Татьяна Марголина: Количество обращений к омбудсмену растёт Уполномоченный по правам человека в Пермском крае провела предпоследнюю в нынешней своей должности пресс-конференцию

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Прошедшая 29 июля пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Пермском крае формально была дежурной и традиционной: Татьяна Марголина отчитывается перед прессой каждые полгода. Но поскольку незадолго до этого появилась информация о том, что омбудсмен в сентябре покидает свой пост, событие вызвало повышенный интерес прессы.

Фото: Константин Долгановский

Поясним: 20 сентября заканчивается второй срок пребывания Татьяны Марголиной на посту уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Согласно федеральному законодательству этот срок может быть «обнулён», то есть, если бы Законодательное собрание Пермского края захотело оставить нынешнего омбудсмена, ему нужно было бы всего лишь внести в краевое законодательство поправку, чтобы привести его в соответствие с федеральным. Однако об этом даже речи не зашло: депутаты сразу заговорили о том, что надо искать преемника.

Разумеется, от пресс-конференции ждали, что спикер назовёт заветное имя. Марголина же начала с традиционной статистики: количество и содержание обращений в приёмную уполномоченного.

Главная тема — социальные права

По словам омбудсмена, количество обращений к ней растёт: за полгода их число составило 3174, это на 6% больше, чем в первом полугодии 2016 года; при этом обратившихся людей гораздо больше, чем самих обращений: 4893 человека, поскольку 113 жалоб были коллективными, их подписали в общей сложности 1852 человека.

На первом месте традиционно находятся обращения по поводу нарушения социальных прав (40% от общего количества жалоб). В этой категории больше всего жалуются на нарушение права на жилище, охрану здоровья и на социальное обеспечение.

В проблеме обманутых дольщиков очень важна адресность

Фото: Константин Долгановский

С большим трудом люди восстанавливают свои права на благоприятную окружающую среду (932 жалобы в первом полугодии 2017 года). К этой категории Татьяна Марголина относит, например, жалобы на отсутствие общественного транспорта и в целом транспортную доступность жилья, а также на нарушение спокойствия в ночное время. Возросло количество жалоб на шум в ночное время по соседству с ресторанами, клубами и круглосуточными магазинами. Например, жаловались на фотостудию Alter ego, бар Beertime, кофейню-бар Riga на улице Краснова в Перми, магазин «Пивко» на улице Плеханова в Кудымкаре, спа-салон «Прайд» на улице Кирова в Перми, кальянную на улице Куйбышева в Перми.

Разбираясь с подобными жалобами, уполномоченный по правам человека увидела, что на уровне исполнения законодательства процедуры по подобным ситуациям недостаточно прописаны и отработаны. Эффективных способов воздействия на подобных нарушителей закона нет. Необходимы не только переговорно-согласовательные процедуры, но и урегулирование на уровне правоохранительных органов — тоже.

По-прежнему актуальна и остра ситуация с жильём, входящим в охранную зону трубопроводов, однако в решении этого вопроса Пермский край далеко продвинулся: на краевом уровне выявлена проблема федерального значения и даже определены приоритеты для её решения. Вопрос обсуждался и на круглом столе Общественной палаты РФ, где принимала участие Татьяна Марголина, и на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Выяснилось, что президент в курсе проблемы, и политическое решение уже принято в интересах граждан. Осталось определить процедуры урегулирования. «Это ещё не точка, но уже обнадёживает», — характеризует ситуацию пермский омбудсмен.

Возможно, в этой ситуации будет применён тот же принцип, который по решению Конституционного суда применяется отныне в ситуациях с обманутыми дольщиками: в тех случаях, когда оплошность допущена органами государственной или муниципальной власти, добросовестный приобретатель не должен нести ущерб; а в историях с жильём около трубопроводов сплошь и рядом — ошибки муниципалитетов, которые не сообщили гражданам об обременении их земель.

Кстати, вопросы с обманутыми дольщиками тоже по-прежнему остры и находятся в зоне внимания омбудсмена. Татьяна Марголина считает, что переносить на органы власти ответственность третьих лиц — недобросовестных или непрофессиональных застройщиков — оснований нет, но в тяжёлых ситуациях, когда семьи остаются без крыши над головой и строящееся жильё было единственной надеждой получить эту крышу, необходимо деятельное участие руководства края. Во всех подобных ситуациях нужна адресность, считает Татьяна Марголина.

В первом полугодии 2017 года в очередной раз возросло количество жалоб на качество и доступность медицинской помощи. Три главные проблемы в этой сфере — территориальная доступность, состояние врачебной этики и качество услуг. Но и здесь нащупаны пути выхода из ситуации: на расширенной коллегии здравоохранения в Губахе лысьвенские врачи отчитались о результатах эксперимента, когда приём пациентов организован по новой схеме: созданы кабинеты доврачебной помощи — своего рода сортировка пациентов по степени остроты ситуации. В результате очереди в поликлиниках исчезли.

