Займы для бедных Задолженность населения перед МФО с начала года выросла на 19%; основная часть приходится на заимствования «до зарплаты»

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В 2017 году население всё активнее привлекает заёмные ресурсы. В частности, преодолена стагнация в сфере кредитования. Статистика Банка России свидетельствует о росте объёмов банковского кредитования в Пермском крае в январе—мае на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этого оказалось достаточно, чтобы перекрыть выбытие кредитов по факту гашения, и по итогам первых пяти месяцев впервые с начала кризиса в регионе зафиксирован даже небольшой прирост банковского кредитного портфеля — на 2%.

Фото: Константин Долгановский

Быстрее банков

Однако активность в сфере микрокредитования существенно выше. По данным Национального бюро кредитных историй, кредитный портфель микрофинансовых организаций в Пермском крае за тот же период увеличился куда больше — на 19%.

«Микрофинансовый рынок с самого начала рос быстрее банковского — в первую очередь из-за эффекта низкой базы. Также важную роль сыграл кризис, во время которого банки фактически остановили выдачу кредитов из-за роста ключевой ставки и повышения рисков невозврата. МФО тоже стали тщательнее подходить к оценке заёмщиков, но работать в условиях более высокого риска для них привычно, в том числе из-за этого на темпы роста микрофинансового рынка кризис повлиял не так сильно», — комментирует ситуацию Лига Трупа, управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заём».

Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги», напоминает также, что в период острой фазы кризиса банки резко сократили количество региональных офисов, тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит. В свою очередь, микрофинансовые организации, наоборот, активно присутствуют в небольших населённых пунктах и даже в деревнях.

Объёмы кредитования в наиболее активно развивающемся сегменте микрофинансирования онлайн-займов только за первый квартал этого года по сравнению с тем же периодом прошлого увеличились в Пермском крае на 65% — такие данные своего исследования приводит компания «Е заём».

Это далеко не рекордный показатель: в среднем по Приволжскому округу прирост составил 80%, а лидером стала Республика Марий Эл (98%). По словам Лиги Трупа, именно в сегменте онлайн сейчас сконцентрировалось большинство участников рынка: привлечение клиентов в интернете обходится для них дешевле, чем в офлайне.

Выбора нет

Такое расхождение в динамике банковского и микрокредитования действительно отчасти объясняется разницей в кредитной политике банков и МФО. Первые по-прежнему в основном сосредоточены на повторных клиентах и неохотно кредитуют заёмщиков «с улицы», вторые ведут гораздо более рискованную политику.

Как следствие, клиентские базы этих двух сегментов пересекаются лишь незначительно. По результатам исследования, проведённого МФО «Домашние деньги», 40% потенциальных заёмщиков имеют испорченную кредитную историю (текущая просрочка более 30 дней либо просрочка более 90 дней в течение последнего года), 20% имеют опыт кредитования только в МФО, наконец, ещё 14% не имеют кредитной истории. Все эти группы клиентов, вероятнее всего, не смогут сейчас оформить кредит в банке.

Соответственно, лишь оставшиеся 26% потенциальных заёмщиков имеют возможность выбирать между банковским кредитом и займом в МФО. Однако и это пересечение аудитории скорее мнимое, поскольку в реальности вопрос о выборе обычно не стоит.

«Клиент, у которого есть шанс взять кредит в банке под 15—20%, вряд ли пойдёт за займом в микрофинансовую организацию, где ставки в силу рисков существенно выше. Кроме того, МФО выдают небольшие суммы — в среднем при первичном обращении это 20—30 тыс. руб. В банки же обращаются за гораздо большими суммами. В то же время микрофинансовые организации, как правило, покрывают населённые пункты с населением меньше 40 тыс. человек. У банков там офисов нет, и открывать их просто нерентабельно», — считает Андрей Бахвалов.

Когда не хватает зарплаты

Клиентура банков и МФО различается не только состоянием кредитной истории, но и социальным положением. Упомянутое исследование, основанное на данных 300 тыс. человек, говорит о том, что доход клиентов банков в Приволжском федеральном округе значительно — на треть — превышает средний показатель по региону (по данным Росстата), тогда как доход заёмщиков МФО примерно равен ему.

Такая ситуация объясняет структуру микрозаймов. По данным Национального бюро кредитных историй, в Пермском крае две трети кредитного портфеля МФО приходится на долю «займов до зарплаты» и только одна треть — на займы на покупку потребительских товаров (по целевому назначению аналогичны банковским потребительским кредитам).

Андрей Бахвалов приводит другие данные: в структуре портфеля МФО 27% приходится на «длинные» займы, 24% — на займы до зарплаты, 28% — на банковские МФО, 21% — на микрозаймы ЮЛ и ИП. «Однако по количеству выданных займов 37% приходится на займы до зарплаты, из них 12% — онлайн и 25% — офлайн. Практически 50% компаний специализируются именно на выдаче таких займов», — отмечает эксперт.

Складывается парадоксальная ситуация: если для банковского кредитования снижение уровня реальных доходов населения является негативным фактором, то микрокредитование оно, напротив, подстёгивает.

Андрей Паранич, заместитель директора СРО «МиР», говорит, что многие люди, имеющие низкие доходы (до 35 000 рублей на семью), являются потенциальными получателями «займов до зарплаты». Однако эксперт оценивает перспективы дальнейшего роста этого сегмента рынка как неопределенные. «С одной стороны уровень реальных доходов населения продолжает снижаться, и это стимулирует спрос на такие займы. С другой, существенное увеличение регуляторной нагрузки в последние два года приводит к заметному снижению рентабельности компаний, работающих в этом сегменте», — отмечает Андрей Паранич.