Жаркие споры и горькие разочарования Июньская пленарка Пермской городской думы запомнилась двумя дискуссионными вопросами и аттракционом неслыханной щедрости

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Пленарное заседание Пермской городской думы, состоявшееся 27 июня, стало последним перед «летними каникулами» депутатов. В следующий раз они встретятся только 15 августа. Перед отпуском депутаты раскритиковали исполнение Генплана города, со скрипом выделили деньги БК «Парма», выяснили, как будут отдыхать летом дети, и расщедрились на миллион для многодетных.

Фото: Игорь Катаев

Генплан в разобранном виде

Одной из самых спорных тем «пленарки» стала реализация первого этапа Генерального плана Перми. Доклад по ней представил заместитель главы администрации города Андрей Ярославцев. Согласно планам среди мероприятий первого этапа — размещение объектов капстроительства транспортной и инженерной инфраструктуры, ливневой канализации, объектов ритуальных услуг и захоронений, а также территориальное планирование.

«Генплан — серьёзный, насыщенный документ. Здесь сконцентрированы перспективные шаги по развитию инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети, социальным объектам. Это «дорожная карта», которая у нас есть и с которой нужно соотносить желания и возможности», — подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.

По словам главы города, стоимость всех мероприятий реализации Генплана составляет порядка 50 млрд руб. Самойлов отметил, что власти добились хороших результатов в части ввода в эксплуатацию новых детских садов и постройки значимых для Перми дорожных развязок. Мэр заявил, что сейчас одна из первоочередных задач — это расселение людей из аварийного жилья. Городские власти собираются решить эту проблему в тесном сотрудничестве с региональными и федеральными коллегами.

На сегодняшний день из 307 плановых мероприятий первого этапа реализации Генплана выполнены только 69. Ещё 30 мероприятий исключат из-за изменений в действующем законодательстве.

Главной причиной слабой реализации Генплана Дмитрий Самойлов назвал недостаточный уровень инвестиционных возможностей.

«Нужно констатировать как факт, что исполнение этих программ находится не на достаточном уровне и этим надо заниматься. Мы услышали много предложений от депутатов, в том числе и от представителей Госдумы. Жизнь в нашем городе (и экология, и транспорт, и социальные вопросы, и вопросы, связанные с развитием бизнеса), а также инвестиционная политика «зашиты» в Генплан», — рассуждает первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин. По его словам, все пункты, которые не успели выполнить на первом этапе, реализуются во втором.

Во время выступления Ярославцева выяснилось, что макет Перми, созданный во время написания Генерального плана, разобран. Депутат Госдумы РФ от Пермского края и по совместительству один из авторов Генплана Игорь Шубин отметил, что такое обращение с макетом — это яркая иллюстрация того, что произошло с градостроительной политикой в городе. «Градсовета нет, макета нет, архитектурного бюро нет, — возмутился парламентарий и заявил: — Я считаю работу по реализации Генплана неудовлетворительной. Если у руля останутся те, кто сейчас проводит работы по плану, то дальше ничего не будет, абсолютно».

Политик обратился к городским коллегам-депутатам с призывом: «Сегодня всё в ваших руках, у нас с вами есть время ситуацию поправить и достойно встретить 300-летний юбилей города. Мы оставили вам документ, первый в своём роде в истории России, а вам нужно только ему следовать». По мнению Шубина, властям надо плотно сотрудничать с архитектурной общественностью города, восстановить Градсовет и наделить его рядом полномочий. Также он выразил готовность помогать пермским чиновникам в реализации Генплана на федеральном уровне.

Осенью депутаты вернутся к обсуждению Генерального плана города. В 2018 году планируется провести мониторинг документа в части достижения целевых показателей параметров функциональных зон и объектов инженерной, транспортной инфраструктуры для дальнейшей актуализации.

Сам Генплан разбит на два этапа: первый был рассчитан до 2016 года, второй собираются реализовать с 2017 по 2022 год.

Баскетбольная эстетика

Но самая жаркая дискуссия разгорелась вокруг вопроса о выделении дополнительных средств баскетбольному клубу «Парма». К 20 млн руб., которые уже выделяются ежегодно из городского бюджета, предложили добавить ещё 20 млн руб. Всего БК «Парма» в год будут выделять 60 млн руб., если считать 20 млн руб. из краевого бюджета. Остальные средства клуб планирует получить у спонсоров.

Дело в том, что к участникам Единой лиги ВТБ повысили требования: минимальный бюджет команды должен составлять 180—200 млн руб.

По словам замглавы Перми Людмилы Гаджиевой, представлявшей доклад, деньги пойдут на питание, страхование и зарплаты баскетболистов, а также на организацию домашних матчей. В ответ власти ждут от спортсменов хороших спортивных результатов и исполнения некоторых социальных обязательств. По мнению депутатов, баскетболисты «Пармы» должны популяризировать среди детей занятия спортом, в частности баскетболом. Недостающие 20 млн руб. планируют взять из средств, выделенных на перенос зоопарка в 2019 году.

