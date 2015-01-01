О Грале, медицине и моральных ориентирах В Перми 6—9 июня прошли III ежегодные чтения памяти Фёдора Граля

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Чтения посвящены основателю пермского муниципального здравоохранения Фёдору Христофоровичу Гралю, доктору медицины и хирургии. Это его попечительством в Пермской губернии в 1833 году была открыта и оборудована Пермская Александровская (краевая) больница, в которой он проработал большую часть своей жизни бесплатно, а одно время даже содержал её полностью за собственный счёт, обеспечивая больных всем необходимым.

Фёдор Граль 40 лет лечил в Перми и губернии людей всех сословий. О его лекарском искусстве рассказывали чудеса и называли «святым доктором». В 2015 году к 245-летию Граля Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения при поддержке Общества российских немцев, медицинской общественности края запустил научный проект «Ежегодные чтения памяти доктора Фёдора Христофоровича Граля».

Поддержав эту пермскую инициативу, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль писал в своём приветствии: «Лучшие представители отечественного врачебного сообщества, к которым принадлежал Граль, служат прекрасным моральным ориентиром для современников».

Память о таких людях никогда не должна умирать. Поэтому на открытии чтений в этом году заместитель министра здравоохранения Пермского края Константин Шипигузов поблагодарил учредителей форума за сохранение истории города, за возрождение памяти о великих гражданах России. О важности Гралевских чтений говорили уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина, экс-спикер Законодательного собрания Пермской области профессор Евгений Сапиро, гости из Москвы и Германии.

На различных площадках чтений (в залах краевой библиотеки им. Горького, краевой медицинской библиотеки, в аудиториях Пермского института повышения квалификации работников здравоохранения и даже в Музее-усадьбе Строгановых в Ильинском) пермяки знакомились с историческими документами, фактами биографии главного доктора губернии. Краеведы, члены попечительского совета Гралевских чтений рассказывали о его последователях. Замечательных врачей в Перми и различных уездах губернии было немало.

От эпохи Граля участники форума переходили к проблемам современного здравоохранения. Шёл профессиональный разговор о первичной медико-санитарной помощи, стратегии профилактики, вопросах паллиативной медицины.

Медицинское сообщество — не закрытая каста. Здесь широко обсуждалась тема «Формирование общественно-государственной модели управления здравоохранением».

Модераторами конференций, круглых столов, практических семинаров были хорошо известные медицинскому сообществу московские профессора Юрий Комаров, Константин Гуревич, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков, доцент кафедры Пермской государственной фармацевтической академии Марина Гурьянова, сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Татьяна Романовская, руководитель благотворительного общества «Жизненное пространство» из немецкого города Дуйсбурга (побратима Перми) Сара Гюттлер и другие известные люди.

Работали дискуссионные площадки, творческие лаборатории, выставки.

На итоговой пресс-конференции учредителям форума и модераторам задали вопрос: «Вы обсудили за три дня много медицинских проблем, но изменит ли это ситуацию в здравоохранении?»

Юрий Комаров, вице-президент Российской медицинской ассоциации:

— Я член Комитета гражданских инициатив, потому знаю: не всегда нужно уповать на государство и законы. Пермь — это уникальное место, где общественные организации работают очень активно, они не становятся в оппозицию к администрации, а работают вместе, и результаты от этого выше, чем в других регионах. Вопрос мог быть иным: будет ли голос выступивших на форуме услышан властью? Для этого необходимо их присутствие.

Ещё один важный момент: учредители чтений в этом году организовали отдельную молодёжную площадку, привлекли к творческим конкурсам студентов, выпускников школ. Для чего это нужно?

Зоя Коренчук, ректор Пермского института повышения квалификации работников здравоохранения:

— Нам небезразлично, кто придёт в нашу медицину завтра — люди с высокими моральными ориентирами или те, кому всё равно, где учиться и кем работать. Мы рассказываем им о Грале, чтобы первых стало больше.