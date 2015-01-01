Поматросили, но не бросили На XI парусной регате на Кубок санатория «Демидково» проигравших не было

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С реками в Перми всё в порядке: город стоит на Каме, Чусовой и Сылве, каждая из которых полноводна и просторна. Где есть вода, там есть и любители водных видов спорта, в том числе чрезвычайно красивого и увлекательного парусного. В Перми не просто существует, но активно работает Федерация парусного спорта под руководством неутомимого энтузиаста Михаила Белобородова, организатора самых разных яхтенных соревнований. И традиционный Кубок «Демидково», конечно же, был бы невозможен без участия федерации.

Фото: Денис Веснин

Несмотря на то что лето в Перми, как правило, короткое и холодное, пермские яхтсмены не упускают ни одной возможности потренироваться и посоревноваться. За три летних месяца в Прикамье проходит несколько регат. Поэтому вполне понятно, почему пермяки достойно выступают на гонках мирового уровня: St. Maarten Heineken Regatta, Phuket King's Cup Regatta, Marmaris International Race Week и других.

Так, осенью 2016 года в Marmaris International Race Week участвовало более 100 команд со всего мира, при этом Пермь была представлена аж четырьмя экипажами. Команда шкипера Олега Есюнина заняла второе место. Несколько лет назад команда Михаила Белобородова также стала серебряным призёром Кубка короля Таиланда, а на St. Maarten Heineken Regatta становилась бронзовым призёром.

Но, несмотря на солидный опыт морских регат, даже самые матёрые и титулованные спортсмены считают обязательным для себя участие в Кубке «Демидково». Вот и в минувшую субботу, 24 июня, на пирсе «Демидково» собрались яхтсмены, чтобы выяснить, кто станет «королём паруса» нынешнего года на просторах Камы.

У Кубка «Демидково» уже довольно серьёзный возраст. В прошлом году регата отметила 10-летний юбилей. С каждым годом число участников соревнований растёт, что говорит и о росте популярности парусного спорта в Пермском крае. Нынче на старт XI регаты вышли около 30 команд.

Фото: Константин Долгановский

Погода для гонок была подходящей: светило солнце, но одновременно было довольно свежо и ветрено. Азарт и крики шкиперов на старте, сосредоточенные поиски «правильных» галсов, нервное напряжение по ходу всей гонки, ведь порой лидера определяют считаные сантиметры и доли секунды, — вот что такое яхтенная гонка. Важно каждое движение, необходимы слаженные действия команды, опыт и чутьё шкипера — только так можно добиться хорошего результата.

Регата в «Демидково» — это ни в коем случае не «узкая» тусовка любителей парусного спорта. В этот день на берегу собирается множество отдыхающих и болельщиков — очень часто целые семьи. Для них также была продумана насыщенная развлекательная программа в морском стиле, где каждый «порт» предлагал свои развлечения. Здесь можно было заняться фитнесом, скандинавской ходьбой или волейболом, сделать тайский массаж, побаловаться фиточаем, попробовать себя в роли художника, принять участие в конкурсах и викторинах.

День завершился, как положено, музыкой и танцами. Перед собравшимися выступила группа «Пятый корпус», а для самых стойких до самого вечера — дискотека.

Фото: Денис Веснин

Победители собрали заслуженные призы, проигравшие анализируют ошибки и готовятся к новым соревнованиям. Но в то же время парусный спорт — это тот самый случай, когда победа не так важна, как само участие. Свежий ветер, брызги волн, ощущение единения с судном и командный дух — сами по себе эти ощущения являются тем, за что люди любят яхту и парус.

Победители регаты Кубок «Демидково» — 2017

Группа ORC2

1-е место — яхта «Искра», капитан Олег Овсянников

2-е место — яхта «Луч», капитан Алексей Кожин

3-е место — яхта «Атаман», капитан Валерий Фролов

Группа ORC1

1-е место — яхта «Эврика», капитан Андрей Шувалов