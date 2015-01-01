В тени губернаторских выборов В Прикамье 10 сентября прошли не только губернаторские, но и муниципальные выборы

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Одновременно с губернатором Пермского края выбирали депутатов в 42 районах и городах Прикамья. Всего было «разыграно» 515 депутатских мандатов; кроме этого, в Лысьве и Краснокамске состоялись конкурсные комиссии по отбору претендентов на должность глав муниципалитетов. Наибольшее количество депутатских мандатов — 392 — получила «Единая Россия», на втором месте КПРФ с 39 мандатами, «Справедливая Россия» и ЛДПР получили 12 и шесть мандатов соответственно.

Фото: Константин Долгановский

Грядущее возвращение Гончарова?

Депутатский корпус в Лысьве после минувших местных выборов полностью обновился. Из 20 депутатских мандатов 12 получили единороссы, восемь — самовыдвиженцы. Полностью ушла команда бывшего главы Виталия Шувалова, который, как рассказывает наш источник, и сформировал список кандидатов от «Единой России». Из «старичков» в составе думы осталось всего три депутата. «В Лысьве представительный орган обновился на 75%. В других территориях, например в Октябрьском, Земское собрание теперь состоит на 2/3 из депутатов-новичков», — комментирует директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина.

Лысьвенские избиратели 10 сентября не проголосовали за бывшего председателя думы Виктора Комаренко и его заместителя Александра Смирнова. Политтехнолог Александр Пахолков предполагает, что заменить Виктора Комаренко вполне может вновь избранный депутат Алексей Шеромов. «Это самая мощная победа: Шеромов заранее работал в округе и имел хорошие связи с многими депутатами, которые прошли в первый раз, у него хорошие отношения с Гончаровым (Александр Гончаров — вероятный будущий глава Лысьвы — ред.)», — замечает Александр Пахолков. Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, Алексей Шеромов является одним из учредителей общественного движения «Родина Лысьва», руководителем и учредителем которого является Всеволод Пузанов — ещё один кандидат на должность главы Лысьвенского городского округа.

Однако, по мнению политтехнологов, Пузанов является техническим кандидатом. Основной претендент на должность главы — Александр Гончаров. Политолог Николай Иванов замечает, что Гончарова активно поддерживает правительство Прикамья, кандидат имеет поддержку и со стороны обновлённого депутатского корпуса (не только в лице единороссов). «Гончаров и Пузанов вместе работали над губернаторской кампанией», — отмечает политтехнолог Олег Борисенко.

На прошлых выборах главы Лысьвенского округа Александр Гончаров (в то время — действующий глава городского округа) уступил Виталию Шувалову, после чего Шувалов в течение пяти лет строил работу в Лысьве на негативе по отношению к Гончарову, замечает политтехнолог Александр Пахолков. Как следствие, победа Александра Гончарова может вызвать неоднозначный отклик у лысьвенцев.

Фото: Константин Долгановский

Политтехнологический спектакль

В Краснокамске ситуация с назначением главы идентична лысьвенской. На комиссии по отбору кандидатов в следующий тур прошли замдиректора департамента администрации губернатора Виктор Соколов и политтехнолог Олег Мейлус. Окончательно главу утвердят 20 сентября, но политологи заранее убеждены, что им станет Виктор Соколов.

В конкурсе на должность главы Краснокамского района принимал участие депутат Земского собрания Юрий Ильюшенко. Как сообщают источники в администрации района, если бы на комиссии доклад Ильюшенко был поддержан и он прошёл бы в следующий тур, то у Виктора Соколова существовал бы реальный конкурент. «Уже всё предопределено: депутаты выберут Соколова. Он ставленник губернатора. Понятно, что Мейлус — технический кандидат», — считает собеседник «НК».

Политический консультант и член регионального штаба ОНФ Николай Иванов считает, что Юрий Ильюшенко выбыл из гонки из-за заранее существовавших соглашений с депутатом заксобрания Игорем Малых.

На прошедших 10 сентября довыборах в гордуму третьего созыва в Краснокамске по округу №13 за один мандат боролись пять претендентов и в нешуточной борьбе победила кандидат от КПРФ Галина Сорвина. В Краснокамске она известна в качестве помощника депутата заксобрания — того же Игоря Малых. За Галину Сорвину проголосовало 54,49% избирателей. Кстати, на избирательном участке, где выбирали не только губернатора, но и депутата, была отмечена самая высокая явка в городе — 35,44%. Несмотря на это, Краснокамск в целом оказался главным аутсайдером единого дня голосования: последнее место в Пермском крае с явкой в 32,76%.

В Стряпунинском сельском поселении Краснокамского района прошли досрочные выборы в местный Совет депутатов. Там явка дотянула практически до 50%. Большинство избирателей голосовало за предпринимателя Михаила Баяндина и кандидата от «Единой России» Татьяну Быкову.

Руководитель агентства «Агитпроп» политтехнолог Александр Пахолков утверждает, что Краснокамск всегда был политически конфликтной территорией. «Виктор Соколов был замглавы ещё при бывшей главе района Наталье Белослудцевой. Он знает всю краснокамскую элиту, и, как и Гончарову в Лысьве, ему не нужен ознакомительный этап. Сейчас основной задачей Соколова станет консолидирование элиты. Как ни крути, глава избирается на пять лет, и в любом случае придётся прийти к соглашению», — комментирует Александр Пахолков.

Фото: Константин Долгановский

Битва титанов

Пожалуй, самая острая борьба в этот раз наблюдалась на довыборах в Соликамске, где из-за смерти депутата Владимира Барана и перехода Ильи Кузьмина в краевой парламент оказались вакантными два муниципальных мандата: в округах №1 и 12. То, что в Соликамске назревает политический конфликт, всем было известно уже давно, поэтому два пустующих мандата в местной думе стали настоящим яблоком раздора между противоборствующими политическими силами.

