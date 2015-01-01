Строительство домов и развитие городов — это не одно и то же Почему передовой мастер-план Перми не реализовался в должной мере

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Вы знаете, что в своё время, около 10 лет назад, для Перми был принят мастер-план, который на то время был крайне передовым документом. Я бы даже сказал, опередившим своё время. Ограничения высотности застройки, уплотнение центрального ядра города, организация общественных пространств, приоритет общественного транспорта — то, что сейчас, что называется, must have для любой урбанистики, то, что на примере Москвы мы видим в реализованном виде.

Но вот интересна судьба этого мастер-плана. Реализовался ли он? К сожалению, не в полной мере. Очень большой потенциал, который был заложен, не реализовался. Основная проблема — не удалось сконцентрировать застройку именно в центральной части города. Продолжилось расползание Пермской агломерации, пошли в пригороды, пошли застраивать свободные территории. И в результате сейчас именно городская среда представляет недостаточно качественную среду, особенно с учётом требований, которые предъявляет молодёжь.

Для Перми, Пермского края актуальной проблемой сейчас является тот факт, что треть высокообразованной молодёжи — 220-балльники, ребята, получившие хорошее среднее образование, — уезжают из края. То есть они не связывают свою судьбу с краем. Они выбирают московские, питерские, казанские вузы и поступают туда. И основная проблема, почему они не остаются в крае, — это как раз отсутствие нормальной городской среды.

Что мне кажется важным на сегодняшний момент в этом плане? Все регионы так или иначе сравниваются по площади жилья, которое было построено, — это один из ключевых показателей для губернаторов. Мне кажется, нам потихоньку надо от этого отходить. Всё-таки площади введённого жилья не должны быть самоцелью. Самоцелью должна быть городская среда, которую мы при этом создаём. Это новая реальность, в которой надо жить.

И в целом нужно понимать, что строительство многоквартирных домов и развитие городов — это отнюдь не одно и то же. Две очень большие разницы. Потому что сейчас в крае нам предстоит создать много социальной инфраструктуры, которой как раз не хватает. Потому что строилось много жилья и не строились в должной мере общественные пространства, больницы, школы, поликлиники.

И это, в общем, тот путь, который Москва за последние шесть лет активно проходила. Сейчас в Пермском крае я вижу, что есть те же самые проявления.

Наконец, надо сказать, что, может быть, этот замечательный мастер-план ещё не реализовался в полной мере в том числе и из-за нашего очень либерального градостроительного законодательства. Ведь надо понимать, что Градостроительный кодекс предполагает установление плотности застройки на территории, широкое функциональное зонирование, а всё оставшееся развитие отдаёт, по сути, в руки собственников земли, девелоперов. И к сожалению, далеко не всегда реализация планов застройки оказывается сбалансированной.

Не случайно, что Москва последней обратилась к принятию Правил землепользования и застройки. Этот ускоренный прорыв, который мы видим, — как раз следствие того, что система управлялась централизованно. И два, с моей точки зрения, самых больших прорыва — Москва и Казань — как раз произошли в регионах, где было очень жёсткое управление, причём интегрированное управление — на региональном и на муниципальном уровнях. Именно факт наличия этой целеустремлённой, волевой, сильной власти позволил во многом изменить городскую среду.

Сейчас действительно законодательство тоже меняется, и в нём в последние годы появилось очень много инструментов для более жёсткого управления: механизм застройки промышленных территорий, реновации промзон, транспортно-пересадочных узлов. И на сегодняшний момент, можно сказать, инструментарий в целом создан.

Как дальше развиваться и что дальше делать? Мне кажется, здесь все регионы должны очень внимательно посмотреть на тот опыт, который уже накоплен в наших ведущих городах, и использовать максимально те инструменты, которые в Москве, других городах, в Татарстане, в Московской области реализованы. Аккуратно, опираясь на общественное мнение, опираясь на тот запрос, который формируют граждане, реализовывать его, формируя компактные, удобные, уютные города, которые будут интересны для всех, но в первую очередь для молодёжи, для креативного класса, для предпринимательства, — с тем чтобы сократить этот отток в центральные агломерации. Но ещё раз подчеркну — исключительно на принципах конкуренции между регионами и развития в каждом регионе этой комфортной среды.

Из выступления на VII Московском Урбанистическом форуме 6 июля 2017 года

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