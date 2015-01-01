Автогражданка попала в сети Продажи электронных полисов ОСАГО в Пермском крае выросли в разы, и это может стать толчком для развития онлайн-страхования

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

За первые пять месяцев 2017 года в регионе было продано 12,5 тыс. электронных полисов ОСАГО — таковы данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Уже за пять месяцев текущего года было продано более чем в 17 раз больше электронных полисов ОСАГО, чем за весь прошлый год. В течение 2017 года происходил ежемесячный рост продаж е-ОСАГО, и майский показатель вдвое перекрыл февральский. Для сравнения: общее количество заключённых в регионе договоров увеличилось на 1%. Таким образом, появилась надежда на преодоление «бегства» от ОСАГО, когда после повышения тарифов количество проданных полисов сократилось на 10%.

Обязательный онлайн

Соответственно, если в 2016 году на долю электронных полисов в Пермском крае приходилось лишь 0,1% всех продаж ОСАГО, то по итогам пяти месяцев 2017-го она увеличилась до 5%. Для сравнения: средняя по России цифра составляет 23%. При сохранении той же доли вовлечённости до конца года в Пермском крае может быть продано 60 тыс. электронных полисов ОСАГО. Однако вероятнее всего доля е-ОСАГО будет расти, поскольку до сих пор его продажи увеличивались от месяца к месяцу и в мае вдвое перекрыли февральские цифры.

Аналогичная тенденция характерна для всей страны. Напомним, 1 января 2017 года в силу вступили поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, согласно которым страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров ОСАГО с каждым обратившимся лицом. До этого момента продажа электронных полисов осуществлялась лишь несколькими страховыми компаниями в добровольном порядке. В целом по России за пять месяцев текущего года было продано в 5,6 раза больше электронных полисов ОСАГО, чем за весь прошлый год.

Страховщики полагают, что тенденция роста онлайн-продаж сохранится и в дальнейшем. Галина Долуда, директор Пермского филиала ГСК «Югория», ожидает естественного прироста на уровне 2—3% до конца года. В «Абсолют Страховании» отмечают рост популярности этого канала продаж. «Из практики нашей компании видно, что в первые месяцы основная доля продаж е-ОСАГО приходилась на регионы с низкой доступностью полисов. Однако уже во втором квартале наблюдается существенное увеличение доли других регионов, в том числе Москвы и Московской области. Это говорит о том, что популярность таких полисов растёт и будет увеличиваться в дальнейшем», — говорит Евгений Ильченко, начальник управления андеррайтинга и перестрахования ООО «Абсолют Страхование».

Как рассказал Дмитрий Гаскаров, директор филиала группы «Ренессанс Страхование» в Перми, согласно результатам опроса, проведённого группой «Ренессанс Страхование» совместно с автомобильным порталом auto.ru, 68% респондентов высказали желание купить полис КАСКО или ОСАГО через интернет. «Соответственно, по нашим прогнозам, в ближайшей перспективе прямые продажи займут порядка трети отечественного рынка автострахования», — заключил собеседник «Нового компаньона».

За и против

Эксперты констатируют неоднозначное отношение страховых компаний к е-ОСАГО. «Многое зависит от того, как страховщик организует свою деятельность. Электронный полис подразумевает работу во всех регионах, в то время как продажи «бумажных» можно контролировать через свои филиалы и представительства», — отмечает Евгений Ильченко.

Галина Долуда констатирует, что убыточность по полисам е-ОСАГО в среднем выше, чем по обычным полисам, на 10—15%.

Конечно, электронный полис сокращает издержки при оформлении договоров, создаёт возможности для расширения клиентской базы, однако он может негативно повлиять на финансовый результат страховой компании, отмечает Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.

«Диджитализация отношений с клиентами снижает возможности для регулирования продаж страховок. Во многих регионах страны реализация полисов ОСАГО не приносит прибыли, а иногда и убыточна. Региональные страховщики могли «выйти в плюс», только если им удавалось продать вместе с ОСАГО одну из добровольных страховок. С этим стремлением связана массовая практика навязывания полисов, а также отказ под самыми разными предлогами в оформлении страховок «невыгодным клиентам». При онлайн-продажах навязать ненужный человеку полис становится практически невозможно», — говорит эксперт.

