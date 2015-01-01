Воспоминания о несбывшемся будущем Екатеринбуржцы публично восхитились пермским конструктивизмом на выставке «Неуловимый авангард»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Выставка, открывшаяся в Центре городской культуры, стала результатом экспедиционной работы группы независимых исследователей из Екатеринбурга. Три кандидата философских наук: Лариса Пискунова, Людмила Старостова и Игорь Янков — под руководством кандидата политических наук Дмитрия Москвина из Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО полгода изучали в Перми и Краснокамске архитектуру конструктивизма, рылись в архивах и музейных запасниках, интервьюировали жителей. В результате получилась выставка, которую, как и предмет исследований, вполне можно назвать авангардной — по духу, идеологии и эстетике.

Аркадий Константинов и Игорь Янков в спорах о Мотовилихе. Красная комната Неуловимого авангарда

Она не случайно называется не, скажем, «Пермский конструктивизм» или как-то вроде того, а «Неуловимый авангард». Авторы в ходе работы поняли, что речь должна идти не об архитектурном стиле, а гораздо шире — о создании особого образа жизни, проникнутого особой идеей. Отблески нового мира, «города-сада», о котором мечтали жители соцгородков, и пытались уловить исследователи, а они растворялись в современности… Поэтому — «неуловимый».

И всё же уловить удалось многое — от общей идеи до деталей.

Выставка разделена на четыре комнаты: белая, рассчитанная на «чистый лист», — информационная, здесь расположены теоретические материалы, которые должны подготовить зрителя к основной экспозиции; синяя посвящена соцгородку завода им. Сталина, нынешнему Тихому Компросу; красная — разумеется, мотовилихинская, самая революционная; жёлтая сосредоточивается на отдельных конструктивистских объектах, таких как «эталонный», по мнению экспертов, Дом связи Камского речного пароходства, заводоуправление Краснокамского ЦБК или «Дом чекиста».

Цвета подобраны не случайно: именно эти чистые краски были популярны в конструктивистском дизайне; чего-то вроде цвета фуксии или горчичного в тогдашней палитре не найти. Дизайн выставки в целом выдержан в конструктивистской эстетике: квадратики, в виде которых оформлена основная экспозиция, перекликаются с частыми перекладинами оконных переплётов в домах Рабочего Посёлка (дизайнеры проекта — Любовь Дёгтева и Дмитрий Мухаметов).

Казалось бы, тема выставки — узкоспециальная, и ничего более иллюстративного, чем фото конструктивистских объектов, здесь быть не может; однако все, кто знаком с предыдущими выставочными проектами Дмитрия Москвина — а их в ЦГК, а прежде в Музее советского наива, было, если не ошибаюсь, пять, — уже выучили, что этот куратор умеет любую тему, будь то современная политическая реклама или образ Ленина в современном искусстве, наполнить множеством сюжетов и сделать живой. Вот и здесь за внимание зрителя борются судьбы зданий и судьбы людей, и каждый герой экспозиции — со своим сюжетом.

Конструктивизм в повседневности. Синяя комната Неуловимого авангарда

«Иконы» конструктивизма, такие как один из основателей школы Bauhaus Ханнес Майер или гуру советского конструктивизма Моисей Гинзбург, получают здесь право слова в буквальном смысле — в экспозиции довольно много красноречивых цитат из их трудов. Майер, кстати, не чужой в Перми: переехав из Германии в СССР за социалистической утопией, он проводил изыскания на территории нынешних Городских Горок и серьёзно повлиял на планировку Рабочего Посёлка, хотя собственно проектов Майера — ни архитектурных, ни градостроительных — в Перми нет. Тем не менее специалисты признают влияние баухауса на пермскую городскую среду, и именно это её качество исследователи из Екатеринбурга считают главной чертой уникальности пермского архитектурного авангарда.

Градостроительная среда 1930-х годов показана в «Неуловимом авангарде» в динамике: здесь не просто знакомишься с принципами конструктивизма и его примерами, а видишь, как развивались пермские соцгородки; как, например, изменяется архитектура Тихого Компроса, если идти от проходных «Пермских моторов», бывшего завода им. Сталина, к Комсомольской площади: поначалу это простое функциональное жильё, но постепенно дома становятся всё более нарядными. Этот процесс, оказывается, существовал не только в пространстве, но и во времени: сначала строилось как можно больше простых домов с коммунальными квартирами, потому что нужно было куда-то селить рабочих, затем появилась возможность построить дома для руководства, дворец культуры… И всё это время происходила борьба: заводское начальство настаивало на максимальном количестве квадратных метров, без излишеств, а городские архитекторы стремились к максимальной эстетичности.

