Гражданка: передний фланг Промышленники Приволжья продемонстрировали в Перми свои ноу-хау

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и представители нескольких крупнейших предприятий Прикамья 5 июня посетили выставку «Диверсификация производства предприятий ОПК Приволжского федерального округа». В выставке приняла участие 51 компания из семи субъектов Приволжья.

Выставка была организована на площадке НПО «Искра». Здесь была представлена высокотехнологичная продукция пермских предприятий «Протон-ПМ», «Мотовилихинские заводы», «ОДК-СТАР», группы организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Суксунского оптико-механического завода, а также предприятий из Башкортостана, Чувашии, Удмуртии.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что участие в подобных мероприятиях — возможность для предприятий округа продвинуть себя и свою продукцию, сформировать кооперационные связи. По словам полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, в ПФО работают 210 организаций оборонно-промышленного комплекса различной отраслевой направленности. На федеральном уровне поставлена задача к 2013 году довести долю гражданской продукции на этих предприятиях до 50%.

Одним из самых больших на выставке стал стенд пермских нефтяников. Группа организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае представила два высокотехнологичных проекта, реализованных в кооперации с АО «Авиадвигатель» и Пермским национальным исследовательским политехническим университетом.

Один из них — проект газотурбинной электростанции «Ильичёвская», работающей на попутном нефтяном газе. «Весь объём газа мы сжигаем газотурбинными установками, изготовленными АО «Авиадвигатель». Полученная энергия используется на собственные нужды. Все избытки электроэнергии через подстанцию «Юрман» уходят во внешнюю сеть — на нужды жителей и предприятий Кунгурского района», — рассказывают представители предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь». Инвестиции в этот проект по ценам 2013 года составили более 1 млрд руб.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

— Мы очень плотно работаем с «Авиадвигателем», в сотрудничестве с ним реализовано уже два проекта. Первый — это Ильичёвское месторождение. Проект был начат в 2012 году, а в 2014-м уже запущен. Уникальность его заключается в том, что мы впервые договорились о сотрудничестве с «МРСК Урала» и сейчас 4 мегаватта вырабатываем на свои нужды, а ещё 12 мегаватт выдаём во внешнюю сеть, «закрывая» 10% потребности электроэнергии в крае.

Ещё один проект, презентованный «ЛУКОЙЛом» на выставке достижений предприятий ПФО, — мобильная установка подготовки нефти.

«Это совместный проект с нашим политехническим университетом. Мы уже запатентовали изобретение и запустили в промышленную эксплуатацию. Благодаря мини-установке мы можем не выводить из режима большую установку подготовки нефти. Мы подключаем к ней мобильный агрегат и на нём отрабатываем всю технологию, добиваясь оптимальных режимов», — рассказывает Олег Третьяков.

Кооперация нефтяников с ведущими вузами региона продолжается. Значит, впереди у отрасли ещё много инновационных и эффективных проектов.