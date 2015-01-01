Сбербанк примет участие в программе создания комфортной городской среды в Перми

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Во время переговоров стороны достигли договоренности о внедрении в Пермском крае проекта «Учитель для России», об участии Сбербанка в разработке концепции прогулочной зоны на пермской эспланаде, а также о кредитовании проектов предприятий Пермского края.

Максим Решетников выразил интерес Пермского края к участию в проекте Сбербанка «Учитель для России». Это социальная программа банка, привлекающая выпускников ведущих вузов России к преподаванию в школах и обеспечивающая подготовку молодых специалистов к преподавательской деятельности.

Программа создавалась по международной модели. Подать заявку на участие в проекте может выпускник бакалавриата по любой специальности. Участие в программе предполагает два года оплачиваемой работы учителем в одной из школ в регионах России, сотрудничающих с проектом.

Сбербанк финансирует проект — доплачивает участникам по 35 тыс. руб. в месяц. По словам Германа Грефа, проект дает хорошие результаты. За каждое место в проекте конкурирует по 17 человек, по окончании срока работы в программе молодые люди остаются в сельских школах. Сбербанк масштабирует проект на регионы России и предложил его Пермскому краю.

«Мы обязательно внедрим проект «Учитель для России» в Пермском крае, поскольку в регионе остро стоит проблема нехватки кадров в отдаленных от центра малых городах и селах», — прокомментировал Максим Решетников.

Также на встрече достигнута договоренность, что Сбербанк поможет создавать в Перми комфортную городскую среду — примет участие в разработке концепции обустройства сквера на эспланаде между улицей Попова и зданием Законодательного собрания. На этом месте планируется создать прогулочную площадку с газонами, цветниками, зонами отдыха. В этом году при участии Сбербанка начнется разработка дизайна, чтобы вынести проект на обсуждение с населением и экспертами. Реализация проекта намечена на 2018 год.

Еще один вопрос, который обсуждался на встрече, — кредитование Сбербанком пермских предприятий. Стороны обсудили ряд крупных проектов и договорились об участии банка в их реализации.

«Новый компаньон»