Несмотря на жёсткое сопротивление деппутата-коммуниста Геннадия Сторожева, директору БК «Парма» Александру Башминову удалось убедить депутатов в светлом будущем пермского баскетбола

Фото: Константин Долгановский

Мнения депутатов насчёт выделения средств БК «Парма» разделились. Среди тех, кто поддержал спортсменов, были председатель думы Юрий Уткин, зампредседателя Алексей Грибанов и депутаты Владимир Плотников, Сергей Богуславский, Александр Филиппов. Они вспомнили былые заслуги «Урал-Грейта», указали на то, что Пермь — это баскетбольный город, а в самой «Парме» играют 90% местных спортсменов. Однако самым важным, по мнению депутатов, является то, что баскетболисты «Пармы» вдохновляют десятки тысяч детей начать заниматься спортом и создают не просто команду, а целый бренд.

Вместе с тем законотворцы выдвинули «Парме» ряд условий, по которым они будут в будущем получать деньги. «Если не будет результатов, то, я думаю, никакого финансирования тоже не будет. В дальнейшем чтобы они не ждали», — высказался Владимир Плотников. Он считает, что баскетбол — это один из самых незатратных видов спорта. «Площадка и два кольца. Можно играть круглый год», — рассуждает депутат.

Сергей Богуславский думает, что провал «Пармы» в предыдущем сезоне (23 проигрыша из 24) связан как раз с низким финансированием команды, а перед грядущим 300-летием города с помощью дополнительных денег можно улучшить имидж Перми за счёт баскетболистов.

Противники выделения средств БК «Парма» указывали на то, что непонятно, зачем выделяются деньги: на развитие детского спорта в Перми или для помощи профессиональным баскетболистам. Директор клуба Александр Башминов попытался успокоить депутатов и рассказал о новом тренере «Пармы», перед которым поставлена задача выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ. «Он обещал её перевыполнить, несмотря на малое финансирование», — подчеркнул Башминов.

Геннадий Сторожев

Фото: Константин Долгановский

Самым ярым противником выделения денег пермским баскетболистам оказался депутат от КПРФ Геннадий Сторожев. Он заявил, что 40 млн руб. можно потратить на более значимые для города вопросы: переселение людей из ветхого жилья или безлимитные проездные для студентов. Кроме того, он считает, что вся былая слава «Урал-Грейта» — не настоящая и достигнута только за счёт легионеров, а «Парме» не место в Единой лиге ВТБ.

«Лично для меня тяжеловесные двухметровые игроки гораздо менее эстетичны в игре, чем нормальные люди нормального роста 170—180 см. Там и комбинации, там и финты, там и техника», — высказался Сторожев. Настоящие любители спорта получат удовольствие от игры на любом уровне соревнований, а не только от профессиональной игры, подытожил он и призвал не голосовать за данные поправки.

Результат голосования, однако, оказался не в пользу коммуниста. Двое — «против», один — «воздержался», остальные — «за».

Детям — отдых, родителям — деньги

Заместитель главы Перми Людмила Гаджиева выступила перед депутатами с докладом «Об организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году». Она указала на то, что в этом году традиционно родители могут получить либо сертификаты на отдых детей, либо компенсацию части средств, либо отправить отдыхать своего ребёнка с помощью субсидии предприятиям. Сертификаты можно использовать только на территории Прикамья, а вернуть часть средств можно после поездки в любой лагерь или санаторий России.

В этом году на сертификаты было выделено 116 млн руб., что больше на 34 млн, чем в предыдущем. Количество обратившихся за ними также возросло на 39% по сравнению с 2016 годом. По словам Гаджиевой, в этом году ни один лагерь не сможет открыться без предварительной проверки со стороны МЧС, Роспотребнадзора и ряда других ведомств.

Вернуть часть денег в этом году собираются более 2 тыс. семей. На компенсацию средств было выделено порядка 27 млн руб.

Спрос на лагеря досуга и отдыха, а также на лагеря палаточного типа в этом году возрос на 18%. Депутаты связывают это с увеличением количества предложений и системной работой по информированию родителей о возможностях получения данной формы поддержки. В этом году на неё выделено 57 млн руб.

Миллион многодетным

На «пленарке» депутаты приняли ряд мер социальной поддержки пермяков. «Очень хорошая мера поддержки — помощь семьям, у которых одновременно появились трое и более детей. Довольно редкий случай, но такие семьи у нас есть», — рассказал депутат Александр Буторин. Власти выделят им по 1 млн руб., который можно потратить на приобретение жилья, его ремонт или реконструкцию. Также на них можно купить автомобиль или пройти медицинское обследование.

«Это не новая норма, она уже существовала. Просто мы её выделяем в отдельное расходное обязательство как дополнительную социальную поддержку», — рассказал зампредседателя думы Алексей Грибанов.

ТОСы в массы!

Депутаты согласовали два новых территориальных общественных самоуправления — ТОС «Громовский» и ТОС «Егошиха». Теперь общее число самоуправлений достигло 101. На их территориях проживает порядка 5,5 тыс. пермяков.

«Сегодня городские депутаты утвердили границы двух территориальных общественных самоуправлений — ТОС «Громовский» и ТОС «Егошиха». Таким образом, в Перми на сегодня действует 101 ТОС. Более 5 тыс. жителей получили возможность влиять на решение проблем микрорайонов, продвигать на городской уровень свои проекты и инициативы, более тесно сотрудничать с депутатским корпусом, районными и городскими исполнительными органами», — подчеркнул председатель городской думы Юрий Уткин.

Несмотря на жёсткое сопротивление деппутата-коммуниста Геннадия Сторожева, директору БК «Парма» Александру Башминову удалось убедить депутатов в светлом будущем пермского баскетбола