Ещё одна радикальная и работающая мера, уменьшающая очереди на обращение в медицинские учреждения второго уровня, — выездные приёмы, которые начали практиковать в территориях Пермского края и Коми-Пермяцкого округа узкие специалисты Перми и Кудымкара.

Сохраняется сложная ситуация в сфере онкологии: пациенты из муниципалитетов Пермского края, которым поставлен соответствующий первичный диагноз, около 30 суток ждут приёма в поликлинике Пермского онкоцентра. Можно себе представить, что значат эти 30 суток для больных людей. По мнению омбудсмена, необходимо срочное строительство нового здания для поликлиники и расширения штата.

Татьяна Марголина отмечает, что за рассматриваемый период времени было много протестных действий — гражданская активность в Перми существенно возросла. Среди подобных событий большинство связано с социальными требованиями граждан: акции по социальным проездным, защитников животных, обманутых дольщиков, жителей домов, построенных у газопроводов и др.

Татьяна Марголина прогнозирует усугубление остроты напряжения в отношениях общества и местного самоуправления, связанного с несогласованиями мест проведения публичных мероприятий: «Проблема будет обостряться, если администрация города и края не примет к действию рекомендации круглого стола, прошедшего в июне 2017 года. Среди рекомендаций: «прозрачное» ведение журнала учёта поступающих уведомлений о мероприятиях, создание в интернете сайта для размещения и отображения в режиме реального времени единого перечня поданных уведомлений о проведении публичных, культурно-массовых и досуговых мероприятий, урегулирование в городских нормативных актах сроков подачи уведомлений о проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий».

Благодаря вмешательству уполномоченного отменено требование постоянной или временной регистрации в Перми для приобретения льготных проездных документов для всех категорий граждан, которые имеют право на льготный проезд. Резюмируя результаты переговоров уполномоченного, студентов и администрации города Перми, можно отметить, что не все обещания были выполнены: так, не выполнено взятое администрацией обязательство по оборудованию всего транспорта валидаторами. Однако опасения студентов, что предельное количество поездок — 120 — будет недостаточным, оказались ложными: всего 50 человек приобрели проездной на максимальное число поездок, а истратили их в полном объёме не более трёх человек. Проездные на 60 поездок оказались более востребованными.

Впервые уполномоченный обратился к теме нарушения права на осуществление местного самоуправления зоозащитниками Перми. После посещения муниципального приюта для бездомных собак омбудсмен предложила вместе с Комиссией по общественному контролю Общественной палаты края организовать общественный контроль за проведением ремонта приюта и условиями отлова и содержания собак. В настоящее время разрабатывается инструментарий для контроля, в том числе онлайн-контроля. Кроме того, омбудсмен поддерживает необходимость принятия региональных нормативных актов на уровне края, где были бы прописаны нормативные условия содержания животных, находящихся на временной передержке в приюте. Совместная работа в этом направлении в настоящее время ведётся с Общественной палатой Пермского края, зоозащитной общественностью и администрацией Перми. Большие надежды Татьяна Марголина возлагает на нового директора муниципального приюта, который вскоре будет выбран по конкурсу.

В прошедшем полугодии к уполномоченному поступило 157 обращений в интересах иностранных граждан и лиц без гражданства (за аналогичный период 2016 года — 105 обращений). Из них 38 обращений — жалобы. Возросшее количество обращений, большая потребность в получении правовой информации стали поводом для омбудсмена совместно с общественными организациями — Пермским краевым фондом «Мигрант», юристом региональной программы «Миграция и право» Московского правозащитного центра «Мемориал» и председателем таджикской диаспоры — запустить пилотный проект «Месячник правовой грамотности мигрантов». Это личные приёмы в районе Центрального рынка, в ходе которых трудовым мигрантам помогают решить правовые вопросы, в том числе связанные с приёмом на работу и регистрацией.

Есть надежда, что эти проблемы будут минимизированы во втором полугодии в связи с созданием в конце июня специального Паспортно-визового центра ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Наиболее вопиющими случаями нарушения прав мигрантов Татьяна Марголина назвала разлучение семей. Вот один пример из почты омбудсмена:

Женщина с иностранным гражданством родила ребёнка в МСЧ №9, где ей было предложено оплатить услуги роддома без заключения договора. Через несколько часов её доставили в отделение полиции, разлучив с ребёнком. Через три часа ей стало плохо. К счастью, вмешался муж — гражданин России, который доставил молодую маму обратно в больницу. Но ребёнок был уже переведён в другое медицинское учреждение! Уполномоченный считает, что в данном случае действиями сотрудников МСЧ №9 и сотрудников полиции были грубо нарушены права человека и права ребёнка, разлучённого с матерью в первые часы жизни. К слову, ранее жалобы на оплату услуг без договора поступали в отношении сотрудников родильного отделения городской больницы №21.

