О дивный новый мир Президенту России представили Пермь как центр развития цифровой экономики

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На прошлой неделе, 8 сентября, президент России Владимир Путин совершил долгожданный для жителей Пермского края визит в регион. Он прилетел в Пермь из Владивостока вечером, примерно в 17:30, после чего поехал на набережную Камы в сопровождении теперь уже губернатора Пермского края Максима Решетникова. Затем Владимир Путин отправился в компанию «ЭР-Телеком», где принял участие в совещании, посвящённом развитию цифровой экономики, с руководителями ведущих IT-компаний края.

В Пермском крае сейчас работает около 14 тыс. IT-специалистов . К 2025 году планируется создать в этой отрасли около 8 тыс. рабочих мест.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Большие надежды

Жители Пермского края не теряли надежду рассказать Владимиру Путину о своих проблемах. Ещё днём у здания краевой администрации прошло несколько одиночных пикетов в защиту Кунгурского камнерезного училища, которое уже не первый год находится на грани закрытия. Потом, когда Владимир Путин был уже на набережной, к нему буквально прорвались дольщики Первого Пермского микрорайона. Жителям обещали решить эти проблемы, а Максим Решетников рассказал главе государства о планах масштабной реконструкции городского пространства.

Для благоустройства набережной и в связи с отмечаемым в 2023 году 300-летием Перми Максим Решетников предложил демонтировать железнодорожную ветку, что позволит создать здесь новое городское пространство. Грузоперевозки будут перенаправлены на параллельную линию на другой берег реки. Предполагается, что по набережной будет запущен трамвай.

Так, на 70 км побережья Камы, вдоль которой расположен город, может получиться единое обустроенное пространство. Кроме того, на обновлённой набережной власти предлагают разместить краеведческий музей и Пермскую художественную галерею. Власти также не исключают, что на набережной может быть построена вторая сцена Театра оперы и балета.

В то же время на эспланаде, где проходят ключевые культурные мероприятия, предлагается благоустроить спуск к реке. А на площадке, где расположены вокзал Пермь II и университет, планируется изменить сетку кварталов. Власти предлагают отдать новое пространство молодёжи для образовательной, спортивной и досуговой инфраструктуры. В будущем тут могут быть построены конгресс-холл и универсальный дворец спорта.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Интернет и вещи

После этого Владимир Путин посетил выставку «Достижения информационно-коммуникационного кластера» в «Морионе». На этой выставке среди многих проектов развития цифровой экономики был и автономный сервисный робот Promobot, которого производят в Перми. Когда Промобот увидел главу государства, то сказал: «Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Промобот. Я — автономный сервисный робот и открытая робототехническая платформа». Затем робот протянул руку. Впрочем, до успешного взаимодействия с менее узнаваемыми людьми Промоботу ещё далеко: он путается в командах, выдаёт ответы, не совпадающие с вопросами, однако представители компании полны амбициозных планов, о которых они заявят позднее, на совещании, посвящённом развитию цифровой экономики.

На этом совещании президент России дал представителям компаний несколько советов. Например, «ЭР-Телекому» он посоветовал развивать «интернет вещей» в промышленности.

«Пермь, как вам удалось так развиться в этой отрасли?» — с этого вопроса Владимир Путин начал совещание «Цифровая экономика».

Владимир Путин, президент России:

— Пермь, в общем-то, всегда была и остаётся, прежде всего, крупнейшим промышленным центром: здесь и ТЭК, и машиностроение, и металлургическая промышленность, причём и чёрная металлургия, и цветная, и обработка. Конечно, двигать эту сферу, быть локомотивами этого движения могут крупные компании, такие как здесь, у Андрея Равелевича, «ЭР-Телеком»: она стала второй в стране по количеству клиентов среди интернет-провайдеров и среди операторов телевизионной кабельной сети, это просто здорово.

Затем выступил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, который рассказал, что в Пермском крае сейчас работает около 14 тыс. IT-специалистов. «К 2025 году планируем нарастить долю цифровой экономики в Пермском крае с 2,5 до 4% и создать около 8 тыс. рабочих мест в этой отрасли», — заявил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Однако специалистов недостаточно, и, по словам Решетникова, на какое-то время краю их понадобится больше, «чем экономика сможет переварить». «Бояться этого не надо, хорошие специалисты себя найдут: безработицы на этом рынке нет. В крае 13 вузов и филиалов готовят IT-специалистов, и всё равно мы наблюдаем дефицит кадров. Но начинать готовить «айтишников» нужно раньше — со школы. Там сейчас преподают паскаль, это хороший язык программирования, но он не был новым, уже когда я учился в школе. И сегодня нужно учить детей правилам поведения в соцсетях», — пояснил Решетников.

