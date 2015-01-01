Дача в сентябре Риелторы фиксируют снижение спроса на загородную недвижимость

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Традиционно осенью спрос на загородную недвижимость падает. Как правило, о покупке её большинство горожан задумывается весной, очевидно, чтобы сразу воспользоваться приобретёнными угодьями и не начинать обустройство участка «в зиму». Однако получить срез мнений на этом рынке интересно. Ведь покупки, сделанные в период сниженного спроса, могут быть очень выгодными.

Фото: Константин Долгановский

Практически все опрошенные нами риелторы, работающие в сегменте загородной недвижимости, отмечают, что она дешевеет. По словам руководителя центра загородной недвижимости агентства «Перспектива» Натальи Ищук, снижение стоимости активов этой категории происходит уже около двух лет.

Наталья Ищук, руководитель центра загородной недвижимости АН «Перспектива»:

— На протяжении последних двух лет стоимость загородной недвижимости уменьшается. В первом и втором квартале текущего года эта тенденция сохранилась — цены снижаются. Например, продавцы домов бизнес-класса вынуждены снижать стоимость объектов на 25—30%.

Антон Аликин, специалист по недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» в Перми, отмечает и другую сторону снижения стоимости загородной недвижимости: интерес покупателей к этим объектам возрос. «Мы видим спрос на загородную недвижимость, особенно в 2017 году. Это связано с тем, что объекты за городом стали доступнее. Во-первых, с 2014 года снизились цены, во-вторых, изменились условия ипотеки — ставки на загородную недвижимость сравнялись со ставками на объекты вторичного рынка. Появились ипотечные предложения, которые для определённых категорий населения могут быть даже выгоднее, чем программы на покупку квартиры «от хозяина», — отмечает эксперт.

В то же время Антон Аликин констатирует, что при общем снижении цен на загородную недвижимость не зафиксировано стабильного снижения предложений. «Сколько было объявлений о продаже в открытых источниках, столько и осталось. У нас продавцов меньше тоже не стало», — говорит специалист.

Наталья Беляева, руководитель отдела вторичного жилья АН «Тимур», в свою очередь, отмечает, что заинтересованность покупателей всё-таки уменьшилась, правда, «обвала спроса» нет. По её словам, многие пермяки рассматривают дом в ближайшем пригороде как альтернативу проживанию в многоквартирных домах. «Для них это более комфортные условия проживания плюс оптимизация расходов на содержание недвижимости», — говорит эксперт.

Загородное разнообразие

Что же предпочитают приобретать пермяки сегодня, чему отдают предпочтение, что ценят в загородной недвижимости и сколько сегодня готовы заплатить?

Наталья Беляева на эти вопросы отвечает так: «Если говорить об участках под индивидуальное жилищное строительство, то востребованы объекты площадью около 15 соток, расположенные в 10—15 км от города. Многие сегодня предпочитают строить дома по своим возможностям, требованиям и вкусу. Если человек приобретает участок с домом, то в лидерах продаж бюджетные дома с участками стоимостью от 2 млн до 4 млн руб.».

По словам специалиста, наиболее популярные сегодня направления — Фролы, Култаево, посёлок Горный. «Прежде всего покупатели при поиске загородной недвижимости обращают внимание на инфраструктуру будущего места проживания: дороги, электричество, воду и на общественный транспорт», — говорит Наталья Беляева.

Теперь несколько слов об участках и домах, которые приобретаются для ведения личного подсобного хозяйства, или, как принято их называть, дачах. Этот сегмент рынка недвижимости не утратил своей актуальности. Для кого-то это место отдыха от городского шума и суеты, для кого-то — площадка для реализации своих увлечений, а для кого-то — выращивание овощей и домашние заготовки.

Наталья Ищук отмечает, что с этой целью пермяки стремятся приобрести земельные участки и загородные дома на берегах рек. «Анализируя сделки купли-продажи загородной недвижимости начиная с 2015 года, могу сказать, что пермяки стремятся купить земельные участки и загородные дома на берегах Камы, Сылвы, Чусовой. От Перми до объекта должно быть примерно 60—70 километров. Эти направления — Гари, Полазна, Троица, Старые и Новые Ляды, Мостовая, Усть-Качка, Сылва, Хохловка, Жебреи. В 2016 году в связи со строительством новой федеральной трассы активизировался спрос на Кунгурском направлении. Выбирая объект, потенциальные покупатели обязательно смотрят на качество подъездных дорог, на то, есть ли электричество».

Получается, что качественные характеристики тех объектов, которые бы хотели приобрести пермяки, практически не менялись: транспортная доступность, наличие инфраструктуры, экология. А вот финансовые параметры претерпели кардинальные изменения.

Если в 2015 году покупатели готовы были заплатить за участок до 2,5 млн руб., в 2016 году эта сумма уменьшилась до 1,5 млн руб., а в нынешнем году спросом пользуются участки стоимостью до 600 тыс. руб. Снижение в четыре раза! Это наглядно иллюстрирует тенденции рынка загородной недвижимости.

