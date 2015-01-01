Наталья Осипова выступила в Перми в новом качестве Новая прима Пермского театра оперы и балета

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Звезда мирового балета, прима-балерина Лондонского королевского балета подписала контракт на участие в постановках Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского в качестве прима-балерины. Сотрудничество знаменитой балерины с Пермским театром оперы и балета началось в прошлом сезоне, когда она в дуэте с Никитой Четвериковым исполнила заглавную партию в «Ромео и Джульетте» Прокофьева в хореографии Кеннета Макмиллана. В том же сезоне на закрытии Дягилевского фестиваля — 2017 она исполнила главную роль в новой постановке главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко — одноактном балете «Жар-птица» на музыку Стравинского.

Фото: Антон Завьялов

По словам исполнительного директора театра Андрея Борисова, приглашение Натальи Осиповой в команду Пермской оперы по значимости можно сравнить с приглашением в Пермь самого маэстро Теодора Курентзиса.

«Мы счастливы, что балерина такой величины теперь будет выступать на пермской сцене», — сообщил Андрей Борисов.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета:

— Наташа Осипова — очень творческий человек. Какие-то условности, звёздная субординация её не очень интересуют, её интересует творчество и художественный результат. Если ей интересно — она приезжает и участвует. Для меня всегда большая радость и большая ответственность работать с ней, как, впрочем, и со всеми артистами труппы, которую я возглавляю.

Контракт с Натальей Осиповой подписан на год с возможностью пролонгации. Он предусматривает четыре выступления балерины на пермской сцене. В каких именно проектах она примет участие, контрактом не оговаривается, но, судя по всему, она ещё раз выступит в «Ромео и Джульетте», а также примет участие в новом предновогоднем «Щелкунчике», которого ставит Алексей Мирошниченко. Стоимость контракта не разглашается, но, по словам Андрея Борисова, при его подписании Наталья проявила «свойственную балеринам гибкость». Решение о её участии в тех или иных постановках театра будет приниматься с учётом художественных задач театра, пожеланий и занятости знаменитой балерины. Сейчас Наталья живёт в Лондоне, а в Пермь будет приезжать на репетиции и спектакли.

Наталья Осипова:

— Мне очень нравится атмосфера в пермском театре, люди, которые здесь работают, артисты невероятно высокого уровня. Мне нравится, что люди здесь занимаются настоящим искусством — очень часто я этого не встречаю во многих других театрах. Для меня огромное счастье делить сцену с профессионалами, проводить время в зале с этими чудесными педагогами и партнёрами. Я чувствую здесь что-то очень настоящее.

Первый спектакль с участием Натальи Осиповой в этом сезоне прошёл 5 сентября. Балерина исполнила главную партию в «Жизели». Это была прекрасная и трогательная Жизель. Легендарная лёгкость, гибкость и плавность сочетаются в Осиповой с актёрской игрой, полной истинного драматизма. Артисты труппы старались ей соответствовать: свои порции аплодисментов получили и главный «принц» пермской труппы Никита Четвериков в партии Альберта, и Евгения Четверикова и Александр Таранов — исполнители «крестьянского» па-де-де из первого акта, и, конечно, «вилисы» — прекрасный «белый» кордебалет.