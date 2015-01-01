Леденцы от Быховского «Мотовилихинские заводы» выпустили сборник воспоминаний о «Бессмертном цехе»

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Пермский «Бессмертный цех» ненамного моложе «Бессмертного полка». Это неудивительно, ведь Пермь — город тыловой, его главный вклад в победу над фашизмом — работа заводов.

Фото: Константин Долгановский

В 2014 году «Мотовилихинские заводы» впервые провели 9 мая шествие с портретами заводских ветеранов. Переживали, что народу будет мало, но колонна получилась заметная. Это стало началом традиции: в 2015 году в акции участвовало уже четыре предприятия — инициативу подхватили «Пермские моторы», «Инкар» и «Искра», собралось около 2000 человек; в 2016 году колонна стала ещё больше, а в 2017-м кроме шествия состоялось ещё и театрализованное представление по мотивам воспоминаний ветеранов Мотовилихи.

Эти воспоминания теперь изданы — книга под названием «Бессмертный цех» вышла в пермском издательстве «Пушка». Несколько текстов пришли из заводского архива, один материал подготовила заводская газета, три мемуарных текста принесли родственники заводчан, но большую часть работы проделала журналист Екатерина Соколовская: именно она общалась с заводскими стариками и писала очерки по их устным рассказам. На презентации книги, которая состоялась 15 июня в знаменитом мотовилихинском Музее пермской артиллерии, Екатерина Самойловна сказала: «Я много лет работаю журналистом... Много чего написала... Но это — главное, что я сделала в жизни».

Для Екатерины Самойловны это ещё и очень личный проект: её отец, Самуил Маркович Соколовский, стал одним из героев книги. Он работал в отделе главного энергетика «Мотовилихинских заводов» (тогда — завода им. Ленина) и в годы войны столкнулся с тем, что цеха было нечем освещать: выпуск электрических лампочек в Советском Союзе практически прекратился, они были страшным дефицитом! Завод работал круглосуточно, и отсутствие света длинными зимними ночами грозило стать настоящей катастрофой. Тогда Самуил Маркович открыл первую в системе Министерства обороны лабораторию по регенерации электроламп. Сам спроектировал, сам освоил технологию и «оживлял» лампочки до самого конца войны.

Очень страдал, что не был на фронте. Всю жизнь об этом переживал.

Книга «Бессмертный цех» состоит из подобных историй. Вот, например, история романтическая... Николай Павлинович Тюрин мечтал стать художником, но война заставила пойти на завод, где трудолюбивый и ответственный молодой человек перевыполнял норму, порой в пять раз! Однажды с Доски почёта исчезла его фотография... Оказалось, что её украла Тося-крановщица, потому что влюбилась.

Кстати, если немного выйти за рамки книжного очерка, надо сказать, что Николай Тюрин стал-таки художником — непрофессиональным, но очень известным. Его картину про приземлившихся в пермских лесах космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова знают все пермские любители искусства.

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Большая часть воспоминаний, собранных в книге, принадлежит подросткам военного времени — именно они сегодня являются последними живыми носителями памяти о «Бессмертном цехе». Некоторые из них были на презентации — удивительные рассказчики удивительных историй. По словам Екатерины Соколовской, очень заметно, что речь в книге идёт о подростках, по сути — о детях. Они говорят о простых радостях юного возраста, например, как в обеденный перерыв успевали сбегать на Каму искупаться, а строгий мастер бежал за ними: следил, как бы ребята не увлеклись, не задержались с перерыва, ведь за 10-минутное опоздание даже 14-летних могли арестовать как вредителей, а за 30-минутное опоздание полагалось семь лет лагерей!

Эту трогательную заботу старших вспоминают многие заводские ветераны. Смены длились по 12 часов, и в ночную ребята выходили наравне со взрослыми. Спать хотелось смертельно! Но нельзя — подсудное дело. Ветеран Рюрик Михайлович Дерябин рассказывает: «Однажды я пригрелся возле печки, забился в какую-то дырку и — уснул. Мастер меня нашёл, вытащил за шкирку на свет божий и говорит тихонько на ухо: «Рюрик, надо работать. Рюрик, надо работать». А больше ничего не сказал. Я оклемался и пошёл к станку».

Самое запомнившееся ощущение тех лет — голод. Во время работы над книгой Екатерина Соколовская узнала, что Молотов во время войны стоял на втором месте по количеству больных дистрофией — после блокадного Ленинграда. От истощения умирали, и дети шли на завод ещё и потому, что могли заработать улучшенный паёк и поделиться с родными. Сами юные рабочие могли не беспокоиться по поводу дистрофии: когда шли на обед, каждый должен был выпить столовую ложку рыбьего жира — за этим строго следили.

Нередко появляется в текстах воспоминаний директор завода Абрам Исаевич Быховский — этакий легендарный образ большого человека в военной форме, который умудрялся быть во всех цехах одновременно, знать всех рабочих (в том числе детей) в лицо и вникать в каждую деталь.

На презентации «Бессмертного цеха» прозвучал рассказ, который в книгу не вошёл, но обязан войти в заводскую историю. Среди юных рабочих были не только добровольцы, но и мобилизованные: сельские ребята с 15-летнего возраста призывались на заводы, как в армию, по повестке; в Перми они жили в интернатах-общежитиях, талоны на питание им не выдавали, а кормили организованно, и тут уж от добросовестности взрослых — воспитателей, поваров и других — зависело, насколько полным будет их питание. Неудивительно, что среди этой молодёжи вспыхнула однажды настоящая забастовка.

Что сделал Быховский? Он не стал прибегать к столь популярным в то время репрессивным мерам. Он устроил... новогоднюю ёлку. Все подростки-рабочие пришли на праздник с «настоящими» Дедом Морозом и Снегурочкой, которые каждому дарили немыслимое лакомство — пакетик леденцов.

С тех пор с забастовками было покончено.

Война — войной, а молодость — молодостью. Не только недосыпание и недоедание вспоминают заводские ветераны, но и танцы под духовой оркестр в саду им. Свердлова и киносеансы в неотапливаемом кинотеатре. Это ж сколько жизненных сил нужно, чтобы после 12-часовой смены, после обязательной военной подготовки, которую проходили все резервисты, бежать на танцы или в кино! Нет ничего удивительного, что вопреки пережитым трудностям и лишениям ветераны любят вспоминать то время, полное надежд и веры в скорую победу. «Мы ни на секунду не допускали, что Гитлер может победить», — говорит Рюрик Дерябин.

Каждому гостю презентации достался экземпляр книги «Бессмертный цех» и... пакетик разноцветных леденцов.

Книга вышла пока совсем небольшим тиражом, она разойдётся среди заводских ветеранов, однако главный «мотор» этой истории — руководитель отдела по связям с общественностью «Мотовилихинских заводов» Александра Бахматова — уверена, что будет и следующий тираж, и следующий выпуск, и электронная версия «Бессмертного цеха». Нужно торопиться, ведь ветераны уходят. Одна из тех старушек, что разговаривали с Екатериной Соколовской, уже не дождалась выхода книги...

В сборник вошли всего 24 очерка, на сайте завода собраны истории примерно 200 рабочих военного времени, но Александра Бахматова считает, что надо продолжать собирать и публиковать личные дела тех, кто работал на заводе им. Ленина в 1941—1945 годах. Таких историй тысячи, но нужно собрать буквально все.