Антон Аликин, специалист по недвижимости риелторской компании «Этажи»:

— Сейчас продают и покупают совершенно разную недвижимость — по типам, стоимости, направлению и удалённости от города. С начала 2017 года 80—85% наших покупателей хотят приобрести участок под индивидуальное жилое строительство, даже если не собираются строить дом прямо сейчас. Это связано с отменой дачной амнистии: теперь на сельскохозяйственной земле невозможно получить прописку. Вот пермяки и подстраховываются лишний раз, вдруг когда-нибудь всё-таки придётся строить дом и оформлять документы.

Участки в Перми расположены равномерно по разным районам города. Больший спрос — в Кировском, Мотовилихинском районах и в Култаевском сельском поселении, они привлекательны за счёт развитой инфраструктуры.

«Дачное» направление в Перми расположено также по всем четырём трактам. Спросом пользуются те места, где есть вода, — Ильинский, Соликамский и Лядовский тракты.

Земельные участки и дачи покупают представители самых разных возрастов, это и молодёжь, и старшее поколение. По словам Антона Аликина, клиенты обращают внимание на участки от 8 до 12 соток, при этом, по словам эксперта, привлекательная цена для покупателя находится в пределах 1—1,3 млн руб. Если рядом с дачей будет остановка, магазин, другие «радости цивилизации», её купят охотнее. «Дома и коттеджи в 2017 году покупали люди старше 40 лет. Они действуют обычно так: свою квартиру в городе продают (цена — от 2 млн до 3 млн руб.), берут ипотеку или используют личные накопления и покупают дом за 3,5—4 млн руб. Молодые пары с детьми не стремятся покупать капитальные дома для постоянного проживания: всё-таки нужно, чтобы под боком были поликлиника, детский сад или школа. Востребованный дом или коттедж такой: площадь 120—220 «квадратов», удалённость — 12—25 км от города, стоимость — от 3 млн до 5 млн руб. Это не значит, что другие дома не берут — берут, свой покупатель находится на всё», — говорит риелтор.

Вопреки сезонам

Загородная недвижимость, по мнению многих, относится к «сезонным товарам». Этому есть вполне объективное объяснение: участок и дом всегда нужно смотреть, чтобы увидеть рельеф, коммуникации, дороги и дом (если он есть). Зимой же под снегом практически это всё невозможно разглядеть. Так ли это?

Антон Аликин отмечает, что спрос на загородную недвижимость в целом в течение года стабильный, сезонность же влияет на продажу определённых типов объектов. «Если мы говорим про участки и дачи, то логика такая: зимой их покупают реже, но именно в это время на рынке хватает предложений и цены ниже. Можно сделать действительно выгодную покупку и даже повыбирать. Весной, перед дачным сезоном, спрос оживает — и вместе с ним становятся бодрее продавцы, которые повышают цены. Летом предложение сокращается: часть собственников приостанавливают продажу, чтобы посадить огород и собрать урожай. Спрос тоже «успокаивается», потому что именно на это время приходится основная волна отпусков. Но есть и любители выбрать земельный участок именно летом — спокойно, без спешки и лишних нервов: никто не «перехватит» понравившийся участок или домик.

Осенью, после сбора урожая, рынок насыщается. «Огородники снова выставляют на продажу свою землю, к которой присматриваются вернувшиеся отпускники», — рассказывает эксперт.

По словам Антона Аликина, капитальные дома для постоянного проживания и коттеджи покупают почти без привязки к сезону. «Возможно, зимой лишь чуть-чуть вырастает доля покупок. Здесь ценообразование больше зависит не от сезона, а от состояния самого строения: насколько дом новый, качественный, сделан ли хороший ремонт, есть ли дополнительные бонусы, например гараж на участке, отдельная баня или сауна, есть ли в доме водонагреватели, какая установлена система канализации», — говорит специалист.

Наталья Беляева отмечает, что спрос на дачные объекты носит ярко выраженный сезонный характер — так показывает практика. «Люди чаще всего задумываются о приобретении «домика в деревне» весной, когда начинается сезон. Спрос переживает всплеск, а к осени он постепенно снижается или даже сходит на нет. Единственное исключение, и это я хочу отметить особо, — земли сельскохозяйственного назначения. Иногда сделки с ними совершаются именно осенью, так как необходимо провести подготовительный этап, чтобы весной приступить к работам в полном объёме», — говорит эксперт.

Наталья Ищук конкретизирует, что клиенты, желающие приобрести дачу, начинают обращаться к риелторам с февраля. «В агентство недвижимости начиная с февраля приходят клиенты, которые хотели бы приобрести дачу, именно в это время мы отмечаем рост интереса к этому сегменту недвижимости. Он активен до октября. В зимний период совершаются единичные сделки», — говорит эксперт.

Сегодняшнее состояние рынка загородной недвижимости, несмотря на некоторые противоречия, ещё раз доказывает, что земля всегда будет хорошим вложением средств.

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