После этого президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал о том, что компания планирует активно внедрять технологию «интернет вещей», так как через пять лет этот рынок вырастет и будет оцениваться в 800 млрд руб. На каждого жителя будет приходиться более пяти подключений к «интернету вещей».

Фото: kremlin.ru

По словам Андрея Кузяева, многих пользователей в «интернете вещей» сегодня интересуют такие простые операции, как возможность узнать, выключен ли утюг, закрыт ли кран. Но эту технологию можно развивать и в промышленности. В нефтяной отрасли, например.

«Но готовы ли мы к этому? Нам нужно создавать производство датчиков, мы нуждаемся в тысячах приложений и отечественных платформах «интернета вещей» — речь идёт о создании огромной отрасли с нуля», — пояснил Андрей Кузяев.

Владимир Путин отметил, что «утюг — это очень хорошо, но ещё важнее промышленный «интернет вещей». По его словам, это появление абсолютно новой промышленности.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

«Кто будет владеть этими кластерами, тот будет хозяином этих отраслей в мире. Понимаю, что нужно забрать то, что сверху лежит, но важно забираться в промышленную отрасль. Здесь вам без помощи государства не обойтись. Министерство должно создавать стимулы, а не барьеры для развития производства», — добавил глава государства.

Вино и центр робототехники

Гендиректор ООО «Напа Лабс» Олег Маликов рассказал о сотрудничестве их компании с «ЭР-Телеком Холдинг». Президент России удивился названию компании, а Олег Маликов пояснил, что точно так же называется долина под Сан-Франциско, «где делают классное вино».

«Хорошее вино есть и в Крыму, и в Краснодарском крае. Подумайте над названием», — предложил Владимир Путин.

Фото: Константин Долгановский

Потом он выслушал ещё несколько предложений об изменении цифровой экономики не только Пермского края, но и России в целом. Гендиректор ООО «Телепорт Русь» Андрей Клименко обратил внимание на то, что крупные компании не покупают средние компании и единственный выход на крупный рынок для них — это предлагать свои услуги за рубежом, поэтому можно и нужно подумать о том, как стимулировать большие компании покупать небольшие фирмы, чтобы развивать их и дальше. «Мы могли бы эти предложения подготовить и представить бизнес-лифт, который будет поднимать предпринимателей из регионов», — пояснил он. После выступил председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков, который сказал о том, что рынок робототехники и искусственного интеллекта самый быстрорастущий на сегодняшний день. С нынешних $30 млрд к 2020 году он может подняться до $80 млрд.

«Эксперты говорят о том, что прирастать он будет не за счёт лидеров отрасли промышленной робототехники, которая сегодня есть, а за счёт сервисной робототехники и искусственного интеллекта, — объяснил Алексей Южаков. — И у нас здесь достаточно сильные позиции. Это такой поезд, который сейчас очень быстро начинает разгоняться, и если мы сюда сможем очень оперативно прыгнуть, то уверен, что мы сможем занять не просто значительные, а лидирующие позиции на мировой арене».

Фото: Константин Долгановский

По его словам, Россия может занять нишу производства роботов, помогающих по дому, голосовых помощников, роботов-уборщиков и т. п. «Крайне необходима стратегия развития робототехники в России. И сегодня нет единого координационного центра, федерального центра компетенции в области робототехники. Мы могли бы создать такой центр в Перми», — предложил Южаков.

«Вполне это можно сделать», — одобрил идею Владимир Путин.

«Здесь есть чем заниматься»

После этого президент провёл рабочую встречу с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым, которая походила скорее на последние наставления перед выборами. Врио губернатора представил краткий отчёт о проделанной работе.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

«Прошло семь месяцев. За это время я побывал в 47 районах Пермского края и во всех районах Перми. Нами была составлена программа развития региона, — сказал Максим Решетников. — Она построена как раз на основе тех вопросов, которые задавали жители на наших встречах». Чаще всего, по словам Решетникова, жители поднимают вопросы здравоохранения, образования, дорог, газификации, связи и интернета, развития спорта и, конечно, создания рабочих мест. «Сейчас есть понимание, как двигаться, формируется команда. Я уверен, мы в состоянии дать людям то, что они ждут от власти», — добавил врио губернатора.

В ответ Владимир Путин отметил, что Максиму Решетникову как никому известны сильные и слабые стороны региона. «Но вопросов, подлежащих решению, для работы ещё много, вы сами это понимаете, — подчеркнул Владимир Путин. — Вы человек молодой, но уже достаточно опытный: вы успели поработать в правительстве России, потом вы были министром правительства Москвы. Это 12-миллионный мегаполис, но и Пермский край — крупнейший экономический кластер. Здесь промышленность, химия, нефтехимия, металлургическая промышленность. Вы видите, как активно у вас развиваются IT-технологии, есть интересные, профессиональные люди, которые так быстро двигаются вперёд. Здесь есть чем заниматься».