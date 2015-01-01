Лица завтрашнего балета Пермское хореографическое училище представило свой 63-й выпуск

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Балетоманы знают выпуски знаменитой пермской балетной школы по именам вышедших из неё звёзд и их руководителей. Вряд ли будет когда-то забыт знаменитый выпуск 1974 года, когда художественный руководитель училища легендарная Людмила Сахарова напутствовала Надежду Павлову и Ольгу Ченчикову. Нынешний же курс наверняка со временем станет знаменитым курсом Анны Григорьевой, Альбины Колобовой и их руководителя Ирины Козынцевой.

Фото: Ирина Прокопьева

Выпускные концерты прошли в начале июня, перед самым Днём города. Посмотреть на знаменитых выпускниц, лауреатов международных конкурсов и Дельфийских игр, собрались многие знатоки и любители балета, и зал был полон не только родителями и родственниками будущих звёзд.

Всё первое отделение длинного концерта было занято гран-па из «Пахиты» — роскошным и торжественным балетным актом, который даёт возможность показать «товар лицом»: здесь и классический танец, и характерный, и па-де-де с вариациями, и кордебалет, и танец для самых маленьких. В качестве примы выступала та самая Анна Григорьева, которая давно привлекла внимание рекрутеров из ведущих театров России. Она продемонстрировала удивительные для столь юной балерины точность и какое-то очень взрослое сочетание уверенности движений с отсутствием стремления «превзойти себя»: прыгнуть повыше, прокрутиться поэффектнее — все эти ошибки молодости, которые порой так портят танец начинающих, ей чужды. У Анны феноменальное чувство правильного танца, когда изгиб руки и движение стопы важнее, чем спортивно-эффектные пируэты.

Фото: Ирина Прокопьева

Её партнёром был Игорь Кочуров — единственный «принц» в этом, в общем-то, небогатом на выпускников-мальчиков курсе. Он честно старался соответствовать партнёрше и радовал статью и «рыцарственностью», которые помогут ему превратиться в блестящего премьера.

В па-де-труа прекрасно показал себя Никита Чебаков — чрезвычайно талантливый и, похоже, трудолюбивый молодой человек, фактурный характерный танцовщик.

«Гвоздём» концерта было второе отделение, полностью занятое одноактным балетом «Концертные танцы», специально поставленным для этого события хореографом Антоном Пимоновым на музыку Стравинского. Сложный и красивый, очень спортивный, очень полифоничный современный танец позволил молодым танцовщикам показать умение работать в ансамбле и просто доставил удовольствие зрителям, поскольку был красив — без всяких скидок на учебный характер этой работы.

Фото: Ирина Прокопьева

Третье отделение было дивертисментным — здесь были и современный танец, и классика, и неоклассика. Тот же Антон Пимонов специально для Альбины Колобовой и Игоря Кочурова поставил небольшой трогательный дуэт на музыку Шарля Берио «Балетные сцены»; Никита Чебаков и Дарья Мокрушина танцевали «Деревенского Дон Жуана» — почти обязательную для выпускных концертов училища характерную миниатюру Леонида Якобсона; Анна Григорьева блистала в адажио из «Спящей красавицы». Завершило программу фламенко из «Лауренсии».

Сразу после выпускного концерта Анна Григорьева отправилась на Х Международный конкурс артистов балета в Москву, и всё училище приготовилось следить за её триумфом. Увы, триумфа не случилось: она не прошла во второй тур. По мнению педагогов, переутомилась: всё-таки физически она не столь сильна, чтобы после того, как два вечера подряд на протяжении трёх часов выступала в нескольких разных партиях, начать соревноваться с опытными соперницами вроде Джой Вомак. Но все блестящие качества балерины, её тонкость и танцевальность по-прежнему с ней.

Фото: Ирина Прокопьева

Увы, не пермские зрители будут следить за её развитием: она приняла предложение о работе в Большом театре.