Завершая свой отчёт, Татьяна Марголина перечислила решения правительства Пермского края и врио губернатора Прикамья, принятые в результате обращений уполномоченного:

· было увеличено количество средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот, а также была изменена система создания и распределения специализированного жилого фонда для детей-сирот;

· в полном объёме выделены средства на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны;

· увеличено количество средств, выделяемых на социальные контракты для бедных семей с детьми;

· намечено проведение мониторинга дорог в связи с оценкой транспортной доступности медицинских учреждений второго уровня из отдалённых территорий;

· планируется отработка моделей межведомственного взаимодействия для помощи жертвам семейного и бытового насилия, создание для этого межведомственного проектного офиса;

· принято решение о расширении некоммерческого сектора на рынке социальных услуг, содействии государственно-частному партнёрству в социальной сфере;

· планируется приведение в нормативное состояние Центра временного содержания иностранных граждан.

Кто на смену?

Когда доклад был завершён и наступило время вопросов, конечно же, прозвучали просьбы назвать имена возможных преемников Татьяны Ивановны на посту уполномоченного по правам человека в Пермском крае или хотя бы перечень качеств, которыми должен обладать этот человек.

Татьяна Марголина считает, что уполномоченный — это персонифицированный институт, и здесь действительно многое зависит от человеческих качеств. Главная черта этого человека — принятие его на всех уровнях: он должен вызывать доверие и у власти, и у общественности; сочетать правозащитное мировоззрение с умением выстраивать отношения с властью, не только сигнализировать о проблемах, но и предлагать варианты решений. «Мы выстроили процедуры медиации, надеюсь, они ещё пригодятся», — считает Татьяна Марголина.

Действительно, созданный нынешним уполномоченным аппарат и выстроенную ею систему взаимоотношений общества и власти трудно переоценить. Общеизвестно, что Татьяна Марголина — один из лучших уполномоченных в России.

В то же время она считает, что работать в последнее время стало труднее. Причина — всё большая концентрация полномочий на краевом уровне, уменьшение роли муниципалитетов. Кроме того, слишком часто меняются краевые министры и главы ведомств: стоит наладить отношения с одним — а уже приходит другой.

Что же касается имени преемника, то Татьяна Ивановна, возможно, будет готова назвать его ближе к 20 августа: именно до этой даты принимаются предложения о новых кандидатурах. Пока что она лишь напоминает, что в списке государственного резерва на эту должность значатся три имени: уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков, бывший депутат Законодательного собрания Лилия Ширяева и директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая.

Перечень субъектов, имеющих право предлагать свои кандидатуры, достаточно широк. Татьяна Марголина встречалась по этому поводу с главой региона Максимом Решетниковым и получила от него уверения в том, что он готов прислушиваться к мнению общественности, готов выслушивать и её личное мнение.

Между тем, на днях состоялась встреча глав правозащитных организаций, которые составили приблизительный список возможных кандидатов на должность уполномоченного. Список довольно большой и разношёрстный:

Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты;

Дмитрий Жебелев, координатор фонда «Дедморозим»;

Татьяна Зотина, начальник департамента социальной политики администрации Перми;

Алексей Каменских, кандидат философских наук, преподаватель ПГНИУ;

Виталий Ковин, кандидат исторических наук, политолог, пермский координатор движения «Голос»;

Анастасия Крутень, главный врач медсанчасти №11, бывший министр здравоохранения Пермского края;

Светлана Маковецкая, директор Центра ГРАНИ;

Наталья Новикова, кандидат юридических наук, преподаватель ПГГПУ;

Владимир Прохоров, бывший генеральный директор телекомпании «Рифей-Пермь», журналист-«правдоруб»;

Андрей Суслов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой новой и новейшей истории ПГГПУ, директор Центра гражданского образования и прав человека;

Вера Шишкина, бывший председатель краевого общества инвалидов.

Список широко обсуждается в социальных сетях, многие из перечисленных с большим недоумением восприняли своё присутствие в нём. Татьяна Марголина положительно оценила инициативу правозащитников, но считает, что это лишь первый этап. По её мнению, в результате обсуждений правозащитная общественность должна объединиться вокруг гораздо более узкого круга имён и выступить в хорошо зарекомендовавшем себя жанре открытого письма к губернатору.

В августе, незадолго до сложения полномочий, Татьяна Марголина выступит с анализом всего срока своей деятельности и расскажет о тенденциях, сложившихся с соблюдением прав человека в Пермском крае.