На позициях лидера Акционерное общество «Соликамскбумпром» сегодня занимает второе место в России по производству газетной бумаги

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Стабильная и успешная работа ведущего производителя целлюлозно-бумажной промышленности России на протяжении десятилетий обеспечивается благодаря постоянному развитию и обновлению техники и технологий на всех этапах производственной цепочки. На предприятии сохранён весь производственный цикл: от лесозаготовки до отгрузки готовой продукции.

Президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов

Президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов:

— Сегодня акционерное общество «Соликамскбумпром» является крупнейшим потребителем и заготовителем древесины в Пермском крае. В состав акционерного общества входят три дочерних лесозаготовительных предприятия, расположенных в Гайнском, Кочёвском и Красновишерском районах. С целью обеспечения предприятия древесным сырьём в 2015—2016 годах нами был реализован ряд программных мероприятий по развитию собственных лесозаготовок. Мы получили хорошие результаты по объёмам и вышли на общую мощность дочерних лесозаготовительных предприятий 1,6 млн куб. м древесины в год. В настоящее время у нас есть всё для того, чтобы успешно работать и развивать северные территории края, обеспечивать работой и стабильным доходом население.

Стабильная и успешная работа предприятия на протяжении десятилетий обеспечивается благодаря постоянному развитию и обновлению техники и технологий на всех этапах производственной цепочки. На предприятии сохранён весь производственный цикл: от лесозаготовки до отгрузки готовой продукции.

АО «Соликамскбумпром» инвестировало в Программу лесоснабжения предприятия на территории Пермского края 1,1 млрд руб. В результате приобретено в общей сложности порядка 100 единиц лесозаготовительной, лесовозной, дорожной, вспомогательной техники и другого оборудования. Увеличились объёмы лесозаготовки. Так, в прошлом году около 70% от всего объёма поставленной в производство древесины было заготовлено дочерними лесозаготовительными предприятиями, и это хороший результат.

В 2016 году АО «Соликамскбумпром» произвело около 400 тыс. т газетной бумаги

Бумага для всего мира

Доля предприятия в общем объёме производства газетной бумаги в стране по результатам прошлого года составляет 27,2%. Из всей произведённой газетной бумаги 35% реализуется на российском рынке и 65% — на зарубежных. Свыше 50 стран мира являются потребителями газетной бумаги АО «Соликамскбумпром», основные объёмы поставляются в Индию, Германию, Иран, Финляндию, Португалию, Польшу, Уганду, Таиланд, Египет, Пакистан. На внутренний рынок бумага поставляется в Москву и Московскую область, Татарстан, Башкирию, Сибирь, на Урал и Дальний Восток.

В прошлом году АО «Соликамскбумпром» произведено около 400 тыс. т газетной бумаги.

С целью повышения качества продукции в 2017 году проведена модернизация бумагоделательной машины №1. В результате увеличена её рабочая скорость с 1100 м/мин. до 1200 м/мин., что позволит увеличить объём производства газетной бумаги на 15 тыс. т в год.

Своя электроэнергия

АО «Соликамскбумпром» с целью увеличения объёмов собственной электроэнергии проводит реконструкцию оборудования дочернего предприятия ООО «Соликамская ТЭЦ».

Дополнительная электроэнергия, производимая Соликамской ТЭЦ, будет использована для нужд технологического процесса производства бумаги. Заключён контракт с финской фирмой Wärtsilä на поставку оборудования для производства тепловой и электрической энергии мощностью 55 МВт. Оборудование будет поставлено в течение 2017 года, а завершение реконструкции Соликамской ТЭЦ и ввод в эксплуатацию нового оборудования запланированы на 2018 год.

Новое оборудование оптимально будет сочетаться с особенностями технологического процесса АО «Соликамскбумпром». В результате реконструкции оборудования дочерней ТЭЦ АО «Соликамскбумпром» снизит затраты на электроэнергию и таким образом повысит свою конкурентоспособность на рынке. Помимо обеспечения комбината дополнительной электроэнергией новое оборудование позволит повысить надёжность теплоснабжения северной части Соликамска в отопительный период.

Богатая история

Совсем недавно АО «Соликамскбумпром» отметило свой 75-летний юбилей, а в этом году ещё одно знаменательное событие произойдёт в жизни трудового коллектива. По решению президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова на территории предприятия заложен парк Бумажников. Торжественное открытие этого парка приурочено к профессиональному празднику — Дню работников леса и состоится 22 сентября.

Парк Бумажников не только будет любимым местом отдыха работников предприятия, но и познакомит их с историей бумкомбината. Ежегодно парк будет пополняться новыми арт-объектами, рассказывающими о важных исторических вехах в жизни предприятия, о людях, которые внесли большой вклад в строительство и развитие комбината.

Первым шагом к созданию парка станет открытие памятника выдающемуся гражданину России — Михаилу Ивановичу Бусыгину. С 1962 по 1968 год он был директором Соликамского ЦБК. Во время его руководства на предприятии была в рекордные сроки проведена масштабная реконструкция производств, состоялся пуск двух скоростных широкоформатных бумагоделательных машин.

Лучшие профессионалы

День работников леса бумажники встретили трудовыми успехами, лучшие из лучших получили награды на торжественном мероприятии к профессиональному празднику.

Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждён Вячеслав Мусихин, заместитель главного механика АО «Соликамскбумпром».

Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ объявлена:

Светлане Матвеевой, начальнику отдела управления делами и делопроизводства;

Сергею Кокорину, дефибрерщику древесномассного производства;

Александру Ющенко, слесарю-ремонтнику ремонтно-механического цеха;

Алексею Осипову, машинисту бумагоделательной машины БП №2;

Валентине Поповой, оператору целлюлозного производства.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены:

Олег Рогов, мастер бумажного производства №2;

Владимир Зорге, слесарь бумажного производства №2;

Михаил Миссолин, сушильщик бумажного производства №3;

Алексей Левашов, шлифовальщик ремонтно-механического цеха;

Александр Морозов, варщик целлюлозного производства.

Почётной грамотой Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края награждены:

Алексей Мартьянов, инженер-технолог целлюлозного производства;

Наталья Плотникова, инженер отдела кадров;

Елена Попова, контролёр цеха отгрузки готовой продукции;

Евгений Шмидт, слесарь-ремонтник бумажного производства №2;

Андрей Юдичев, слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта;

Аполинарья Алиева, начальник отдела обеспечения деятельности президента.

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