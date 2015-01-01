В Пермской художественной галерее состоялась презентация книги «Анатолий Овчинников и камнерезное искусство Западного Урала»

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Автор текста и составитель книги — искусствовед Пермской художественной галереи Александра Пестова. Книга является вторым крупным ретроспективным изданием о творчестве заслуженного художника России, потомственного уральского камнереза, крупнейшего скульптора-анималиста современности, талантливого реформатора в области художественной обработки мягких пород камней.

Анатолий Моисеевич Овчинников по праву считается главой одного из направлений в современном камнерезном искусстве — анималистики из цветных гипсов (алебастра, кальцита, ангидрита, талькохлорита, талька, офита и селенита). Своим творчеством художнику удалось убедительно доказать возможность использования подобных пород в широком диапазоне жанров — от небольших фигурок и интерьерных декоративных предметов до крупной станковой скульптуры.

В альбомной части издания представлен разнообразный по жанрам и тематике круг произведений, созданных А. М. Овчинниковым за 60 лет творческой деятельности. Сюда вошли произведения из Пермской государственной художественной галереи, частных собраний пермских коллекционеров (Ю. А. Козлова, Ю. В. Белоусова, В. В. Будрина), московского коллекционера Н. С. Кимбер, а также из мастерской скульптора.

Книга издана при поддержке Министерства культуры Пермского края и приурочена к 60-летию творческой деятельности мастера.