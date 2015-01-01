Людмила Гаджиева: Самое важное в школе — это идея развития Заместитель главы администрации Перми — о приоритетах города в сфере социальной инфраструктуры, проекте «Суббота на набережной» и Первом Пермском марафоне

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В Перми активно строятся новые школы. Но, по словам замглавы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, главное — не возвести «коробку» здания, а наполнить новую школу интересным содержанием. Не остаётся в стороне и тема строительства новых детсадов — город будет продолжать их строить. Рассказала Людмила Гаджиева и о первых итогах проекта «Суббота на набережной» и предстоящем Пермском международном марафоне.

Фото: Константин Долгановский

— Людмила Анатольевна, для начала расскажите, как идёт строительство школ №49 и 52? Когда откроются новые корпуса и на каком этапе сейчас находится возведение объектов?

— Строительство школ сейчас становится самой главной задачей в развитии социальной инфраструктуры. Если пять лет назад перед нами стояла задача строительства детских садов, то сейчас акценты смещаются, и это обосновано. Большое количество детей, которые родились во времена беби-бума 2000-х годов, становятся школьниками, для которых мы сейчас возводим современные здания образовательных учреждений.

Надо сказать, что строительством школ мы занялись раньше. Уже открыт новый корпус гимназии №11 (пристрой на 600 мест). Здание получилось очень красивое, хорошо вписалось в архитектурный облик города. Следующий объект — школа «Мастерград» в микрорайоне Пролетарском на 1200 мест — самая большая и просторная в городе.

Строительство школ №52 и 49 — это часть проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятёрку». Сейчас в корпусе школы №52 ведутся работы по монтажу фундаментных балок и колонн, устройству бетонных оснований и кладке кирпичных стен в подвале, устройству монолитных рам, производится обратная засыпка пазух фундаментов. В корпусе школы №49 ведутся работы по забивке свай, подготовке бетонного основания для ростверков, устройству подкрановых путей. Работы идут по графику.

Также сейчас мы завершаем процесс разработки проектно-сметной документации для школ №93 и 129. Строительство школ сегодня становится возможным благодаря тесному взаимодействию городских властей и краевых под руководством временно исполняющего полномочия губернатора Пермского края Максима Геннадьевича Решетникова.

— Сколько школ будет построено в дальнейшем и откуда возьмутся деньги?

— Для дальнейшего строительства школ мы будем привлекать краевые и федеральные деньги. В настоящий момент определяется процентное соотношение средств федерального, краевого и местного бюджетов, которые пойдут на это строительство. Чем больше средств будет выделено из федерального бюджета, тем больше школ мы построим. Существует рейтинг строительства школ, который основывается на ряде показателей, таких как количество детей, обучающихся во вторую смену, темпы развития микрорайона и др. Следующими школами после №49 и 52 идут школы №93, 129, гимназия №3, здание на ул. Юнг Прикамья, 3. По сути, мы в каждом районе города построим минимум по одной школе.

В микрорайоне Вышка-2 задачу планируется решать путём восстановления зданий, одно из них находится по адресу ул. Ивана Франко, 43. В этом году мы планируем объявить конкурс и найти подрядчика. Также в планах большая реконструкция бывшего училища на ул. Целинной, 15.

— Сейчас идёт ремонт школы №112. Когда он закончится, укладываются ли строители в график?

— В этой школе был проведён серьёзный ремонт. Можно сказать, что мы разобрали и заново собрали школу. Сейчас заканчиваются работы по отделке первого этажа, второй и третий этажи уже сделаны. Также там будет оборудована спортивная площадка. О детях с ограниченными возможностями здоровья мы тоже не забыли — обеспечиваем для них необходимые условия. К примеру, в школе №73 в Кировском районе, в которой сейчас также идёт ремонт, будут установлены лифты для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Можно сказать, что сейчас мы перешли в фазу планового капитального ремонта. Каждый год мы ставим перед собой задачи по ремонту минимум в двух школах и установке хотя бы трёх новых спортивных площадок.

— Сейчас в Перми развивается тренд по созданию специализированных школ. У строящихся сейчас школ тоже будет какой-то уклон?

