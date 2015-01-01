Рост в кредит Пермский край в лидерах по темпам роста первичного авторынка, в выигрыше — отечественный автопром

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В 2017 году Пермский край вышел в число регионов-лидеров по приросту продаж новых автомобилей. В январе—апреле количество проданных новых автомобилей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% — такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Единственный регион, побивший показатель Прикамья, — Челябинская область с приростом 22%. При этом в среднем по России продажи выросли лишь на 6%, а в ряде регионов они даже снизились, например в соседней Удмуртии — на 15%.

Фото: Константин Долгановский

Кредитом единым

Благодаря такому рывку по абсолютному показателю Пермский край также попал в число лидеров. Количество проданных новых автомобилей в регионе за первые четыре месяца текущего года составило 8,5 тыс. штук, что является 12-м показателем среди всех регионов. Среди соседей, опередивших Прикамье по объёму рынка, — Свердловская и Челябинская области, а также Республика Башкортостан.

Активное развитие регионального рынка новых автомобилей стало возможным в основном благодаря активному развитию автокредитования, которое, в свою очередь, многим обязано программе госсубсидирования ставки. В настоящее время в Пермском крае в кредит приобретается 61% всех автомобилей (и новых, и подержанных) — таков результат совместного расчёта Национального бюро кредитных историй и «Автостата».

В свою очередь, эксперты из числа банкиров оценивают долю кредитных продаж новых автомобилей и вовсе в 85%.

Интересно, что средняя по России доля кредитных продаж составляет лишь 45%, а Пермский край и здесь входит в число регионов с максимальными показателями. Не менее красноречива динамика последних лет. За два последних года доля кредитных продаж автомобилей в регионе выросла более чем в два раза — с 27% в первом квартале 2015 года.

Тем не менее развитие автокредитования — необходимое, но недостаточное условие роста продаж. В уже упоминавшейся Удмуртии доля кредитных продаж автомобилей составляет 72%, но, несмотря на это, объём сегмента новых автомобилей серьёзно снизился. Очевидно, на ситуацию влияют и другие факторы. Например, уровень жизни населения должен быть достаточен хотя бы для того, чтобы обслуживать кредиты.

Рост во время застоя

Объём вторичного рынка в Пермском крае, напротив, снижается: по данным «Автостата», в январе—апреле количество проданных автомобилей с пробегом снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24 тыс. штук. Сейчас по объёму продаж подержанных автомобилей Пермский край находится лишь в третьем десятке регионов.

Итак, из-за активного автокредитования сложилась такая, на первый взгляд, нетипичная для экономического застоя ситуация, когда люди чаще покупают новые, а не подержанные автомобили. Эксперты «Автостата» указывают, что помимо естественного восстановления рынка после окончания острой фазы кризиса нужно учитывать и фактор отложенного спроса, который сформировался за прошедшие годы. Рынок падал четыре года подряд (2013—2016 годы), и в этот период часть людей не отказывалась от покупки автомобиля вовсе, а откладывала её на неопределённый срок — и сейчас возвращается на рынок. Вторая категория людей, формирующих сейчас спрос, — это те, кто купил свои автомобили во время последнего подъёма авторынка в 2010—2011 годах. С тех пор прошло шесть—семь лет, и, соответственно, сейчас с их стороны сформирована существенная по объёмам потребность в обновлении автопарка.

Фото: Константин Долгановский

Тем не менее в Пермском крае преобладают продажи автомобилей с пробегом: доля этого сегмента составляет 74%, доля сегмента новых автомобилей — 26% (+4 процентных пункта за последний год). Несмотря на, мягко говоря, невысокую долю первичного рынка, она является одной из самых больших в России. Лидером по этому показателю является Москва (40%), средняя цифра по России — 20%, а во многих регионах доля продаж новых автомобилей не превышает 10%.

В лидерах те же

Лидирующее место по объёмам продаж, как и прежде, сохраняет LADA, это касается и первичного, и вторичного сегмента. Доля этой марки на совокупном рынке составляет 38%, тогда как доли всех остальных марок измеряются однозначными числами — 6% и менее.

LADA стала и основным выгодоприобретателем роста продаж на первичном рынке и, соответственно, всей программы господдержки автокредитования. Продажи автомобилей этой марки за год увеличились на 42%, что дало абсолютный прирост на 1050 автомобилей за первые четыре месяца этого года. Как итог, за последний год доля LADA на первичном рынке увеличилась с 35 до 42%.

Фото: Константин Долгановский

Прирост продаж марок KIA, UAZ и LIFAN в процентном отношении был даже выше (83, 57 и 48% соответственно). Однако фактически это означает реализацию лишь 345 дополнительных машин KIA, а для двух других марок прирост продаж и вовсе измеряется несколькими десятками автомобилей.

Наибольшие потери за прошедший год в Пермском крае понесла марка TOYOTA. Всего в регионе за первые четыре месяца было продано на 250 автомобилей меньше, чем за тот же период прошлого года, в процентном отношении это означает снижение продаж на 12%. Отдельно на новом рынке эта марка потеряла 24% продаж.