Синяя комната, посвящённая Тихому Компросу, наполнена сюжетами, связанными с бытом заводчан. В Пермском государственном архиве социально-политической истории (ПермГАСПИ) обнаружилось настоящее сокровище для исследователей — дневник Альберта Евгеньевича Анушёнка, рабочего завода им. Сталина, в котором содержатся не только подробные записи о жизни на проспекте Сталина в 1940—1950-х годах, но и иллюстрирующие их фотографии. И раз уж речь зашла о быте, тут же появляются подлинные бытовые предметы: легендарный набор «корыто + стиральная доска» — пермяки постарше ещё помнят, что это такое, как выглядит и как должно использоваться; эмалированные чайники и кофейники Лысьвенского завода — ещё недавно казавшиеся простейшими и «обиходнейшими», сегодня они поражают конструктивистской функциональностью дизайна, чистотой геометрических объёмов и глубиной кобальтово-синего цвета эмали.

Все эти и многие другие предметы прибыли на выставку не из музейных запасников, а из коллекции Аркадия Константинова, который собирает, кажется, буквально всё и уже не раз выручал выставочные проекты аутентичными предметами.

Самые драматичные сюжеты, конечно, в красной комнате. Своё знакомство с Мотовилихой екатеринбургская команда называет «уникальным опытом», и это действительно богатый жизненный опыт. Рабочий Посёлок достоин отдельной большой выставки, и в Центре городской культуры создан её прообраз. Здесь и тексты, и фотографии архитектурных деталей конструктивистских зданий, и градостроительные планы, и историческое фото, и даже графика из Пермской художественной галереи… Наконец, «живые» представители архитектуры конструктивизма — аутентичные двери и окно из зданий Рабочего Посёлка, найденные где-то на чердаках и балконах.

В этой комнате присутствует не только прошлое и настоящее соцгородка завода им. Ленина, но и будущее. Прошлое рисуется во всей бытовой сложности (печное отопление, дровяники во дворах, квартиры «с подселением» (екатеринбуржцы не знали этого выражения, оказывается, оно стопроцентно пермское); но в то же время романтизированное: ведь это время, полное надежд и активного улучшения жизни, — например, оказывается, на территории Рабочего Посёлка было целых три фонтана, а все квартиры соцгородка были спланированы так, чтобы их окна выходили на две стороны дома для лучшей вентиляции.

Именно в Рабочем Посёлке были максимально воплощены в жизнь принципы организации соцгородков. Чего стоит только фабрика-кухня — до сих пор самое заметное здание комплекса, этакий храм социалистического быта, созданный для того, чтобы рабочие семьи не тратили драгоценное время на приготовление еды. Кстати, исследователи положительно отнеслись к недавней реконструкции этого здания, отметив, что главное достоинство конструктивистской архитектуры — геометрические объёмы — было полностью сохранено и даже подчёркнуто.

В 1930-х годах была здесь и аналогичная грандиозная баня-прачечная, и детские ясли-сады, но они, как и легендарные фонтаны, в отличие от фабрики-кухни, не сохранились.

По словам авторов проекта, именно в этом микрорайоне Перми наибольшее количество старожилов. Люди не хотят покидать легендарные дома, даже если по-прежнему живут «с подселением». Здесь исследователи столкнулись с удивительным феноменом, который и открывает взгляд в будущее, запечатлённый в красной комнате выставки, — деятельным мотовилихинским патриотизмом, благодаря которому жители Рабочего Посёлка восстанавливают и поддерживают свой «город-сад».

Лидер и героиня этого движения Анастасия Мальцева активно помогала исследовательской бригаде: благодаря её содействию перед екатеринбуржцами открывались квартиры, чердаки и подвалы, она же помогла проекту с историческими фотографиями и показала достопримечательности современного Рабочего Посёлка. На одной из последних фотографий выставки — один из знаменитых местных фонтанов, но не во плоти, а запечатлённый в виде большого граффити на стене трансформаторной будки в одном из исторических дворов.

Это один из объектов фестиваля «Экология пространства», и неудивительно, что именно в этом микрорайоне фестиваль преображения городской среды прошёл с наибольшим размахом.

На вернисаж Анастасия Мальцева пришла с обеими дочками: надо же в детях воспитывать гордость за свой соцгородок!

«Неуловимый авангард» — часть масштабного исследовательского проекта «Большой Урал — территория авангарда». Полностью его результаты будут показаны на спецпроекте Четвёртой Уральской индустриальной биеннале современного искусства осенью 2017 года в Екатеринбурге.