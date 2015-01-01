Самая театральная ночь в году В Пермском ТЮЗе прошла традиционная «Театральная бессонница»

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«Театральная бессонница» Пермского ТЮЗа — первое в нашем городе ночное театральное событие: в этом году она прошла уже в пятый раз. Главное, что даёт «Бессонница» любопытному театралу, — возможность познакомиться с театром изнутри и сделать это в лёгкой, неформальной, творческой атмосфере праздника.

Фото: Евгений Тернавский

Ноу-хау нынешнего года — читка пьесы «Любить дракона», созданной пользователями группы театра в социальной сети ВКонтакте. Именно она вызвала наибольший интерес «бессонных» зрителей. Театральный зал был переполнен публикой, которая внимательно наблюдала за происходящим на сцене. Конечно, это была всего лишь читка, а не полноценная постановка, но актёрский ансамбль нашёл интересное решение: когда тот или иной персонаж выходил на первый план, актёр поворачивался к залу на крутящемся стуле, а мог и, наоборот, говорить со зрителями из-за плеча. Это создавало интригующую атмосферу и удерживало зрительское внимание.

Ключевым событием «Театральной бессонницы» стал мастер-класс хореографа из Великобритании Марии Корипас, которая сотрудничает с театром уже не первый год. В предстоящем сезоне её танцевальные номера увидят зрители сказочного спектакля по первой книге «Хроники Нарнии».

Завершил «Театральную бессонницу» долгожданный актёрский капустник, вручение премии «ЭКСклюзив» и награждение лауреатов конкурса рецензий «Свой взгляд».

На протяжении всей «Бессонницы» работала мастерская «Антистресс», где каждый желающий мог разгадать ребусы на театральные темы; можно было принять участие в видеовербатиме «Люблю Пермский ТЮЗ», в рамках которого гости делились впечатлениями о понравившихся постановках, желали театру успехов и процветания. В малом репетиционном зале гости могли загримироваться, а в костюмерной — примерить театральные костюмы.

По традиции одна за другой проходили экскурсии по исторической части театра, где можно было узнать историю дома пароходчицы Елизаветы Любимовой и поселившегося в нём театра, узнать о его развитии, знаменитых постановках и выдающихся актёрах. Для любителей запечатлевать яркие жизненные моменты работал инста-принтер, и гости вечера могли немедленно получить свои фото в костюмах и гриме.

Главным музыкальным событием стал концерт группы Jetpack Grand Escapade, вокалистом которой является артист Пермского ТЮЗа Евгений Замахаев. Группа играет психоделический арт-рок и готовится к выпуску первого альбома Psyberia EP осенью 2017 года.

Фото: Евгений Тернавский

Обязательная для «Театральной бессонницы» выставка знакомила с творчеством молодых пермских сценографов, а для зрителей с собственными творческими амбициями была организована роспись арт-объекта — «корабля желаний». На маленьких квадратных пластинках можно было визуализировать свою мечту или желание, а после забрать с собой в качестве талисмана или подарить кому-нибудь из гостей мероприятия. «С этой стороны наш арт-объект благодаря флагу похож на кораблик. С другой — больше на дом, в котором живут наши мечты и надежды, это дом нашего сердца!» — говорит волонтёр мероприятия.

Мария Чазова, администратор ТЮЗа:

— «Театральную бессонницу» мы проводим каждый год. Много лет назад мы её придумали и живём с ней! В этот день в театре одновременно происходит много всяких классных штук. Миссия этого события — познакомить зрителя с «другим» театром: мы же не только на сцене играем, у нас можно потусоваться, порисовать, попеть, поплясать! Обычно публика приходит на спектакли, но ведь зрителям интересно и то, как актёры ведут себя в повседневной жизни. Наше мероприятие сближает зрителя и актёров.

Для желающих почувствовать себя актёром был организован небольшой конкурс, по итогам которого были выбраны 30 человек, и всего за 45 минут была поставлена сказка «Морозко» аж в трёх вариантах: триллер, драма и комедия.

Новый, 54-й театральный сезон в ТЮЗе откроет спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф», который ставит английский режиссёр Майкл Хант, уже знакомый юным театралам по «Питеру Пэну». Мария Чазова напоминает, что это пусть и сказка, но глубокая и серьёзная, связанная с событиями Второй мировой войны. Поэтому спектакль адресуется аудитории 12+, и детям рекомендуется приходить с родителями.

Кроме того, в следующем театральном сезоне планируются премьеры «Мёртвых душ» и «Ёжика в тумане», а также новогодней сказки.

Было известно, что в завершение ночных событий гостей ждёт «мегаклассный сюрприз, который держится в секрете». В фойе театра выходящие гости получали воздушные шары, которые можно было разрисовать, написать слова благодарности и загадать желание. В финале «Театральной бессонницы» воздушные шары были отпущены в небо.