В этом причина того, что практически все страховщики готовы развивать е-ОСАГО в Москве и Санкт-Петербурге, однако многие из них не проявляют заинтересованности в развитии электронных продаж в регионах. В этом отношении тревожным выглядит вскрытый УФАС Республики Татарстан факт сговора ряда ведущих страховых компаний, сайты которых по «техническим причинам» постоянно отказывали гражданам в оформлении е-ОСАГО. Марат Сафиулин не исключает, что подобная практика существует и во многих других регионах.

По словам Павла Самиева, управляющего директора Национального рейтингового агентства, в системе «Единый агент РСА» (позволяет оформить полис ОСАГО в офисе любой страховой компании, но без выбора конкретного страховщика, так как он определяется автоматически) до сих пор есть умышленно сформированные представителем страховой компании ошибки, однако сейчас не больше 5%. С этими нарушениями будут бороться экономическими методами. «Было принято решение ужесточить систему штрафов за подобные нарушения. Отмечу, что речь идёт о суммах в 20—50 тыс. руб. за одно нарушение, а используя заведомо некорректные данные (например, о ПТС или мощности автомобиля), страховая компания может выиграть 5—7 тыс. руб.», — говорит эксперт.

В ожидании перемен

Эксперты полагают, что старт продаж е-ОСАГО может дать толчок развитию интернета как канала продаж страховых услуг. До сих пор этот канал дистрибуции в целом по рынку давал минимальную долю продаж.

«В отличие от многих других услуг, в том числе финансовых, страхование является одной из наиболее консервативных отраслей. Клиенту нужно лично увидеть представителя страховщика, страховщик хочет ближе знать клиента. Поэтому преимущественно в интернете продаются либо стандартизованные продукты, где условия страхования в меньшей степени зависят от бренда (например, е-ОСАГО), либо продукты, которые клиент вынужден покупать в качестве вменённых. В качестве примера можно привести полис страхования выезжающих за рубеж, оформляемый для получения визы или «вшитый» в туристический пакет», — констатирует Евгений Ильченко.

По мнению Галины Долуда, низкая распространённость этого канала дистрибуции объясняется ещё и тем, что некоторые страховые продукты вообще не подходят для онлайн-продаж. Например, те, где требуется предварительный осмотр имущества либо предоставление каких-либо дополнительных документов. В эту же категорию попадает страхование на большие суммы, поскольку все «коробочные» продукты ограничены страховой суммой в 1—3 млн руб. «Полагаем, дело и в отсутствии у большинства компаний удобных инструментов продаж, и в отсутствии интереса к продуктам добровольного страхования у большинства потенциальных клиентов», — считает эксперт.

Впрочем, перспективы развития интернет-продаж полисов, безусловно, есть. Евгений Ильченко напоминает, что в своё время введение ОСАГО послужило хорошим импульсом для развития всего розничного страхования в целом и моторного в частности. «В случае с развитием интернет-канала изменения могут быть даже более кардинальными. Всем участникам рынка придётся переосмыслить подходы к линейке страховых продуктов для онлайн-продаж и иных каналов дистрибуции, чтобы классические прямые или агентские продажи дополняли онлайн, а не конкурировали с ним. В этом случае доля продаж через интернет может существенно вырасти во всех видах страхования: в имущественном, личном и в страховании ответственности», — уверен эксперт.

Определённое движение в этом направлении уже началось. По данным Банка России, доля интернет-продаж полисов за первый квартал 2017 года хотя всё ещё составляет довольно незначительную величину, существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 0,3 до 1,3%). «Такой заметный рост был обусловлен запуском обязательных продаж е-ОСАГО, что значительно изменило сегментацию этого канала. Доля взносов по ОСАГО в общем объёме сборов через интернет составила 77%, в то время как годом ранее — только 23%. В то же время бывший лидер интернет-продаж — КАСКО сократило свою долю с 29 до 8%, хотя объём премий в абсолютном выражении практически не изменился», — говорит Ольга Скуратова, директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА».

По данным собеседницы «Нового компаньона», наибольшей популярностью при приобретении полиса через интернет пользуется автострахование и страхование выезжающих за рубеж. В последнее время стали развиваться продукты ипотечного страхования, страхование имущества (в основном «коробочные» продукты). Ольга Скуратова прогнозирует, что страхование автоКАСКО также будет подтягиваться за ОСАГО в интернет-канал, но значительно меньшими темпами ввиду высокой стоимости этого продукта. В целом популярность интернет-канала у граждан будет в значительной степени определяться их удовлетворённостью уровнем сервиса в процессе приобретения и продления уже привычных полисов ОСАГО и страхования выезжающих за рубеж.