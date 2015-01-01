Длинные истории пермских улиц В Пермь весьма кстати вернулся фестиваль «Длинные истории», который проходит в рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время»

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В Перми будут работать 15 художников из разных городов России. Они украсят городские заборы, добавив цвета и жизни в это унылое лето. Но, конечно, не просто «раскрасят». «Длинные истории» — это прежде всего фестиваль современного искусства, и, как говорит Наиля Аллахвердиева, куратор проекта, «нам захотелось собрать то, что интересно самим художникам, актуальные направления художественной мысли, которая сейчас бьётся в стране».

Фото: Константин Долгановский

В Пермь приехали молодые художники из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова, есть и местные авторы, конечно же. Все они работают в разных манерах, и в итоге мы получим не только яркую, преображённую городскую среду, но и настоящий обзор тем, идей и настроений современного искусства, музей под открытым небом.

Степан Краснов из московской «Группы 310» сейчас работает над забором вокруг «Пермалко». Он собирает сложное изображение из множества разноцветных точек — «в духе Роя Лихтенштейна», уточняет Наиля Аллахвердиева.

Артём Степанов на улице Блюхера рисует проект, создающий эффект глитча — изображения, которое распадается на несколько цветовых слоёв, будто вы смотрите 3D-картинку без специальных очков. Будоражащая, почти магическая «визуальная обманка».

Молодой пермский художник Алексей Щиголев делает историю на улице Газеты «Звезда» — она воспроизводит карту Перми и будет сопровождаться текстами, описывающими его личные маршруты. Алексей поделится с нами «личной топографией», переживанием города.

Фото: Константин Долгановский

Забор недалеко от университета создаёт пермская художница Евгения Исаева — это сюжетная история, посвящённая сказке Хармса.

На Петропавловской — Попова известная екатеринбургская художница Наталья Пастухова превратит пермских динозавров в собак, а те, конечно же, отправятся в космос. Наташа уже населяла наш город разноцветными собаками, так веселившими всех, кто ехал по мосту через Каму. И вот — новые приключения.

Кстати, роспись уже закончена, что, вообще-то, было очень непросто в эти дождливые дни. Художники работают на совесть, стараются, чтобы краски хоть как-то просыхали, изображение сохранилось и выжило.

Да и сама работа, как вы понимаете, совсем не так проста. «Проект очень важен для самих художников. Работы на фасадах зданий, например, технически делать гораздо проще — вы просто переносите изображение на плоскость стены. А чтобы придумать длинную ленту километрового эскиза, надо стать немного китайским художником, мыслить в логике свитка, истории, которая разворачивается. Этот проект учит художников думать пластически, масштабно и прорабатывать достаточно сложные композиционные решения», — говорит Наиля Аллахвердиева.

Фото: Константин Долгановский

Мы с удовольствием проследим развитие художников на наших улицах — Пермь этот фестиваль всегда любила. Очевидно, нас спасают от унылой среды, где глазу зацепиться не за что, дарят искусство — просто так, с юношеской щедростью.

Еще раз подчеркнём: это не фестиваль граффити и не косметический ремонт многокилометровых «пермских стен», а настоящий, полноценный фестиваль, у которого множество задач.

Главная задача, конечно, улучшение качества городской среды. И тут, замечает Наиля Аллахвердиева, «искусство действует как оберег — эти заборы, расписанные настоящими картинами, не скоро обклеят афишами. Живопись сохранится, пока не осыплется краска, не уйдут цвета».

Фото: Константин Долгановский

Мы уже говорили, что проект образовательный: настоящее современное искусство прекрасно чувствует себя, выходя на улицы, вписываясь в жизнь горожан. Многие из них, кстати, напрямую участвуют в создании этих историй — как волонтёры, помощники. «Когда проект сделан руками собственных детей, внуков, к нему будут относиться бережнее, чем к обычному заказному проекту, исполненному чужими дядями», — уверена Наиля Аллахвердиева.

Можно гордиться тем, что когда-то пермские «Длинные истории» дали толчок развитию искусства городской среды по всей стране — за нами потянулись Москва, Екатеринбург, Казань.

Говорят, истории эти видны даже из самолёта, когда подлетаешь к Перми.