— В школах главное — не стены, а идея развития. Если она есть, то и детям в школу ходить интереснее. Наш главный стратегический тренд — это состыковка школьников с работодателями. Важно, чтобы ребёнок, ещё обучаясь в школе, понял, как разнообразен и широк мир профессий, и испробовал их на себе.

Мы стимулируем директоров школ к формированию идей в этом направлении. У нас уже есть школа дизайна «Точка», инженерная и IT школы. В школе №112 выбрали тему транспорта и взяли за основу любые его виды: речной, воздушный, железнодорожный, дорожный. Так, например, первый этаж будет представлен в виде улицы города с сиденьями и поручнями, как в городском транспорте. Второй этаж будет стилизован под железнодорожный и речной виды транспорта, на стенах будет размещено панно с видом реки. Третий этаж будет представлен в виде воздушного транспорта с имитацией звёздного неба на потолке.

Но главное — это предметы, которые будут изучать школьники в этих учебных заведениях, например физика для инженеров, английский для стюардесс, технический английский и т. д.

— Как впишется такое обучение в учебный план школ?

— Школы в любом случае предоставляют базовый стандарт обучения, но к нему всегда есть возможность добавлять различную специфику. Также никто не отменял дополнительные занятия и краткосрочные курсы по 10—12 часов, которые предлагают образовательные учреждения.

— А дошкольное образование не думали начать «затачивать» под дальнейшее профессиональное обучение?

— «Затачивать» детсады на такие узкие темы я считаю неправильным. Ребёнок должен успеть наиграться, иначе в школу он придёт неподготовленный. Однако наш основной тренд — познание мира профессий — также реализуется и в дошкольных учреждениях через краткосрочные курсы — четыре—шесть часов обучения.

— Как вы оцениваете механизм покупки детских садов, возведённых частными застройщиками, в муниципальную собственность — например, детсад на ул. Машинистов, 43а? Будет ли это и дальше востребовано?

— Механизм очень хороший, потому что он быстрый и точно гарантирующий результат. Застройщик сам возводит здание и предлагает властям его выкупить. Таким образом, он обеспечивает себя работой. Нам это также удобно: застройщик сам создаёт проект и сам его реализует. Со своей стороны, мы оцениваем проект, подключаемся на этапе отделки здания, помогаем подобрать дизайн и цветовые гаммы.

Только за период 2014—2016 годов администрацией города приобретено в муниципальную собственность восемь зданий детских садов.

— Как власти города собираются решать проблему строительства детских садов в микрорайонах, на чьих территориях ведётся масштабное строительство?

— Когда в городе планируется масштабное строительство, резервируется место и под социальную инфраструктуру. К примеру, в жилом комплексе «Цветы Прикамья» на ул. Кронштадтской построили дома, и мы уже понимаем, что там есть земельный участок под строительство школы и стадиона.

— Сколько детских садов откроется до конца года?

— Кроме самого большого детского сада «Конструктор успеха» на ул. Машинистов, 43а в этом году также будет введён в эксплуатацию детсад №409 на ул. Каляева, 35а в Кировском районе после капитального ремонта. Также планируется выкупить сад на ул. Чернышевского, 17в в Свердловском районе.

Несмотря на то что акценты строительства смещены в сторону школ, мы ставим себе задачу продолжать открывать по одному-два садика в год. Также в этом году планируем восстанавливать группы в существующих детсадах, например, в микрорайоне Запруд и Свердловском районе.

— Какие планы у администрации по строительству, реконструкции спортивных объектов?

— В последние 10 лет акценты были сделаны на приведение школ и детских садов в порядок и получение ими лицензий. Сейчас мы приступили к восстановлению объектов культуры и спорта.

Одно из приоритетных направлений — дворовый спорт. На протяжении двух лет в рамках программы строительства спортплощадок во дворах мы ежегодно отстраиваем по пять-шесть таких объектов. Сейчас обращаю внимание, что такие комплексы востребованы у населения, причём у разных возрастов. Всего за два последних года в Перми было открыто порядка 20 многофункциональных спортивных площадок в разных районах города, которые позволяют заниматься физкультурой и спортом по месту жительства.

