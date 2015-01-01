Проблемная мобилизация Эксперты оценили ход губернаторских кампаний в российских регионах

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Ряд федеральных экспертов опубликовали доклады о ходе предвыборных губернаторских кампаний. В Пермском крае политическая конкуренция оценивается как умеренная. Главная проблема грядущих выборов, по мнению аналитиков, — мобилизация электората, в том числе оппозиционного.

Фото: Константин Долгановский

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством Дмитрия Орлова отмечает преимущественно нишевый характер конкуренции в ходе большинства губернаторских кампаний, что соответствует тенденциям на федеральном уровне.

Так, конкуренцию на выборах в Белгородской, Калининградской, Новгородской, Томской областях, в Марий Эл, Удмуртии и в Пермском крае Дмитрий Орлов относит к умеренной. В Бурятии, Севастополе, Ярославской области — к потенциально значительной. В Карелии, в Кировской, Рязанской, Саратовской и Свердловской областях — к существенной.

По мнению эксперта, некоторые из оппозиционных кандидатов (например, москвичка Ирина Филатова, представляющая КПРФ) слабо связаны с регионом, другие ранее не очень удачно участвовали в выборных кампаниях (например, эсер Владимир Аликин). Большинство выдвиженцев оппозиционных партий, вероятно, не будут вести активную кампанию. С более резкой критикой властей может выступить Константин Окунев.

В регионе есть давние социальные проблемы (заметны, например, акции обманутых дольщиков), но масштабного протестного голосования пока не ожидается.

Дмитрий Орлов говорит о появлении «нулевого тура выборов», когда врио губернатора в промежуток времени между назначением в регион и стартом избирательной кампании начинает взаимодействовать с местными элитами и протестными группами, часто подвергаясь информационным атакам с их стороны и договариваясь с ними.

По мнению Орлова, убедительность победы врио губернатора на выборах обусловлена отнюдь не наличием «большого игрока» (сильного оппозиционного кандидата), а «эффективностью электорального послания и самой кампании основного кандидата, качеством механизмов вовлечения населения, представленностью на выборах системных оппозиционных сил, отсутствием претензий и скандалов».

В докладе отмечается, что многие кандидаты от оппозиции будут испытывать трудности даже с мобилизацией базового электората своих партий.

Также отмечается, что, хотя помощь со стороны «Единой России» в преодолении муниципального фильтра несёт для оппозиционеров имиджевые риски, оппозиция всё же остаётся способной сохранять базовый электорат и в случае успешной кампании привлекать новый.

Даже в случае отмены муниципального фильтра курс многих отделений парламентских оппозиционных партий на долгосрочные соглашения с врио губернаторов в логике солидарной ответственности, а не на агрессивную борьбу с ними в ходе губернаторских кампаний, скорее всего, сохранится, отмечает Орлов.

Он выделяет несколько уровней конкуренции на губернаторских выборах 2017 года: умеренный (доминирование идущего на выборы главы региона), существенный (при котором оппозиционные кандидаты рассчитывают на активную кампанию и могут расширить электорат, что, однако, не создаёт значительных рисков для «Единой России») и потенциально значительный (оппозиционные кандидаты могут получить существенную поддержку на фоне протестных настроений, но, как отмечается, ключевые оппозиционные кандидаты сталкиваются со сложностями при прохождении муниципального фильтра).

В Пермском крае, как ожидается, муниципальный фильтр не смогут преодолеть как минимум двое претендентов.

В докладе, подготовленном холдингом «Минченко Консалтинг», врио губернатора Максима Решетникова охарактеризовали как «молодого технократа собянинского типажа». Ему свойственно чёткое описание собственного функционала и задач. Пробелы в отношениях с местными элитами (в частности, на муниципальном уровне) он компенсирует за счёт демонстрации федеральной поддержки.

В этом же докладе Максиму Решетникову эксперты «присудили» 12 баллов из 15 возможных. По мнению экспертов, все кандидатуры, у которых более 10 баллов, имеют все шансы выиграть выборы в первом туре.