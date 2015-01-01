Зонтик в реставрацию Пермские власти решили возобновить проект «Покупай пермское!»

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В Пермском крае попытка раскрутить зонтичный бренд «Покупай пермское!», предназначенный для поддержки местных производителей, уже предпринималась в 2009—2011 годах, во время правления губернатора Чиркунова. Цели «реставрации» бренда те же, что и преследовались на заре его создания, — поддержать местных производителей, помочь им с продвижением товаров и услуг на территории края.

Фото: Константин Долгановский

На минувшей неделе состоялся круглый стол с участием представителей Пермской торгово-промышленной палаты, краевого минпромторга и местных производителей, имеющих проблемы с продвижением в местных сетях. На круглом столе присутствовала вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова, выступившая в поддержку проекта.

«Мы проводили опрос, попросив коллег назвать товары пермского производства. Кто-то упомянул солнечные очки Суксунского оптико-механического завода, которые выглядят очень достойно. Можно заплатить много денег за популярный бренд и гордиться брендом. Но может, нам с вами стоит найти то, что мы сделали своими руками и что выглядит не хуже, а пока лишь хуже раскручено?» — сказала Елена Гилязова.

По её словам, необходимо отыскать в Пермском крае бренды, которые смогут его прославить. «Например, MusicAeterna у всех на слуху и сама продвигает пермский театр. Надо понимать, какие ещё у нас есть проекты, производства, товары, услуги, которые продвинут Пермский край. Думаю, если мы сделаем анализ, мы поймём, что их точно больше одного. Пермский край — это территория, на которой всё произведено если не нашими руками, то руками наших детей, соседей, друзей. И очень хочется набрать тот объём «своего», которым мы сможем гордиться. Мы очень хорошо умеем критиковать. Но давайте найдём способ похвалить своё, о котором и читать будет нескучно, и участвовать в таком проекте будет интересно».

По мнению Елены Гилязовой, одной из сторон проекта «Покупай пермское!» изначально было формирование лояльности населения к товарам пермского производства: «В других странах люди очень чётко понимают, что, когда они покупают товары местного производства, они вкладываются в развитие своего региона. В голове же нашего гражданина это представление не сформировано. Никто не призывает покупать товар местного производства, невзирая на его цену и качество. Речь идёт о том, чтобы, увидев на прилавке местную продукцию хорошего качества и по конкурентной цене, покупатель выбирал своё, родное и понимал, что тем самым вкладывается в развитие края — дорог, школ и пр.».

По словам Елены Гилязовой, представители бизнеса из сферы IT, входящие в Пермскую торгово-промышленную палату, жалуются на удивительную закономерность: продать свой продукт в Перми они не могут. Продают его москвичам, а потом выясняют, что пермяки покупают тот же продукт у москвичей с солидной переплатой.

«На нашем рынке, не только товарном, но и на рынке услуг, достаточно большое количество компаний, предприятий, нуждающихся в зонтичном бренде», — делает вывод Гилязова.

При этом, по мнению эксперта, стоит учесть недостатки «первого воплощения» проекта «Покупай пермское!».

Как считает Елена Гилязова, одним из минусов проекта было то, что в него практически не были вовлечены образовательные, медицинские и социальные услуги. В этот раз, по мнению Гилязовой, необходимо привлечь к работе над проектом профильные министерства, курирующие образовательный, культурный и прочие «рынки».

Журналисты отметили, что предыдущий «эксперимент» разрушился из-за того, что под зонтичным брендом собирались производители продуктов разного качества, и зачастую ответственные фирмы были не рады соседству с менее добросовестными коллегами.

«Я бы не согласилась с тем, что проект разрушился по этой причине, но соглашусь с тем, что нельзя объединять товаропроизводителей, производящих продукт разного качества», — сказала Гилязова.

Как прозвучало на круглом столе, производители, участвующие в проекте, будут разделены на два уровня. Первый уровень составят фирмы, получившие народное признание. Второй — успешно прошедшие профессиональную экспертизу.

«Мне очень не хочется употреблять слова типа «наш региональный знак качества». Это скомпрометированная история. Но однозначно нужно придумать какую-то «штучку», которая смогла бы выделять эти вещи. Насколько я знаю, в минпроме есть бюджет для такого рода товарных экспертиз. Будет первый уровень проекта, участие в котором будет означать: «Я создаю рабочие места на территории Пермского края и плачу здесь налоги», и второй уровень, говорящий: «Я произвожу товары здесь, но это товары высокого качества, которые закреплены народной экспертизой и профессиональной экспертизой». Как мы разведём значки, которые их выделят, я пока не готова сказать, — заявляет Елена Гилязова. — Думаю, значки должны отличаться. Мы, конечно же, учтём мнение предпринимателей».

Заместитель министра промышленности и торговли Пермского края Владислав Тонков высказал надежду, что сама возможность участвовать в проекте «Покупай пермское!» будет стимулировать производителей уделять больше внимания качеству выпускаемой продукции. «Совершенно точно в возрождаемом проекте акценты будут смещены в сторону качества», — отметил он.

