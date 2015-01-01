«В Москве надо делать как в Перми»

Полтора месяца ремонта Северной дамбы — это очень быстро


Михаил Якимов
Михаил Якимов директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта
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Срок перекрытия движения по Северной дамбе составляет всего полтора месяца. Это очень короткий срок.

Важно понимать, что если делать ремонт с частичным перекрытием, то и сроки ремонта увеличились бы в три раза, а заторов все равно было бы не избежать.

Кроме того, ведь на дамбе реконструируется не только дорожное полотно, но и происходит замена крупногабаритных конструкций, таких как трамвайные пути. В этом случае частичное закрытие могло бы оказаться попросту небезопасным для движения.

На Северной дамбе ведутся принципиально иные виды работ, нежели просто ремонт покрытия. Это серьёзнейшее переустройство коммуникаций таким образом, чтобы в дальнейшем была возможность менять их без вскрытия дорожного полотна. Это и изменение конструкции проезжей части, и замена стрелочных переводов, подразумевающая большую площадь закрытия на перекрестке ул. Уральская с ул. Крупской.

Я сейчас в Москве руковожу институтом транспортного планирования, и мы также оцениваем обстановку при проведении ремонтных работ. Так, например, в городе с апреля по октябрь закрыли движение на северном и восточном участках Садового кольца. Закрыли движение только по двум полосам из шести. И вот уже третий месяц весь город в пробках. И так будет продолжаться всё лето и часть осени.

Настроение водителей, конечно, ужасное, все говорят, что так нельзя было вести реконструкцию. По нашему мнению, надо было в Москве закрывать движение на более коротких участках и делать каждый участок последовательно за полтора — два месяца, как в Перми.

Отлично, что такие работы проводятся. Ведь теперь и гости города, и сами жители не будут видеть того ужасного состояния дорожного полотна и трамвайных путей в таком знаковом для города месте.

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