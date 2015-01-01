Спектакль состоится в любую погоду Уличные театры покорили огонь, воздух и сердца пермяков

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Уик-энд 24 и 25 июня 2017 года может войти в историю фестивальной жизни Пермского края как самый насыщенный. Столько событий одновременно: в один день состоялись «Балет на закате» в Губахе, «Крылья Пармы» на аэродроме «Сокол», регата в Демидково, открытие «Небесной ярмарки» в Кунгуре и фестиваль уличных театров Perm Street Fest на эспланаде. Плюс набережная, плюс ещё что-то... И хотя зрителей в субботу на всех площадках было предостаточно, наверняка многие досадовали, что не могут успеть даже на два события из предлагаемого десятка ввиду разбросанности площадок.

Шоу «Muare. Приземление

Фото: Константин Долгановский

Эта досада вылилась в соцсети. Многие сетовали по поводу организационных проколов и на фестиваль уличных театров отправлялись с намерением раскритиковать в пух и прах... Но любой, кто дал себе труд побыть на площади перед Театром-Театром хотя бы полчаса, оказывался покорён царящей там удивительной атмосферой и фантастическим искусством уличных артистов.

Спектакли по мотивам Маяковского и Малевича, «Песнь про купца Калашникова», «Дракон» Шварца с брейк-дансом, моноциклами и жонглёрами — уличные театры могут всё. Но даже в самой сильной и разнообразной программе всегда есть место шедевру, на много голов возвышающемуся над прочими.

Испанское шоу CIA. Zero en conducta иначе как волшебством или чудом зрители не называют. Одна особенно восторженная посетительница фестиваля сказала, что чуть не умерла от счастья, когда смотрела их спектакль Allegro ma non troppo. А вообще, в человеческом языке ещё не придумали слов, чтобы описать то сочетание щемящей нежности, смеха, грусти и виртуозного мастерства, из которого строят свои спектакли актёры этого театра, красавцы Путча и Хулиета. CIA обычно проходит на крупнейших международных фестивалях по ведомству кукольных театров, но «куклы» в нём — руки актёров, превращающиеся в маленьких и очень человечных персонажей, а также они сами — то ли люди, то ли куклы... О чём их спектакли? О жизни. О любви. О семейном счастье, о муках творчества... и о смерти.

Испанцы планировали показать на фестивале пять спектаклей: один большой в первый день в зале «Сцены-Молот» и четыре небольших во второй день на улице, но стихия помешала. В воскресенье Путча смог продемонстрировать лишь пятиминутку «Пунто» в фойе «Сцены-Молот». Но даже эта крошечная микроминиатюра о парнишке, который мечтает танцевать так, чтобы допрыгнуть до неба, стала источником истинного счастья для зрителей.

Фото: Константин Долгановский

Оба дня в качестве хедлайнера выступал московский театр «Огненные люди», который показал пять очень разных перформансов. На протяжении всей субботы москвичи изо всех сил доказывали, что для уличного театра внятный сценарий и глубокий смысл вовсе не важны — можно просто бегать среди толпы в чудны́х костюмах, обниматься с публикой и дарить цветочки — и будет прикольно. И вдруг на исходе первого фестивального дня они выдали... нечто.

Фото: Константин Долгановский

Шоу «ББЧ» шумно презентовалось как «первый вертикальный спектакль в России», а оказалось, что его «вертикальность» и техническая навороченность — всего лишь средства, чтобы показать довольно непростой и очень необычный, наполненный смыслами, загадками и эмоциями спектакль корифеев «новой драмы» — драматурга Вячеслава Дурненкова и режиссёра Руслана Маликова, известных пермякам по фестивалю «Текстура» и ранней «Сцене-Молот».

«ББЧ» — это Большой Белый Человек, гигантская светящаяся кукла, которая бредёт прямо сквозь толпу зрителей, танцует, кланяется, общается с людьми. Этот персонаж появляется посреди «пространства воображения», в которое авторы поместили дрейфующих на льдинах полярников, безумную команду искателей приключений, загадочную девушку в розовом, ледокол «Арктика» и самолётик, собранный из советского детского конструктора, который стал «взрослым» и начал летать над толпой — и над арктическими льдинами, — изрыгая вееры искр, цветные дымы и тонны конфетти и серпантина. Эта трогательная смесь советской героической мифологии, детской мечты о героизме и абсурдистской эстетики современного театра стала фееричным завершением первого дня фестиваля...

Корабль «Огненных людей»

Фото: Константин Долгановский

...А на второй день разверзлись хляби небесные. Это был, наверное, самый мокрый, холодный, мрачный и ветреный день нынешнего мокрого, холодного, мрачного и ветреного июня. Сыро было так, что, если бы на площади перед театром заработали фонтаны, никто, наверное, не заметил бы. Руководство фестиваля срочно переносило в фойе «Сцены-Молот» выступления клоунов и театров для самых маленьких, но с 16:00 уличные театры мужественно вышли на площадь! Можно поблагодарить непогоду: зрителей собралось немного, и можно было спокойно рассмотреть каждое шоу, не топчась на цыпочках и не пытаясь продраться через толпу.

Ближе к финалу фестиваля «Огненные люди» вывели на площадь свой цветочный корабль, который стал настоящим флагманом противостояния стихии. Он неудержимо двигался через неплотную, но всё же толпу, громогласно призывая танцевать и веселиться вопреки невзгодам! Цветные дымы, немыслимое количество конфетти, взрывы огненных факелов и пируэты акробатов на мачте стали настоящим символом фестиваля, который заставил всех понять, что радость и оптимизм в некоторых обстоятельствах требуют настоящей безупречности.

«Самолёт детской мечты

Фото: Константин Долгановский

Наконец, наступил долгожданный момент — шоу Muare испанского театра Duchamp Pilot. Под звуки живой рок-музыки в разноцветных лучах прожекторов над фестивальной сценой проплыли по небу гигантские зонтики, под которыми воздушные гимнасты в дуэтах, трио и цепочках вертелись во все стороны на сложной системе тросов. «Летающая тарелка» опустилась прямо к зрителям, которые протягивали к артистам руки и фотокамеры.

Это была чистая феерия, зрелищность которой настолько самодостаточна, что не хочется упрекать испанцев в том, что это не столько театр, сколько цирк... Ведь уличный театр — это всегда немного цирк. Именно поэтому он — больше чем театр.