Первая башня «Гулливера» готова На площадке квартала №179 обсудили новые принципы взаимодействия власти и застройщиков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сдача жилого дома в срок и с отличным качеством, с завершёнными подъездами и готовым ландшафтным дизайном ­­­— событие, само по себе неординарное для Перми, так что 16 сентября для новосёлов дома на ул. Революции, 48а стало настоящим праздником и в прямом, и в переносном смысле. Но с точки зрения перспектив города, новых принципов работы девелоперов и развития государственно-частного партнёрства главным событием стал диалог, который состоялся между краевой и городской властью и руководством ГК «КОРТРОС».

Фото: Константин Долгановский

Диалог действительно состоялся — в первую очередь потому, что «КОРТРОС» проявил себя как застройщик, с которым можно и нужно договариваться. Всё, что в жилом комплексе «Гулливер» уже можно потрогать руками и что ещё предстоит возвести, — предметная основа для реализации новой градостроительной политики, провозглашённой главой региона Максимом Решетниковым, поставленной им задачи создания комфортной городской среды.

Напомним, в жилом квартале «Гулливер», который строится по проекту архитектурного бюро «Антони Бешу» (Франция), к 2020 году предстоит построить 168 тыс. кв. м жилья, детский сад, реконструировать и передать городу общественный парк площадью 2 га. Помимо площадок для отдыха детей и взрослых, контактных и тематических зон здесь появится памятник нашему земляку — актёру и режиссёру Георгию Буркову.

Первая сдвоенная башня комплекса уже готова, ещё два дома планируется сдать до конца года.

В ходе презентации жилого квартала «Гулливер» глава Пермского края Максим Решетников осмотрел новые дома, будущий общественный парк, а также площадку, подготовленную для строительства детского сада. В обсуждении перспектив проекта приняли участие президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв и генеральный директор «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев.

В ходе знакомства с кварталом Максим Решетников сразу обозначил социальную тематику: сколько здесь будет детей, в какие школы они пойдут, на сколько мест рассчитан детский сад? Он также обратил внимание на вопросы транспортной инфраструктуры. Станислав Киселёв пояснил, как будет организовано движение транспорта внутри нового квартала.

Станислав Киселёв, генеральный директор ГК «КОРТРОС»:

— Предусмотрено кольцевое движение по территории застройки, за пределами кольца — только проезды для специализированного транспорта и заезды для жителей на подземные парковки. Всего парковочных мест будет порядка 1100. Въезды на территорию квартала организуются со стороны улиц Куйбышева и Революции, плюс технический проезд в сторону ул. Глеба Успенского.

Социальные вопросы при строительстве ЖК «Гулливер» будут решаться в рамках государственно-частного партнёрства. На площадке новостройки подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, согласно которому «КОРТРОС» возведёт в квартале детский сад и безвозмездно передаст его городу. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, глава Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев. Дошкольное учреждение будет введено в эксплуатацию в 2019 году.

Николай Зуев, генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края:

— Мы уверены, что это соглашение первое в череде многих соглашений о создании комфортной городской среды, социальной инфраструктуры, которое будет касаться не только этого квартала, но и всего города.

Как пояснил Вениамин Голубицкий, детский сад в этом квартале будет нестандартным — важно, чтобы он не проигрывал в архитектуре всему комплексу. Поставить здесь скучную типовую «коробку» было бы ошибкой. При этом застройщику придётся решить ряд непростых задач: то, что проект нестандартный, несёт в себе как преимущества, так и сложности; чтобы он вошёл в федеральные стандарты, нужно приложить определённые усилия.

Добавим, что в результате переговоров краевые и городские власти убедили ГК «КОРТРОС» взять на себя больший объём социальных обязательств. Помимо общественного парка и детского сада, которые город получит в завершённом виде, компания также приобретёт и передаст муниципалитету площадку под строительство школы в центральной части города.

Эти моменты крайне важны, подчеркнул Максим Решетников. Без полноценной социальной инфраструктуры не может быть ни качественного жилья, ни комфортной городской среды. Губернатор напомнил, что новая градостроительная концепция не предусматривает разрастания города вширь, это означало бы потребность в новых дорогах, коммуникациях и многом другом. С другой стороны, застройка уже обжитых территорий требует комплексных подходов. Они должны быть реализованы в том числе в ЖК «Гулливер».

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Мы обсуждали сегодня вопросы, касающиеся и парковочного пространства, и выезда на окружающие территории, обсудили и то, что пространство вокруг требует дальнейшего развития, потому что нет ничего хорошего, когда стоят такие симпатичные дома, а рядом за забором гаражи в неприглядном состоянии. Конечно, надо, чтобы вся территория выглядела современно. Но это уже задача следующего этапа. Надо, чтобы город посмотрел, архитекторы, градопланировщики.

А в целом движение идёт в правильном направлении. В данном случае инвестор несёт ответственность за то, чтобы жителям было комфортно. К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что приходят компании, много обещают, потом разбегаются, и мы дальше имеем дело с проблемами. Здесь мы с такой ситуацией столкнуться не должны. «КОРТРОС» подтверждает свои обязательства развивать и благоустраивать территорию. А такую ответственность могут нести только системные инвесторы.

Ещё одна важная задача, поставленная губернатором перед городскими властями и застройщиком, — найти баланс между старой и новой застройкой, постоянными жителями и новосёлами, обеспечить комплексное развитие территории всего квартала. Нюансов здесь очень много — от дополнительного потока машин до внешнего облика окружающих домов, единого решения всего пространства. Решать все эти вопросы необходимо в диалоге с жителями.

Все квартиры в только что законченной сдвоенной башне «Гулливера» уже проданы, активно продаются квадратные метры и в строящихся домах, рассказал Вениамин Голубицкий. Обслуживанием дома и территории будет заниматься новая управляющая компания.

Вениамин Голубицкий, президент ГК «КОРТРОС»:

— Сегодня мы вместе взглянули на наш город с 25-го этажа — виды потрясающие. Как у пермяка, у меня сердце и радуется, и щемит — сколько ещё предстоит сделать! Как справедливо отметил Максим Геннадьевич, любой жилой комплекс в городе может стать самодостаточным только в том случае, если городская среда вокруг достаточна, чтобы он правильно «звучал». В наших сегодняшних переговорах порадовал системный подход власти к развитию территории. Нам бы очень хотелось развивать именно такие отношения с городом и краем. Мы готовы двигаться вперёд в этом тренде.

Окончательную оценку дому дадут пермские семьи, которые будут здесь жить.