Кроме того, за период с 2014 по 2016 год в Перми было открыто ещё порядка 20 спортивных объектов при образовательных учреждениях — это и спортивные залы, и уличные площадки.

Так, в 2016 году было открыто три новых современных спортивных зала при школах №12, 50 и 45. В школе №66 в Орджоникидзевском районе начал работу отремонтированный зал. В школах №79, 12, 140, 34, гимназии №7, лицее №10 в рамках проекта «Школа на пятёрку» открылись спортивные стадионы. Для школы №102 новый стадион был построен благодаря помощи компании «ЛУКОЙЛ».

— А как обстоят дела у больших стадионов — у «Орлёнка» или «Прикамья»?

— В 2016 году Дмитрий Иванович (Самойлов — ред.) в ходе очень непростых переговоров добился, чтобы стадион «Прикамье» был безвозмездно передан на баланс муниципалитета. Раньше он принадлежал Пермскому пороховому заводу. В прошлом году мы восстановили манеж, в этом году ремонтируем кровлю и зал бокса. В 2018 году планируем сделать фасад.

Самым масштабным капитальным ремонтом в 2016 году стало обновление здания дворца спорта «Орлёнок». Были обновлены спортивная ледовая арена, входная группа, заменено электроосвещение, проведены работы по оборудованию пандуса и парапета и многое другое.

Ещё одно очень важное направление — это бассейны. Сейчас мы проводим конкурс на строительство бассейна на ул. Сысольской в Кировском районе. Также мы планируем построить бассейн на ул. Гашкова. В 2018 году начнём разрабатывать для него проектно-сметную документацию.

Что касается экстрим-парка, то он уже стал центром притяжения для всех, кто ведёт активный образ жизни, местом встреч и занятий для любителей массового спорта и отдыха на свежем воздухе. Летом 2016 года при поддержке «Сибур-Химпрома» там были установлены турники для воркаута, а игровая площадка удачно дополнила спортивную инфраструктуру парка. Кроме того, Городской спортивно-культурный комплекс обновил саму экстрим-зону: был проведён ремонт чаши для катания, устранены крупные дефекты на её скатах, восстановлены бетонные грани швов, окрашены металлические элементы чаши, прочищены ливневая и дренажные системы канализации. Также были приведены в порядок трибуны и газоны.

В наших планах строительство объекта экстремальных видов спорта на ул. Тихой. Сейчас идёт привязка спортивного комплекса одной из школ к местности. По этому проекту будет построено здание лыжной базы. Далее планируется оборудовать горнолыжные спуски. Сейчас мы находимся в поисках инвестора, который мог бы сделать это в рамках муниципально-частного партнёрства.

— Давайте поговорим о Пермском марафоне. Уникальное событие для города, хотелось бы узнать о нём подробнее...

— Это мой любимый проект. Действительно, раньше в городе уже проводились марафоны, в одном из них я участвовала, бежала 10 км. Мне очень понравилось, что принимали участие люди самых разных возрастов, даже семьи. В этот раз мы решили взять выше и войти в ряды уже существующих марафонов в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске.

Мы знаем, что для бегунов марафон — это не только бег в его чистом проявлении. Люди знакомятся с городом, общаются друг с другом. По статистике, порядка 70% участников — это приезжие, которые живут в гостиницах, питаются в местных кафе, посещают экскурсии и магазины. По сути, это вложение средств в нашу экономику.

Первый Пермский международный марафон — это не просто новый масштаб, новый формат, новый уровень спортивного события в Перми, это бренд и новый имидж нашего города, это новое качество жизни людей и новые возможности для развития города. Пермский марафон будет носить международный характер, сейчас мы активно приглашаем спортсменов и любителей бега из разных стран.

Очень активно регистрируются работники пермских предприятий «Метафракс», «Протон-ПМ», «ВТБ 24», НПО «Искра». Принять участие в спортивном празднике мы приглашаем всех желающих: профессиональных спортсменов, студентов и преподавателей вузов и спортивных школ, чиновников. Всего мы ожидаем порядка 5000 участников.