По словам Тонкова, в рамках уже подписанного соглашения между правительством края и АНО «Российская система качества» будут проводиться веерные испытания качества продукции, которые для производителей будут абсолютно бесплатны. «Стандарты «Российской системы качества» находятся на верхнем уровне ГОСТа или превышают их по показателям качества. Та продукция, которая будет соответствовать требованиям качества, будет номинирована на получение российского знака качества и далее будет уже продвигаться с помощью Роскачества на федеральном уровне», — заявляет Тонков.

При этом замминистра отмечает, что информация об итогах испытаний будет открыта, что не лучшим образом скажется на судьбе некачественных товаров: «Мы будем стараться, чтобы некачественные продукты уходили с полок наших магазинов и заменялись достойными».

По словам Тонкова, АНО «Российская система качества» продвигает выигравшие товары в федеральных торговых сетях, и не только российских. Таким образом, участие в проекте будет способствовать получению места в сетях «Лента», «Метро», «Пятёрочка», «Магнит» и пр.

Елена Гилязова отметила хороший опыт продвижения продуктов с помощью бизнес-миссий, организованных ТПП: «Последняя поездка в Казахстан «Покровского хлеба» привела к тому, что они приехали оттуда с огромным контрактом на сушки и баранки».

Владислав Тонков, заместитель министра промышленности и торговли Пермского края:

— На сегодняшний день мы так же работаем с нашими производителями, но работаем точечно — по отдельным брендам. А с помощью проекта мы получим зонтичный бренд, в рамках которого сможем массово продвигать нашу продукцию.

Пермские производители, присутствовавшие на круглом столе, признались, что в пермские торговые сети действительно достаточно сложно пробиться.

Директор кондитерской фабрики «Шоколадная магия» Алексей Турушев признался, что запустил производство конфет в сентябре 2016 года. Торговлю помадными конфетами предприятие ведёт по всей России — от Владивостока до Калининграда. Заключены контракты с «Лентой», X5 Retail Group, ведутся переговоры с «Магнитом», заключён контракт с торговой сетью «Монетка». Однако занять прочное место в пермских магазинах «Шоколадной магии» до сих пор не удалось. «Наш персонал не может купить наш продукт в пермских сетях, потому что его не заводят. Сети «Пятёрочка» мы предлагаем мегаскидки, для того чтобы нас туда завели, но заводят «Махеева» и прочих федеральных игроков. В «Ленте» просто говорят: на вас нет квот, хотя контракт заключён», — сказал Алексей Турушев.

По словам Елены Гилязовой, в первой части проекта (2009—2011 годы) его организаторы договаривались с сетями о том, чтобы они на какой-то период ставили участников проекта в свои магазины абсолютно бесплатно. «Для сети завести новый продукт — это всегда риск. Чтобы выложить какую-то конфету в торговый зал, нужно оттуда убрать другую конфету, уже имеющую своего покупателя. Сети такие риски не любят. Вот представьте: вы покупатель. Вы всегда покупали одну колбасу и будете дальше её покупать. Заставить вас покупать другую — это усилия не продавца, а производителя. Я рассчитываю, что с помощью нашего зонтичного бренда мы заставим кого-то что-то хотя бы попробовать», — отметила Гилязова.

Другой участник круглого стола, производитель колбас, поддержал идею разделения производителей на два уровня, поскольку, по его словам, рынок наполнен товарами самого разного качества. Представитель пермского производства бытовой химии, работающего под брендом «Санрос», отметил, что проект интересен заводу, в частности, выходом на федеральный уровень: участие в проекте позволит его участникам сэкономить на рекламе, уверен производитель бытовой химии.

Павел Калач, гендиректор ООО «Прайм», открывший в начале 2017 года на территории Красновишерска производство бутилированной воды и безалкогольных напитков, высказал мнение, что под брендом «Покупай пермское!» должны продаваться не только товары, которые будут выставлены на полках федеральных сетей, но и предприятия здравоохранения и культуры: «Это должен быть целый институт. На сегодняшний день у бизнеса нет сопровождения. Правительство не встраивается в бизнес-процессы. Мы не просим никого, чтобы за нас делали нашу работу, но есть этапы, которые нужно просто сопровождать, чтобы проще было находить взаимовыгодные инструменты. И когда уже складываются партнёрские отношения, мы начинаем дальше двигаться, зарабатывать. Моногород Красновишерск — территория очень богатая. Тут и лес, и вода, и золото, и алмазы. Все инструменты господдержки я начал пробовать на себе. Однако они — и те, которые поддерживают малое и среднее предпринимательство, и фонд развития моногородов — недоработаны. Есть программные ошибки. К каждой территории должен быть индивидуальный подход. Так, у Чусового, ставшего ТОР, один потенциал, у Красновишерска — другой. Вот этого индивидуального подхода нет. И, по-моему, должен быть институт, где были бы связаны все профильные министерства, банки, фонды. И тогда бизнесу было бы проще развиваться. Я поддерживаю идею о том, что включиться в этот проект должен не только минпромторг, но и другие профильные министерства».