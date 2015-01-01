Раз мост, два мост В Перми железнодорожный мост объединят с автомобильным

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Встреча президента РЖД Олега Белозёрова и главы Пермского края Максима Решетникова, прошедшая 15 сентября, оказалась чрезвычайно плодотворной: было принято решение построить совмещённый железнодорожный и автодорожный мост в районе Пальников с дальнейшим выводом железнодорожного участка в район станции Кабельной и далее через станцию Блочную. Идея создания нового моста стала продолжением темы, прозвучавшей в ходе визита в Пермь президента РФ Владимира Путина. Тогда губернатором Пермского края была обнародована идея демонтажа железнодорожной ветки на участке от Перми II до станции КамГЭС и переноса грузового сообщения на другую сторону Камы. Толчком для грандиозной перестройки прибрежной полосы стали планы властей по благоустройству набережной. Демонтаж железнодорожных путей позволит создать здесь новое городское пространство, считают чиновники.

Уже через неделю после визита президента вопрос организации пассажирских и грузовых перевозок на участке от Перми II до Мотовилихи был поднят на совместном совещании правительства Пермского края и руководства РЖД. В мероприятии приняли участие министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин и вице-президент ОАО «РЖД» Павел Иванов. В ходе заседания рабочей группы железнодорожники предложили краевым и городским властям разработать единый план территориального развития Перми, который учёл бы интересы всех сторон и удовлетворил бы потребности жителей Перми.

После мероприятия глава региона заявил, что «стороны нашли принципиальную возможность реализации проекта переноса железнодорожных путей».

Фото: Константин Долгановский

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Сегодня нам в ходе переговоров удалось найти тот вариант, который мы возьмём для проработки вместе с РЖД, экспертами и населением. Мы рассмотрим возможность строительства совмещённого железнодорожного и автомобильного моста в районе Пальников и реконструкцию путей и переездов на КамГЭС.

По словам губернатора, причиной преобразований стало стремление сделать эту территорию более доступной для горожан. Нововведения, очевидно, потребуют многочисленных организационных решений со стороны минтранса. Так, по словам губернатора, в результате демонтажа железнодорожных путей пространство от железнодорожного вокзала Пермь II до Мотовилихи высвободится, и в этом коридоре должна обязательно появиться система общественного транспорта.

Какой именно вид транспорта будет запущен на этом участке, пока не решено. По словам губернатора, «это вопрос формирования единой транспортной системы города, связанной со стыковкой с транспортно-пересадочным узлом в районе вокзала Пермь II и дальнейшим его развитием в Мотовилихе».

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, в свою очередь, пояснил, что необходимость изменений железнодорожного сообщения в краевой столице продиктована временем: к 2030 году грузопоток со стороны Березников будет увеличен на 15 млн т. Также он отметил, что комплексное решение, к которому пришли РЖД и власти в результате переговоров, по некоторым параметрам для региональных предприятий может быть даже интереснее существующей транспортной системы.

Как прозвучало на мероприятии, с учётом роста производства в Березниках и на Соликамском промузле также остро стоит вопрос реконструкции дамбы и железнодорожных путей на КамГЭС.

Олег Белозёров заявил, что в РЖД должны поддержать развитие края с производственной точки зрения. По его мнению, новый вариант строительства моста сделает ситуацию «даже лучше, чем сейчас». «Ветка является для нас очень важной и основной. Но стало понятно, что нужно обеспечить дополнительную надёжность, а провоз грузов через КамГЭС является несовременным. Это непростая и довольно затратная работа. Могу точно сказать, что эту задачу мы решим, и мы определили для себя достаточно короткие сроки для реализации этого проекта», — сказал Олег Белозёров.

По словам главы РЖД, «стоит задача приблизить сроки строительства новой ветки». При этом ранее звучало, что строительство новой набережной должно завершиться в 2023 году (к 300-летию Перми).

По словам Белозёрова, уже рассматривалось несколько вариантов строительства новой ветки. Наименее затратный из них предполагал создание для движения грузов дополнительного круга в 600 км. Однако, по мнению Белозёрова, подобные решения не должны приниматься в одностороннем порядке. «В них должен участвовать город, промышленники, железная дорога», — заявил глава РЖД.

Максим Решетников отметил, что, как и программа развития Пермского края, будущий проект будет представлен жителям региона и экспертам для получения обратной связи.