На 5 июля к нам уже присоединились жители 37 городов из шести субъектов, а также участник из Германии. Регистрация проходит на сайте марафона https://permmarathon.ru.

— Расскажите подробнее о самой организации марафона, чего именно ожидать участникам? И по каким улицам они побегут?

— Марафон рассчитан на два дня. 2 сентября на городской эспланаде предполагается выдача стартовых пакетов участникам, выставка-продажа спортивной одежды и питания, мастер-классы, игры, выступления танцевальных и музыкальных коллективов на главной сцене, паста-пати для марафонцев, фестиваль уличной еды.

В этот же день состоится встреча гостей — делегаций, спортсменов и любителей из других городов и стран.

В стартовый пакет входит фирменная футболка Пермского марафона, а также номер со специальным чипом, который засечёт время и по окончании забега отправит СМС-сообщение с результатом. После забегов каждый участник получит памятную медаль, дизайн которой специально к мероприятию разработал пермский художник-скульптор Рустам Исмагилов.

На следующий день пройдут сами забеги. Сначала мы проведём массовую разминку, а после начнутся первые старты. Начинают и финишируют участники у Театра-Театра, бегут по историческим улицам города: по ул. Ленина, Комсомольскому проспекту и ул. Сибирской. Один круг составляет 10,5 км, всего марафонцы пробегут четыре круга. Трасса сертифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

Денежный приз в размере 500 тыс. руб. получат абсолютные победители среди девушек и мужчин, финишировавшие первыми на марафонской дистанции. Всего призовой фонд Пермского марафона составляет 1,9 млн руб.

— Перед вами была поставлена задача эффективно использовать реконструированную часть набережной для проведения на ней различных культурных и спортивных мероприятий. Для этого появился проект «Суббота на набережной». Что можете о нём сказать?

— Проект стартовал в марте этого года. Мы опирались на то, что набережная — это бренд нашего города. Приезжий должен понимать: если оказался в Перми — значит, обязательно должен посетить набережную. Мы разработали логотип, сейчас думаем над именем набережной.

Более того, Дмитрий Иванович Самойлов поставил задачу насыщать реконструированную часть набережной культурными и спортивными мероприятиями. С 3 июня каждую летнюю субботу там проходят разноплановые культурные и спортивные мероприятия для всех возрастов, социальных групп и интересов. В рамках дневных мероприятий — массовые занятия йогой, кроссфитом, футбольным фристайлом, бегом. Также проходят различные мастер-классы, конкурс граффити, фотовыставки, выставка ретроавтомобилей, пленэры, образовательные встречи с дизайнерами, встречи, посвящённые путешествиям. Завершается каждая суббота ярким действом, например концертом музыкальных групп или кубком юмора.

Сейчас перед нами стоит задача создания мастер-плана всей набережной. К началу октября он будет готов. От Соборной площади до порта Пермь набережная будет больше спортивная: лыжероллерная трасса, велосипедные дорожки. Думаем и скейтбордистам выделить место для катания. В сторону Речного вокзала глава города поставил задачу сделать преимущественно детскую зону с площадками.

В нижней части набережной в этом году пройдут ремонты от Соборной площади до Коммунального моста. В следующем году мы планируем ремонт в части от моста до порта Пермь. В перспективе — единое видение нижней и верхней частей набережной с учётом краевых проектов строительства.

— Оправдала ли себя «Суббота на набережной» и планируете ли проводить её и в другие времена года?

— По данным нашего муниципального учреждения «ПермьПарк», которое занимается реализацией проекта «Суббота на набережной», только за пять прошедших суббот на набережной побывало порядка 63 тыс. человек. Так что могу сказать, что такой формат себя оправдал.

Вообще, пермяки любят общественные городские объекты и одинаково посещают и эспланаду, и набережную, и Балатовский парк. Наша задача сейчас — сделать так, чтобы это не прекращалось. О проведении мероприятий в рамках «Субботы» в другие времена года могу сказать, что это планируется, но пока мы продумываем формат. Всё должно быть не банально и интересно. Задача нелёгкая, но выполнимая.