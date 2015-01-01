Аванс от избирателей Максим Решетников избавился от приставки «врио»

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10 сентября состоялись выборы губернатора Пермского края. По данным краевой избирательной комиссии, уверенную победу одержал кандидат от «Единой России» Максим Решетников, набравший 82,06% голосов и опередивший конкурентов более чем на 70%. Несмотря на ненастную погоду, средняя явка на выборах в Пермском крае составила 42,53%. Главная особенность выборов губернатора Прикамья — активное участие молодёжи.

Фото: Константин Долгановский

Кандидат от КПРФ Ирина Филатова набрала 7,49% голосов, депутат краевого заксобрания, кандидат от ЛДПР Олег Постников — 3,75%, эсер Владимир Аликин — 2,81%, председатель совета реготделения партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58%.

Явка 42,53% оказалась существенно выше той, которая была на выборах 18 сентября прошлого года. Тогда на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания края явка составила менее 35%.

На сегодняшний день крайизбиркомом обработано 100% протоколов. Наиболее высокую явку на выборах продемонстрировал Ленинский район Перми за счёт студентов, которые прикрепились в заявительном порядке. Наиболее активно голосовали сельские территории, города же показали себя значительно хуже. Так, в лидеры по явке вошли Соликамский (72,59%), Уинский (67,13%), Берёзовский (62,89%), Октябрьский (60,59%) и Кишертский (60,55%) районы.

В аутсайдерах оказались Краснокамский район (32,76%), Кунгур (34,66%), Свердловский (35,22%) и Кировский (35,72%) районы Перми.

Николай Иванов, политический консультант, член регионального штаба ОНФ:

— По явке Пермский край занимает третье место среди регионов, где проходили выборы губернатора, а по абсолютным цифрам вообще чуть ли не на первом месте. Можно долго рассуждать о причинах. Я считаю, что удачно совпали многие факторы: был эффект от приезда президента России Владимира Путина — и все сюжеты федеральных каналов были свежи в памяти избирателей в день выборов; у избирателей был запрос на новые лица, а здесь появился новый человек со «спокойной» кампанией. Я надеюсь, что это только начало, дальше Максим Решетников продолжит движение и наш регион сможет обогнать Екатеринбург. Эти цифры его поддержки — огромный аванс от избирателей. По-моему, таких цифр в Пермском крае не было никогда.

Однако политолог Олег Подвинцев считает, что явка, если не сравнивать её с результатом прошлого года, на самом деле не очень высокая.

Олег Подвинцев, политолог:

— Явка связана с результатами работы региональных властей вместе со штабом. По сути дела, они работали только на явку последние несколько недель. Результат, насколько я знаю, ожидался выше, до 50%. Нельзя сказать, что все решения были удачными, но с погодой повезло. Если бы погода была хорошая, то люди бы разъехались.

В течение дня выборов отмечались традиционные пики активности избирателей. Явка в 14:00 достигла 22,96%, в 15:00 — 26,95%. За полтора часа до окончания выборов этот показатель приблизился к 40%.

Как считает директор Пермского агентства социологических исследований СВОИ Александр Нода, в этом году явка в Перми превысила прогнозы на 3—4%. Говоря о Пермском крае, социолог отметил, что в соседних регионах — Удмуртии и Кировской области — явка значительно ниже: 34% и 30% соответственно.

Александр Нода, директор агентства СВОИ:

— Скорее всего, в нашем регионе могла быть такая же явка, если бы мы не работали на неё и у нас был другой основной кандидат. Разница, которая обозначена, — это молодёжь, которая пришла на выборы и, по сути, проголосовала за своего кандидата. Относительно показателей лидера Пермский край по сравнению с соседями выглядит лучше. Главный фактор, который повлиял на высокую явку и результат Максима Решетникова, — это молодёжь, которая во время избирательной кампании была простимулирована.

В соседних регионах страны, где также проходили выборы губернатора, показатели лидера значительно ниже, чем в Пермском крае. Так, например, в Кировской области единоросс Игорь Васильев набрал 64%, в Свердловской области лидирует единоросс Евгений Куйвашев с 62% голосов.

11 сентября на пресс-конференции политологи отметили, что во время предвыборной гонки кандидаты в губернаторы вели достаточно чистую агитационную кампанию, обходя стороной применение грязных PR-технологий. Отмечается, что КПРФ был применён удачный гендерный ход, так как в качестве кандидата партия выдвинула Ирину Филатову.

Олег Подвинцев:

— Ирина Филатова победила, потому что коммунисты всегда занимают второе место на губернаторских выборах. Но результат-то для партии позорный. Это не столько триумф Решетникова, сколько провал всех региональных отделений парламентских партий, которые выставили откровенно слабых кандидатов. Штаб поддержки основного кандидата явно перестарался. Одним из итогов выборов будет кризис руководства во всех трёх партийных отделениях, которые продемонстрировали полную управляемость региональными властями. Сенсации в том, что Филатова заняла второе место, нет, сенсация в том, что коммунисты набрали всего 7%.

