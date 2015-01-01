Истории любви продолжаются На горе Крестовой в Губахе снова состоялся «Балет на закате»

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Гора говорила. Мы были немы.

Предоставляли судить горе.

М. Цветаева, «Поэма горы»

Шесть лет назад, задумывая и впервые осуществляя ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», его организаторы — молодёжная студия-театр «Доминанта» во главе с Любовью Зайцевой, скорее всего, и не предполагали, что спектакли на вершине Рудянского споя станут ежегодными, а кульминационного события фестиваля — «Балета на закате» — будут с нетерпением ждать жители не только Губахи, но и многих других городов и посёлков Пермского края.

Фото: Ольга Шур

Нынешний год, объявленный в России Годом экологии и юбилейный для знаменитого заповедника «Басеги», несмотря на капризы и причуды погоды, не стал исключением, и в шестой раз над Рудянским споем зазвучала музыка.

В субботу, 24 июня, эстафету проведения спектаклей на вершине горы Крестовой у Пермского театра оперы и балета, Театра-Театра и Московского театра мюзикла Алексея Рыбникова принял «Балет Евгения Панфилова» со спектаклем «Ромео и Джульетта». Многочисленные зрители заново переживали вечную историю любви под музыку Сергея Прокофьева. Именно тема любви, как не раз упоминали организаторы ландшафтного фестиваля — художественный руководитель молодёжной студии-театра «Доминанта» Любовь Зайцева и председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, — является главной для фестиваля.

Для театра-студии «Доминанта» нынешний спектакль дорог ещё и тем, что на первом фестивале «Тайны горы крестовой» пьеса Шекспира была разыграна силами самой «Доминанты». Тогда история веронских влюблённых развернулась среди улочек Каменного города, а затем на Рудянском спое был сыгран спектакль «Ронни — дочь разбойника», который Любовь Зайцева назвала продолжением истории бессмертной любви.

«Ромео и Джульетта» в версии театра Евгения Панфилова — балет, трижды номинированный на Национальную театральную премию «Золотая маска», — давно и прочно вошёл в репертуар этого театра. Несколько поколений пермяков и приезжих театралов полюбили этот глубокий, с безупречным вкусом поставленный ещё самим Евгением Панфиловым балет, а сейчас возможность увидеть поистине легендарный спектакль появилась и у жителей малых городов Прикамья.

Фото: Ольга Шур

Событие это для губахинцев, чусовлян, кизеловцев, березниковцев, соликамцев и даже пермяков, которые не ленятся каждый год приезжать за сотни километров ради полуторачасового чуда, долгожданное и предвкушаемое задолго до объявленной даты. Непредсказуемая уральская погода редко баловала участников и зрителей фестиваля. Вот и в этом году дождливое лето особых надежд не сулило. С утра в Губахе шёл дождь, было нежарко. К вечеру слегка распогодилось, пышные облака уже не пугали, а радовали глаз. Предчувствие праздника усиливали воздушные фигурки балерин и цветные бумажные фонарики, развешанные на деревьях по сторонам дороги, ведущей на театральную поляну, а у самого входа гостей встречали юноша и девушка в средневековых венецианских костюмах.

Десятки тысяч зрителей самых разных возрастов, заядлых театралов и неофитов, заполнивших огромное пространство перед импровизированной сценой, на какое-то время стали единым целым. Затаив дыхание, люди напряжённо следили за всем известной историей любви, побеждающей любые преграды. А ещё — искренне переживали за артистов, лёгкие театральные костюмы которых, созданные по эскизам самого Евгения Панфилова, совсем не соответствовали суровой погоде на Крестовой.

Исполнители главных партий в спектакле — Елизавета Чернова и Сергей Курочкин — покорили сердца зрителей безупречным профессионализмом, тонкой лиричностью, удивительной пластикой и настоящей человеческой красотой. Впрочем, каждый участник спектакля отличался яркой индивидуальностью, поэтому привлекал к себе внимание и был безусловно хорош.

Фото: Ольга Шур

Несмотря на то что театром была представлена сокращённая версия спектакля (один акт вместо трёх), целостность его восприятия и эмоциональное воздействие на публику от этого не пострадали. Всем известная музыка Сергея Прокофьева звучала в этом необычном «зрительном зале» тревожно и особенно мощно. Естественные декорации делали происходящее на сцене почти реальным, казалось, что это не театральное шоу, а живая жизнь. Среди зрителей было немало детей, не знакомых ни с музыкой Прокофьева, ни с сюжетом шекспировской пьесы. Но с каким вниманием и интересом следили они за происходящим на сцене!

…Солнце золотым диском катилось за быстро темнеющие верхушки деревьев, волшебная музыка тревожила души, завораживала и манила. Финал спектакля вызвал бурю оваций. Благодарная публика долго не отпускала артистов, организаторы вручали им сувениры, изготовленные руками детей специально для этого события, и цветы, а над горой грянул великолепный фейерверк — по традиции День города Губахи, во время которого проводится фестиваль «Тайны горы Крестовой», завершается именно так.

Фото: Ольга Шур

Организовать такое масштабное представление, прошедшее, казалось бы, легко и гладко, было совсем не просто. Многие обратили внимание на чёткую организацию инфраструктуры праздника: это и надёжное обеспечение безопасности зрителей и артистов, и почти полное отсутствие транспортных проблем в городе и на горе, и организация торговых рядов, где желающие могли вкусно поесть и приобрести памятные вещицы.