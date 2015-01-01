Картон не горит Максим Решетников посетил площадку ООО «Уралбумага»

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На площадке компании «Уралбумага» реализуется инвестпроект «Сила картона» по производству импортозамещающей продукции — облицовочного картона и картона с барьерными свойствами. Реализация этого проекта позволит увеличить налоговые отчисления группы предприятий «ПЦБК» на 250 млн руб., увеличить переработку макулатуры на 400 тыс. т в год. Инвестиции в проект составят порядка 1,4 млрд руб. В данный момент предприятие уже вложило в «Силу картона» 327 млн руб. собственных средств.

ПЦБК посетили глава Прикамья Максим Решетников и депутат Законодательного собрания края Александр Бойченко

8 июня глава Прикамья Максим Решетников, депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко и глава Перми Дмитрий Самойлов побывали на производстве. Визит стал продолжением темы подписанного между Пермским краем, банком ВТБ и компанией «Уралбумага» (входит в группу «ПЦБК») меморандума о намерениях реализовать инвестпроект комплексной модернизации картоноделательной машины КП-06.

Напомним, документ был подписан в начале июня текущего года на Петербургском международном экономическом форуме. Гости осмотрели на предприятии массоподготовительный отдел, где происходит размол макулатурной массы, отделение бумагоделательной машины по производству бумаги и картона, склад готовой продукции.

В рамках инвестпроекта «Сила картона» ПЦБК запланировала строительство современной линии переработки макулатуры, что позволит увеличить производительность картоноделательной машины КП-06 с 57,6 до 115 тыс. т в год. Компания сможет выпускать инновационную продукцию: виды картона с барьерными свойствами, которые, в отличие от импортных аналогов, изготовлены из экологически чистых материалов; облицовочный картон с низкой массоёмкостью, при этом сохраняющий все физико-механические показатели; целлюлозную бумагу, качество которой на 5—10% превышает установленные ГОСТом нормы. В ходе экскурсии по предприятию представители ПЦБК продемонстрировали уникальные свойства новых видов картона, которые не разбухают в воде и не поддерживают горение.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Инвестиции в ПЦБК позволят практически создать новое производство на территории этой компании. Удваиваются объёмы переработки макулатуры, будут производиться картоны, которые крайне востребованы рынком. Продукция, которую выпускает комбинат, при этом поставляется в другие компании нашего региона — по производству стройматериалов, на предприятия пищевой промышленности. Таким образом, мы удлиняем цепочку создания добавленной стоимости на территории края, создаём новые рабочие места. Здесь будут производиться новые картоны, которые заменяют пластик. Самый главный эффект — это долгосрочная занятость людей. Проект повлияет на жизнь целого микрорайона Голованово, где живут 11 тыс. пермяков. Будет работать предприятие, соответственно, будут зарплаты, будет жизнь.

Размер инвестиций в производство — около 1,4 млрд руб. Вложенные в проект средства окупятся за четыре года. Эксперты предполагают, что региональное законодательство позволяет привлекать в край новых инвесторов.

Александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— В Пермском крае наработан большой опыт по привлечению инвесторов. У нас гибкая налоговая политика. В Законодательном собрании постоянно обсуждаются проекты по созданию комфортных условий для инвесторов. Думаю, всё получится.

В реализации проекта есть и большая экологическая составляющая. По словам генерального директора группы предприятий «ПЦБК» Александра Сухановского, проект «Сила картона» способствует сохранению лесов — он позволяет экономить более 1 млн куб. м древесины в год, что составляет около 10% всей древесины, добываемой в Пермском крае. «Плюс это снижение нагрузки на свалки, так как увеличивается переработка макулатуры. Реализация проекта — это дальнейшее стабильное развитие предприятия», — подчеркнул он.