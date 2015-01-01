Заёмщики на колёсах Автокредитование переживает этап динамичного роста: только треть машин покупается на собственные средства

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Рынок автокредитования Пермского края переживает подъём. Прикамье входит в число регионов с максимальной долей кредитных продаж. По итогам первого квартала 2017 года с привлечением заёмных средств приобретался 61% всех автомобилей, тогда как ещё два года назад эта цифра составляла 27%. Для сравнения, средний показатель по России составляет сейчас 45%. Таковы результаты совместного расчёта Национального бюро кредитных историй и Автостата.

Эксперты полагают, что по итогам года рост рынка кредитования новых авто может достигнуть 45-47%

Фото: Константин Долгановский

Половина автомобилей в кредит

Эксперты Сетелем Банка оценивают прирост объёмов автокредитования в 40% за последний год. В качестве одной из основных причин такой динамики они называют продление программы государственного субсидирования ставки по автокредитам и её расширение за счёт увеличения максимальной стоимости автомобиля с 1,15 млн до 1,45 млн руб. В Сетелем Банке уточняют, что, по статистике Минпромторга, благодаря программе государственного субсидирования реализуется более половины всех проданных машин.

«Когда в апреле 2015 года программа льготного автокредитования была возобновлена, доля автокредитов выросла почти в два раза по сравнению с результатами первого квартала того же года. Безусловно, на динамику рынка оказали влияние и другие положительные факторы, но действие госпрограммы в тот момент было очевидным», — комментирует ситуацию Наталья Русова, директор департамента автокредитования Русфинанс Банка.

По словам Елены Никитиной, управляющего директора по развитию розничного бизнеса Пермского операционного офиса Связь-Банка, свою роль в росте автокредитования сыграла и реализация отложенного спроса. «Автомобиль сегодня для многих является насущной необходимостью, а в предыдущие годы из-за отсутствия возможности взять кредит произошёл рост отложенного спроса. В 2016 году экономическая ситуация немного стабилизировалась, несмотря на то что реальные доходы населения продолжали снижаться. Соответственно, объём автокредитования подрос», — говорит эксперт.

В Сетелем Банке называют ещё один немаловажный фактор оживления автокредитования — наличие широкого спектра выгодных для клиента финансовых программ, разработанных банками совместно с ключевыми автопроизводителями.

По свидетельству экспертов, опережающие темпы роста продаж характерны для двух сегментов авторынка: это автомобили с пробегом и автомобили экономкласса. Действительно, по данным Автостата, в Пермском крае три из четырёх автомобилей покупаются на вторичном рынке. Каждая третья из приобретаемых машин — LADA.

Кроме того, немаловажным фактором, стимулирующим кредитование в целом, является тенденция к снижению процентных ставок. В Сетелем Банке отмечают, что в последний год наблюдается постепенное снижение ставок по автокредитам, это обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ, а также высокой конкуренцией среди банков за потенциальных клиентов.

Ставки вниз

В среднем с начала года ставки по автокредитам снизились на 1—2 процентных пункта, отмечает Инна Солдатенкова, эксперт по кредитованию портала Banki.ru. По её словам, сейчас средняя ставка на покупку новых авто составляет порядка 15% годовых (по программе с госсубсидированием — порядка 9%), а на покупку подержанных машин — порядка 19% годовых.

Если же говорить о минимально возможных ставках, то по программам с госсубсидированием они начинаются от 6,17%, отмечает Наталья Русова. По её мнению, в текущих условиях уровень ставок достиг своего минимума и дальнейшее их снижение возможно лишь при улучшении платёжеспособности клиентов и снижении ключевой ставки ЦБ РФ. Однако поскольку последнее весьма вероятно, опрошенные эксперты ожидают продолжения нисходящей динамики ставок по автокредитам.

Фото: Константин Долгановский

Изменения затронули и другой параметр автокредитования — среднюю сумму. По данным Елены Никитиной, только за последний год средняя сумма автокредита увеличилась на 16%, другие эксперты говорят о приросте на 35% за два года. В Сетелем Банке такую динамику связывают в первую очередь с изменением курса рубля, что вызвало значительный рост цен на автомобили.

Также свою роль сыграло возобновление государственной программы субсидирования автокредитов. В её отсутствие в 2014 году и в первом квартале 2015 года под более высокие ставки население предпочитало брать кредиты на меньшие суммы.

По итогам года в Сетелем Банке ожидают роста объёма выдач автокредитов на 20%. Факторы, определяющие динамику рынка, останутся теми же: госсубсидирование ставок, маркетинговые усилия дилеров, снижение ставок по кредитам и реализация отложенного спроса. Прогноз Русфинанс Банка более оптимистичный: эксперты полагают, что по итогам года рост рынка кредитования новых авто может достигнуть 45—47%.

Нецелевой выбор

Рост автокредитования мог бы быть ещё выше, однако часть заёмщиков оформляют вместо них нецелевые займы.

«Как таковой тенденции снижения популярности целевых кредитов по сравнению с нецелевыми мы не отмечаем. Однако в настоящее время заёмщики при покупке машины стали более тщательно подходить к выбору между этими двумя категориями кредитов. Как правило, по целевым кредитам банки сейчас предлагают более низкие ставки. В сравнении с нецелевыми они ниже в среднем на шесть процентных пунктов. При существующих ставках переплата по нецелевому кредиту будет примерно вдвое, чем по автокредиту. Однако для того чтобы получить автокредит под такой процент, заёмщику потребуется оплатить как минимум 20% от стоимости машины и оформить страхование КАСКО, что увеличивает общий уровень затрат на оформление автокредита. В связи с этим можно предположить, что для некоторых заёмщиков (в возрасте до 30 лет с небольшим стажем вождения) стоимость обслуживания авто- и потребительского кредита становится практически одинаковой, и наиболее удобным и простым способом будет просто взять деньги у банка без целевого подтверждения», — рассуждает Инна Солдатенкова.

Стремясь повысить привлекательность автокредитов как менее рисковых займов, банки предлагают условия, снижающие страховую нагрузку. «При выдаче автокредита банки допускают оформление КАСКО с франшизой. Также набирают популярность программы автокредитования, по которым достаточно застраховать автомобиль только от крупных рисков, таких как «угон» и «тоталь». Есть даже предложения, не требующие оформления полиса КАСКО вовсе. Но, как правило, по таким программам предлагается иная (более высокая) кредитная ставка», — рассказывает Ирина Дерябина, директор филиала ООО «Зетта Страхование» в Перми.

Инна Солдатенкова уточняет, что ставка по кредитам без обязательного страхования КАСКО превышает стандартные на три процентных пункта. В этом случае кроме повышенной ставки заёмщику приходится взять на себя и все риски.

«Поэтому обычно автомобили приобретаются в кредит с оформлением КАСКО: клиенты не хотят напрасно рисковать и не иметь защиты при ущербе, который повлечёт дорогой ремонт или полную утрату автомобиля, тем более купленного в кредит», — заключает Дмитрий Гаскаров, директор филиала группы «Ренессанс страхование» в Перми.

По мнению Инны Солдатенковой, после прекращения действия льготной программы возможно снижение популярности целевых кредитов, поскольку ставки по собственным «стандартным» программам автокредитования сегодня сопоставимы со ставками по нецелевым кредитам и находятся на уровне 15% годовых.