Выборы губернатора Прикамья стали первыми для жителей региона в возрасте от 18 до 35 лет. Политологи и социологи сошлись во мнении, что высокий уровень явки прежде всего связан с активным участием молодёжи. Кроме того, кандидат политических наук Александр Белоусов заявил «Новому компаньону», что благодаря предвыборной кампании кандидатов, «направленной на консенсус с молодёжью, в Прикамье заключён пакт между молодёжью и властью».

Александр Белоусов, кандидат политических наук:

— Молодёжь голосовала за Максима Решетникова прежде всего потому, что во время предвыборной кампании особое внимание уделялось именно этой категории избирателей. При этом сам Максим Решетников молод, и молодёжь, возможно, увидела в нём образец успешности. По нашим оценкам, молодёжи на выборы пришло около 35% от общей явки. Раньше, когда молодёжь не ходила на выборы, ситуация с выборами была переломной. В этом году за счёт активности молодых людей Пермский край в 1,5 раза обогнал по явке своих соседей.

В день выборов в Перми за выборами губернатора Пермского края наблюдали группа экспертов из Франции и Чехии, в том числе правнук губернатора Пермской губернии с 1911 по 1914 год Ивана Кошко, журналист из Франции Дмитрий де Кошко. Основной целью приезда экспертов стало сравнение процесса выборов в России, Франции и Чехии.

Дмитрий де Кошко, французский журналист:

— 40% на выборах губернатора края — это не особо хорошо, но и не плохо. Причём в этом году в Пермском крае очень хорошее качество кандидатов: хочется с ними пообщаться и познакомиться. Тем более у вас на выборах паритет — представлены и женщины, и мужчины. Впечатление от выборов в Пермском крае у нас очень хорошее.

Эксперты заметили, что, по сравнению с Европой, в Прикамье активнее внедряют информационные технологии в избирательные процессы. Явка во Франции слабеет с каждым годом, говорит Дмитрий де Кошко, поэтому власти всё-таки решили прибегнуть к электронному способу голосования. Теперь французы могут голосовать из дома, однако на рост явки это повлияло незначительно. Минусом системы является то, что люди получают личный номер для голосования за 15 дней до выборов, поэтому теряют его или вовсе не знают, что с ним делать. В Перми система сканирования QR-кодов более надёжна, потому что в случае её неисправности бюллетени всё равно можно пересчитать.

Андрей Климов, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ:

— В страну во время выборов губернатора прибыли представители 12 стран: США, Кореи, Франции, Швеции, Италии и др. Гости имели возможность встретиться с кандидатами и пообщаться с жителями Перми. Исходя из европейских стандартов, эксперты высоко оценили уровень подготовки к выборам в Прикамье.

За всё время работы избирательных участков на горячую линию крайизбиркома поступило 105 обращений. Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин заметил, что жалоб на кампанию по выборам губернатора не поступало ни в комиссию, ни в правоохранительные органы. Поступило одно замечание на представителя СМИ, который попытался сфотографировать бюллетени. В основном людей интересовало время работы избирательных участков, возможность прикрепления к другому участку, голосование с временной пропиской и условия получения флаеров в кино.

Удивительно, что и количество недействительных бюллетеней по сравнению с прошлогодними выборами снизилось более чем в три раза и составило чуть больше 2%. Протестное голосование на выборах губернатора также отсутствовало.

Однако на сервисе «Карта нарушений на выборах» было зафиксировано нарушение, связанное с подвозом избирателей: прилагается фото сотрудников «Камкабеля», которые якобы ждут автобус на экскурсию через избирательный участок. Есть также сообщения о том, что библиотекарей работодатели вынуждали принять участие в выборах.

«Проблема в том, что подвоз осуществляли не кандидаты, а предприятия, якобы оказывая услугу своим сотрудникам-избирателям», — комментирует эти данные координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Виталий Ковин.

Позже крайизбирком, не выявив признаков нарушения, опроверг эту информацию.

Всего 10 сентября, по словам Игоря Вагина, в Прикамье работали 1840 избирательных участков. В этом году для обеспечения прозрачности процедуры голосования системой видеонаблюдения были оборудованы 722 избирательных участка в Прикамье, с 683 из них трансляция велась в режиме онлайн.

Выборы губернатора 2017 года не обошлись без новшеств. Впервые на выборах была обеспечена прямая видеотрансляция процедуры приёмки протоколов участковых избирательных комиссий и установления итогов голосования в 55 теризбиркомах. По инициативе ЦИК России любой желающий мог проголосовать на том избирательном участке, где ему удобнее, а не только по месту жительства. Этой возможностью воспользовался каждый 200-й избиратель в регионе.