Основными противниками изначально назывались компании «Соликамскбумпром» и «Уралкалий». Обе в ходе предвыборной кампании не раз заявляли о том, что никакого отношения к довыборам в гордуму не имеют, тем не менее разные источники регулярно сообщали о том, что два предприятия до сих пор о мандатах в гордуму Соликамска договориться не могут.

Сложность борьбы, сопровождавшейся заявлениями в полицию, крайизбирком, испорченными баннерами, заключалась ещё и в том, что глава города Алексей Федотов, выходец с «Соликамскбумпрома», впервые за много лет нарушил хрупкое равновесие на выборах в гордуму. Если до сих пор местная дума формировалась по собственным законам, где различные сферы влияния не были так сильно выражены, теперь она оказалась подчинена сразу нескольким политическим силам в городе.

Как следствие этого — 11 претендентов на мандат в одном округе и восемь — в другом! И множество технических кандидатов в округах.

По неофициальным данным, изначально формированием гордумы в Соликамске занимались глава города Алексей Федотов и спикер гордумы Сергей Якутов, которые, по словам наших источников, постепенно теряют свой политический вес и в этот раз попытались укрепить позиции за счёт новых депутатов.

На довыборах они выставили только проверенных людей: директора школы №10 Светлану Власову и Евгения Ударцева, которые могли бы не только уравновесить местный парламент, но и поддержать позицию городской администрации.

Противостояли им бывший замглавы города Сергей Шилов и спортсмен-предприниматель Андрей Якишин. Оба шли на довыборы от партии «Справедливая Россия», несмотря на то что ещё в период выдвижения являлись сторонниками «Единой России».

Сразу в нескольких изданиях Прикамья появились разоблачающие статьи о работе Шилова на посту заместителя главы города. Примечательно, что результаты проверки КСП решила обнародовать именно в предвыборный период. Позже в полицию было написано заявление о попытке оказания давления на одного из кандидатов. Конкуренты кандидата Александры Власовой приехали на завод «Урал» и пытались «уговорить» её не участвовать в выборах. А уже через два дня после этого инцидента неизвестные разорвали баннер Шилова в северной части города.

Александра Власова — не единственный кандидат — однофамилец основного претендента на депутатство. Избирателям было непросто не запутаться во Власовых, поскольку на один мандат претендовали сразу четыре женщины с этой распространённой фамилией: кроме Светланы и Александры были ещё две Елены. Кроме того, в бюллетенях дважды встречалась фамилия Шилов, а избирателей Андрея Якишина должен был запутать кандидат по фамилии Якушев.

Как считают независимые эксперты, незадолго до выборов «Соликамскбумпрому» и «Уралкалию» всё же удалось договориться о количестве мандатов: по одному от предприятия на округ. Но даже в этом случае кандидаты выбирались не по принципу «кто сильнее», а по принципу «кто не навредит». В итоге по округу №1 прошла директор школы №10 Светлана Власова, а по округу №12 — предприниматель-справедливоросс Андрей Якишин.

Ни один из победивших на предварительных голосованиях в думу так и не прошёл, зато на примере столицы Верхнекамья впервые была продемонстрирована способность разных политических сил договариваться друг с другом.

Березниковский инцидент

В Березниках «разыгрывали» один депутатский мандат. Победу одержал единоросс Юрий Горошко, который также был делегирован от ПАО «Уралкалий». За Горошко было отдано 723 голоса, за его главного оппонента, коммуниста Игоря Соловья, — 279.

Но и тут без горячего инцидента не обошлось. Березниковский ТИК в течение суток не решался обсудить жалобу Игоря Соловья о незаконности призывов главы Березников Сергея Дьякова голосовать за Горошко, после чего ТИК передала дело полиции. Сейчас Соловей по примеру депутата Законодательного собрания Пермского края Сергея Клепцина всё же намерен добиться ответа от полиции. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, прознавшие про это «кукловоды» оппонентов так подсчитали голоса, что вторым стал эсер Станислав Пономарёв.

Фото: Константин Долгановский

Партийная статистика территорий

На выборах в Губахинскую гордуму кандидаты от «Единой России» получили 20 из 20 мандатов. «В Губахе только один кандидат «постарался» набрать 52%, остальные лидировали с показателями далеко за 60%. В пяти из 20 округов реально конкурировали по два кандидата», — считает директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина.

На выборах в Земское собрание Октябрьского муниципального района 12 мандатов из 15 получили кандидаты от «Единой России», один — от КПРФ, двое — самовыдвиженцы.

На выборах в Земское собрание Суксунского района из 15 мандатов девять получили кандидаты от «Единой России», один — от «Справедливой России», пять — самовыдвиженцы.

На довыборах в земские собрания Большесосновского, Октябрьского и Суксунского районов потерпели поражение бывшие главы этих территорий. В одном из округов в Октябрьском районе победил журналист «Нашей газеты» Игорь Пирожков.

Невысокие явки в муниципалитетах говорят о том, что муниципальные кампании находились «в тени» больших губернаторских выборов. Информационное освещение получили лишь те кампании, во время проведения которых были использованы максимально жёсткие и чёрные политтехнологии. Поэтому интерес к «маленьким» выборам был снижен. Это выразилось не только в количестве кандидатов, которые принимали участие в выборах в масштабах округов, но и во многих других фактах.

«При снижении явки и интереса к выборам определённый выход можно найти в переходе на многомандатные округа. Это спасает выборы от возможного срыва, даёт возможность конкурировать и побеждать не только привычным участникам выборов», — предлагает своё решение политтехнолог Людмила Ознобишина.