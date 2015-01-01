Остановка по наказу В микрорайоне Владимирском появились новые остановочные комплексы

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«До ближайшего автобуса нам приходится идти пешком 20—30 минут», — такая проблема волновала жителей нижнего Загарья долгое время. Жалоба была услышана — новые остановочные площадки обустроили на ул. Коломенской.

Несколько лет назад в микрорайоне Владимирском появилась полноценная магистраль, которая позволила запустить здесь маршрутный автобус №16. Ранее он ходил только до микрорайона Юбилейного. Маршрут очень популярен как среди жителей Мотовилихи, так и среди жителей Свердловского района. Единственный минус — отдалённость остановочных комплексов от жилых домов, расположенных в нижнем Загарье. Людям пожилого возраста приходилось добираться до них не меньше 20—30 минут.

За помощью в организации дополнительной остановки горожане обратились к своему депутату — Юрию Уткину. Чтобы исполнить наказы жителей, Юрий Уткин инициировал проектирование и строительство комплексов по адресам ул. Коломенская, 61 и 55. Сейчас остановка транспорта организована, и здесь уже останавливается автобус №16.

Юрий Уткин, депутат Пермской городской думы:

— Для меня как для депутата важно держать под контролем ситуацию в округе, быть постоянно на прямой связи с жителями. Их наказы, предложения и замечания — это та база, на основе которой обязан действовать депутатский корпус. После того как мы смогли запустить автобусный маршрут №16 до микрорайона Владимирского, люди стали жаловаться, что расстояние между конечной остановкой («Микрорайон Владимирский» — ред.) и следующей («2-я Холмогорская» — ред.) очень большое и необходимо сделать дополнительную. Совместными усилиями мы проделали большую работу, и наказ избирателей был выполнен.

Установка самого комплекса и остановочного кармана заняла немало времени. Для того чтобы новая автобусная остановка была спроектирована и оборудована по всем правилам, специалисты переобустроили опоры наружного освещения в зоне заездного кармана, обустроили остановочные и посадочные площадки, пешеходные подходы, установили дорожное и пешеходное ограждение, знаки, нанесли разметку и установили современные автопавильоны, которые защищают в непогоду от дождя, снега и ветра. Также объём работ включил в себя переобустройство множества подземных сетей, что значительно усложнило производство работ на первичных этапах. Стоимость всего проекта составила более 1,3 млн руб.

Несмотря на то что автобус уже останавливается на новых площадках, названия им пока ещё не дали. Юрий Уткин предложил жителям выбрать название, которое затем обсудят на совете по топонимике.

По словам депутата, наказы избирателей, сформированные депутатами Пермской городской думы, — это план развития города на ближайшие годы.

«Депутатский корпус совместно с городской администрацией определил приоритеты и включил самые неотложные наказы в программы благоустройства. Сегодня наша задача — не только контролировать их исполнение, но и изыскивать дополнительные возможности для их реализации», — отметил Юрий Уткин.