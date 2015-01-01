Социально опасная реорганизация Осторожно, отделения закрываются!

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В Перми разгорается очередной медицинский скандал. На этот раз в центре обсуждений оказались три амбулаторных отделения для больных туберкулёзом в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, которые уже с 1 октября переедут на ул. Советскую, 102б. Пациенты отказываются ездить за медикаментами и на приём к врачу через весь город, ведь заболевание крайне опасно для окружающих. Однако организаторы ремонта в этих трёх отделениях, видимо, не задумались об этом и не предложили пациентам специальный транспорт.

Фото: Константин Долгановский

Как сообщают источники «Нового компаньона», с 1 октября в Перми закроются противотуберкулёзные поликлинические отделения, работающие в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми.

Все пациенты будут переведены в одно отделение — на ул. Советской, 102б.

Как выяснилось, нынешняя реорганизация — продолжение давней истории, когда под оптимизацию попали противотуберкулёзные отделения в Индустриальном, Кировском и Дзержинском районах Перми. Их пациенты уже были переведены в отделение на ул. Советской, причём площади этого отделения расширены не были, а значит, медицинская помощь для пациентов стала менее доступной.

Как заявляют в краевом минздраве, эти трудности временные и отделения переводят на ул. Советскую лишь на время ремонта — до 1 января 2018 года. Приведение помещений противотуберкулёзных поликлинических отделений в нормативное состояние необходимо для того, чтобы получить лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Но, задумавшись о ремонте и получении лицензии, руководители почему-то не позаботились о пациентах и на время ремонта не предложили им специальный транспорт.

Наши источники не исключают, что в будущем власти намерены избавиться от помещений противотуберкулёзных поликлинических отделений, чтобы сократить расходы на их содержание и на заработную плату медперсонала. В планах руководства — открытие одной общей амбулатории на территории тубдиспансера в Перми (как это сделано с медучреждением для ВИЧ-инфицированных), чтобы все пациенты получали помощь в одном месте.

Но, по словам больных туберкулёзом, в отличие от ВИЧ-инфицированных, которые посещают врача раз в три—четыре месяца, они вынуждены обращаться за помощью чуть ли не ежедневно, в том числе за лекарствами, и в этом случае переезд амбулатории может негативно сказаться на их здоровье.

«Я лечусь у фтизиатра. Сегодня зашёл за очередными таблетками, и мне сказали, что с октября закрывают тубдиспансер в Орджоникидзевском районе. Мне и остальным больным теперь придётся ездить через весь город на Советскую. Многие тут лечатся с открытыми формами туберкулёза. Они будут вынуждены ездить на общественном транспорте», — пишет один из пациентов в группе социальной сети ВКонтакте «Подслушано Пермь».

По данным Пермьстата, в Пермском крае от этой опасной болезни в 2013 году умерли 399 человек, в 2014-м — 351 человек, в 2015-м — 335 человек. В 2016 году врачам удалось добиться снижения показателей заболеваемости туберкулёзом на 3,8%, несмотря на то, что до сих пор эти показатели в регионе только росли: так, в 2015 году их рост составил 9,8%.

Остаётся надеяться, что планы реорганизации отделений не скажутся на статистике, которая в нашем регионе только-только начала улучшаться.

По словам пациентов, чтобы предупредить распространение социально опасного заболевания, властям необходимо минимизировать риски заражения и сделать медицинскую помощь более доступной, а не оптимизировать существующие больницы, как это происходит в Перми.

«Объединение туберкулёзных диспансеров — верх безумства, — считает Александр Ездаков, юрист, занимающийся защитой прав людей, живущих с социально значимыми заболеваниями. — Делается это без учёта географических реалий Перми и прав пациентов. Пациентам с туберкулёзом из Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов придётся ездить практически через весь город, что может существенно снизить приверженность к лечению и, как следствие, — привести к появлению резистентной и трудно излечимой формы туберкулёза. Кроме того, в данном случае нарушаются права пациентов, гарантированные им Федеральным законом №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно статьями 6, 10. Считаю такую реорганизацию недопустимой и способствующей росту заболеваемости в городе».