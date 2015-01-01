Будем кормить соседей «Битву стартапов» в Тюмени выиграл пермский проект

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Пермский проект, который представило МИП «Академия кормов», выиграл грант конкурса InnoWeek-2017, который в конце мая провёл Технопарк Тюмени под эгидой регионального правительства. Пермские инноваторы получили 3,5 млн руб. из бюджета области и право прописки в бизнес-инкубаторе технопарка для коммерциализации своего проекта на территории региона. Это укладывается в логику бизнес-модели, которую команда пермских учёных и практиков выстроила на перспективу.

Дмитрий Гуревич и Сергей Николаев довольны поездкой в Тюмень

В традиционной для Тюмени неделе инноваций InnoWeek-2017 приняли участие 250 проектов из 32 регионов России. Заявки принимались в пяти направлениях: IT, медицина, нефтегазодобыча и сервис, агробиотехнологии, новые материалы. Эксперты, а это не только профессиональные бизнес-ангелы, но и отраслевики — представители компаний «Газпром нефть», KNAUF Insulation, «СИБУР», «Фармасинтез», «ПРОДО», отобрали для участия во втором, очном этапе 100 проектов, а затем определили победителей.

Инвестиционный фонд главного мероприятия — «Битвы стартапов» — составил 10 млн руб. Победителями стали только три участника, один из которых из Перми. Гранты также получили проект из Уфы, связанный с определением качества молока, и местный проект по подготовке нефти для нужд ЖКХ.

Коучер в сфере коммерциализации инновационных проектов Дмитрий Гуревич рассказал, что в этом конкурсе принимал участие ещё один пермский проект — малотоннажная установка по переработке попутного нефтяного газа, которая уже вышла на стадию опытной эксплуатации. Но победить на территории нефтяного региона, по мнению эксперта, у неё по определению «шансов было мало по политическим мотивам», несмотря на то что «проект сильный, рабочий».

При этом разработки в сфере сельского хозяйства вызывают особый интерес правительства Тюмени. Автор и руководитель пермского проекта со сложным названием «Производство углеводно-белкового концентрата для крупного рогатого скота на основе зерновых культур и отходов их переработки по технологии эко-гидролиза» Сергей Николаев получил чек на 3,5 млн руб. первым.

Как поясняют специалисты, этот проект интересен тем, что позволяет получить высокоуглеводистые кормовые добавки из любого зерна. После переработки в полученной субстанции увеличивается количество сахаров, что важно для увеличения надоев и здоровья молочного стада.

Команда работает над этим проектом уже пять лет. Она получила поддержку Фонда содействия инновациям по программе «Старт» первого и второго года. На территории Пермского края уже существует действующее производство, продукция выпускается малыми сериями. Но в основном авторам проекта приходится продвигать своё инновационное решение в расчёте только на собственные силы.

Сергей Николаев, директор МИП «Академия кормов»:

— Для победителей тюменского конкурса есть определённые условия, поскольку деньги идут из бюджета области. И первое из них — открытие предприятия в регионе. Очень приятно, что правительство Тюмени поддерживает инноваторов, организуя подобные мероприятия. То, что эксперты InnoWeek-2017 выбрали в качестве получателей грантов сразу два проекта для сельского хозяйства из разных территорий страны, не случайно. В Тюмени очень развито животноводство: по валовому надою область входит в топ-20.

Как бы мне ни хотелось развивать этот проект в Прикамье, дело продвигается неважно. Нам не только финансовой поддержки не оказывалось — никто даже слова «молодцы» не говорил. Ни краевой Минсельхоз, ни Пермская академия сельского хозяйства, при которой по 217-ФЗ создано наше малое инновационное предприятие, не говоря уже о правительстве края. У нас есть костяк людей, который тянет проект на своих плечах.

Межу тем в Тюмени существует целый ряд механизмов поддержки инноваций. Прежде всего это помощь в поиске потенциальных клиентов, связей, то есть всё то, что связано с площадками для общения, с организацией встреч.

Важная мера — предоставление земель (с подводом всех коммуникаций) на два года либо без арендной платы, либо с минимальный оплатой в размере 300 руб. с гектара.

Можно также получить 3 млн руб. на три года под 3% годовых (это не грант и не заём под развитие проекта, а деньги на «оборотку»).

Ещё одна программа финансирования — под проект можно получить заём до 50 млн руб. под 7% годовых для строительства производственных площадей для выпуска инновационной продукции.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо зарегистрироваться на территории Тюмени, зайти в бизнес-инкубатор технопарка, который предоставляет на льготных условиях офис, юридический адрес и все необходимые услуги: административные, юридические, консультационные. При этом можно рассчитывать на лоббирование проектов технопарка в той или иной сфере деятельности.

По словам Сергея Николаева, сейчас предприятие проходит регистрацию в тюменском бизнес-инкубаторе и оформляет документы на получение субсидии. В июле «Академия кормов» начнёт юридическую деятельность в Сибири, а в августе деньги должны быть перечислены на расчётный счёт.

Сергей Николаев:

— Научно-исследовательская работа полностью завершена, мы пойдём по пути создания опытного продукта и его мелкосерийного производства в Тюмени. Зарегистрируем предприятие, по программе правительства Тюменской области получим землю, подготовим производственную площадку и приступим к работе.

Сырьё для нас не является дефицитом, мы будем перерабатывать не только отходы переработки зерна, но и некондиционное зерно, озимую рожь, которая не используется в рационе. Наша технология нейтрализует все антипитательные свойства. В Пермском крае мы кормим коров 100%-ным гидролизатом на основе зерна ржи, и результаты очень хорошие.

Дмитрий Гуревич:

— Мы разработали бизнес-модель, в которой «Академия кормов» может держать низкую себестоимость и оптимальную цену на готовую продукцию только за счёт разворачивания производств в месте продажи, с плечом доставки не более 300 км. Тюменская область, если в ней открывается производство, будет снабжать кормами все предприятия региона. И это в логике нашей бизнес-модели.

Дополнительная областная субсидия — это очень сильно. Тюмень — отличный город, где применяются все разработки, имеющиеся в региональном технопарке. С кем бы мы там ни общались, все говорят, город с хорошей инфраструктурой, всё очень удобно. Люди добрые, и все улыбаются и говорят: «Не хочу никуда отсюда уезжать».

Я ещё повезу пермские проекты в Тюмень, потому что там заинтересованы в них и готовы финансировать.