группа выступила инвестором «Пермского». Генеральный директор сетевого агрохолдинга Андрей Шутов не выказал заинтересованности в предложенном активе.

Сейчас на вопрос о возможном приходе «Комоса» в качестве инвестора министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков в телефонном разговоре с «Новым компаньоном» ответил: «Если «Комос» проявит интерес, вероятно, он нам об этом сообщит, но пока таких предложений не поступало».

По словам министра, в ближайшее время решится вопрос о будущей судьбе свинокомплекса. На 20 сентября назначено рассмотрение дела о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» по иску ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». «Это будет либо банкротство и введение процедуры наблюдения, либо мировое соглашение с кредитором и рассрочка уплаты долгов», — говорит министр. Напомним, заявление от газовиков о признании свинокомплекса банкротом поступило в марте 2016 года. Поводом стала задолженность в размере 43,4 млн руб. за услуги, предоставленные в 2015 году. Дело уже неоднократно откладывалось в целях «мирного урегулирования», а затем возобновлялось.

Получить комментарий генерального директора ЗАО «Группа Синергия» Александра Печёрского не удалось — его сотовый телефон не отвечал.

Руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин прокомментировал ситуацию с возвратом субсидии свинокомплекса так: «Минсельхоз просил до 15 ноября продлить выполнение предупреждения о возврате субсидии. Мы рассматриваем заявление о продлении, пока решение не принято. Заявление поступило 12 сентября, мы должны принять решение о продлении в десятидневный срок (до 22 сентября — ред.). Как нам известно, сейчас минсельхоз направил дело о возврате субсидии в ООО «Свинокомплекс Пермский». Как заявили в министерстве, они предпринимают интенсивные действия для возврата субсидии».

Напомним, господдержку предприятие получило на основании постановления правительства Пермского края от 13.01.2017, утвердившего порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию мяса свиней в рамках программы «Развитие свиноводства в Пермском крае до 2020 года». Между минсельхозом и ООО «Свинокомплекс Пермский» было заключено соглашение о предоставлении субсидии. Как сообщает Минсельхоз Пермского края, сейчас ведомство проводит проверку соблюдения ООО «Свинокомплекс Пермский» условий, целей и порядка предоставления субсидий. «В том случае, если ООО «Свинокомплекс Пермский» их нарушит, в адрес предприятия будет направлено требование о возврате денежных средств, которое должно быть исполнено в течение двух месяцев. Минсельхоз также сообщил Пермскому УФАС, что «условия предоставления господдержки были направлены на неопределённый круг лиц и не ограничивались во времени. Получить субсидию мог любой сельхозтоваропроизводитель, соответствующий установленным требованиям и предоставивший необходимый пакет документов. Всем был обеспечен равный доступ к информации об условиях и порядке предоставления субсидий, ко всем получателям господдержки предъявлялись одинаковые требования».

На вопрос «Нового компаньона», чем вызвана срочность, с которой УФАС потребовало возврата субсидии от свинокомплекса, и учитывалось ли ими финансовое состояние должника при принятии этого решения, Александр Плаксин ответил: «Мы устанавливаем срок, который посчитали разумным в данной ситуации. Предупреждение мы выдали органам власти, которые, по нашему мнению, совершили действия, которые не соответствовали закону. Оценивать состояние предприятия в таких условиях не требуется. Это нужно было делать, когда принималось решение об определении порядка распределения субсидии и хозяйственных показателей (получателей субсидии — ред.). Пока мы видим в тех актах, которые послужили основанием для выдачи субсидии, что речь шла об одном конкретном предприятии».

Как сообщает источник, близкий к ООО «Свинокомплекс Пермский», свинокомплекс в очередной раз оказался в очень сложной финансовой ситуации. «Свинокомплекс некредитоспособен. Банки требуют залог. Если бы свинокомплекс был включён в план приватизации и предприятие было бы передано в частные руки, его собственник мог бы предоставить в качестве залога имущество предприятия. Но этого не произошло. Таким образом, банкам в качестве залога предложить нечего», — заявляет осведомлённый эксперт. — В то же время проект реконструкции предприятия подорожал с момента его первой декларации».

Источник в ГК «Синергия» тем временем сообщил, что компания отгрузила на свинокомплекс порядка 1,5 тыс. т сырья, предназначенного для корма свиней, — зерна, гороха и пр., благодаря чему свинокомплекс будет обеспечен кормами до марта 2018 года. «Синергия», по крайней мере, уход со свинокомплекса пока не планирует...