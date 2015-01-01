Безумная ночь, или Приятного аппетита! Театр-Театр в честь открытия сезона снова устроил «Ночь открытых дверей»

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Смысл безумия, происходившего поздно вечером 8 сентября в Пермском Театре-Театре, объяснил его художественный руководитель Борис Мильграм: «Мы решили открыть все двери. Все! Причём не только там, где вы (зрители — ред.) обычно бываете, но и в служебной части театра». Действительно, главной «фишкой» вечера открытия 91-го театрального сезона стала возможность перемещаться по всему театральному зданию без малейшего священного трепета перед закулисной его стороной. Полная открытость! — так можно охарактеризовать театральную «Ночь открытых дверей».

Любой гость «Ночи» мог сфотографироваться с причудливыми транспортными средствами, игравшими «роли» в спектаклях театра; пример в этом показал главный режиссёр Владимир Гурфинкель

Фото: Юлия Трегуб

Главные события вертелись вокруг премьер начинающегося сезона: мюзикла «Карлик Нос», «новой драмы» «Пьяные», «Я пришёл дать вам волю» по Шукшину и других; а также вокруг личностей: гостям «Ночи» представилась редкая возможность увидеть актёров и руководителей театра вне привычных амплуа.

Директор театра Анатолий Пичкалёв, завзятый садовод, нарядился в панамку и парусиновый «дачный» пиджак и провёл мастер-класс по выращиванию тюльпанов. Особенно внимательным слушателям в качестве поощрения были вручены цветочные луковицы.

Любимец публики, актёр и телеведущий Михаил Гасенегер, и актриса Татьяна Синёва собрали гостей на кулинарный мастер-класс «Приятного аппетита, или Меню гастролёра», где показательно сварили щи и пельмени с помощью кипятильника — старинного друга и помощника командировочных. Мастер-класс сопровождался актёрскими байками и конкурсами знатоков пермского театра и завершился дегустацией «гастрольных» щей и капустного пирога — символа актёрских капустников — от народной артистки РФ Лидии Аникеевой. И суп, и пельмени, и пирог пошли на ура, публика уплетала с аппетитом.

Популярный актёр Сергей Детков переквалифицировался в спортивного комментатора и предложил гостям вместе посмотреть матч «Амкар» — ЦСКА на большом экране. Предусмотрительный театральный буфет запасся по этому случаю пивом, мини-бургерами и ржаными чесночными гренками.

Худрук театра Борис Мильграм тоже на один вечер изменил профессии и лично провёл актёрскую читку мюзикла «Карлик Нос». Можно было бы назвать это театром одного актёра, если бы Мильграму не помогала музыкальный руководитель театра Татьяна Виноградова за роялем и ещё чуть-чуть — актёр Марат Мударисов, исполнитель роли Якоба в будущем спектакле. Мильграм был неотразим. После того как он в лицах озвучил весь мюзикл (пел, правда, немного и скромно, здесь заводилой была Виноградова, зато слегка пританцовывал), сопровождая читку интригующими режиссёрскими ремарками: «Здесь мы задумали большой поварской аттракцион… Роль гусыни у нас играют настоящие гуси — такие красавцы, такие актёры-профессионалы!», публика так расчувствовалась, что не только бурно аплодировала, но и многоголосо кричала «Спасибо!».

Щи с актёрскими байками от Михаила Гасенегера и Татьяны Синёвой

Фото: Юлия Трегуб

Если мюзикл получится таким же заводным, как эта читка, успех обеспечен.

Кстати, о гусях. Открытая репетиция фрагмента «Карлика Носа» с участием птиц-артистов стала главным хитом вечера. Событие называлось «Один серый, другой белый», и гуси полностью соответствовали этому описанию. Ветеран сцены Денис, давно живущий в театре и уже играющий в спектакле «Поминальная молитва», — серый, а его дублёр, новичок Григорий, — белоснежный красавец. Борис Мильграм рассказал, что с дрессировкой гусей помогает Евгений Майхровский — клоун Май. Двух гусей на репетиции сопровождали для «Якоба» — студент четвёртого курса Пермского института культуры Марат Мударисов и недавний выпускник Нижегородского театрального института Александр Уманчук. «Гуси будут играть девочку», — сообщил зрителям Марат. Девочка — это Аня Огорельцева, исполнительница роли Гретхен. После того как гуси показали пару нехитрых трюков — улеглись на плечи артистов, затем прикинулись мёртвыми по команде «Спать!», прозвучали ария гусыни и дуэт Гретхен и Якоба. Гуси подпевали.

Прорваться на это шоу смогли только самые удачливые или самые ушлые, потому что мест в небольшом зале было всего 40, а желающих — человек 200, наверное. Вообще, все события театральной «Ночи» сопровождались аншлагами и ажиотажем. В фойе второго этажа стояла бесконечная и безнадёжная очередь желающих пойти на экскурсию за кулисы, штурмом брали «Гостиную фон Циммерман», где показывали эскиз спектакля «Три сестры».

Фото: Юлия Трегуб

Многие гости, оценив обстановку, решили расслабиться, запаслись кофе и пирожными и «зависли» в большом фойе, где шёл концерт актёрской песни. Этот концерт сам по себе был событием, достойным отдельного посещения. Выступали лучшие вокальные силы поющего театра. Зрители смогли оценить новичков труппы — прибывших из Нижнего Новгорода Екатерину Беляеву и Александра Уманчука. Последний выдал забойнейший рок-н-ролл, не забыв напомнить, что песня Johnny B. Goode звучала в фильме «Назад в будущее».

Наконец, наступил долгожданный момент: на сцене появился Альберт Макаров в пионерском галстуке и выдал «фирменную» подборку песен из пионерского детства.

Между тем именно в этот вечер театр начал репертуарные показы: на большой сцене прошёл мюзикл «Алые паруса», а на малой — «Месяц в деревне». Сезон стартовал не только символически, но и фактически. Первая премьера — «Пьяные» Ивана Вырыпаева в постановке Марата Гацалова с музыкой Сергея Невского — намечена на начало октября.